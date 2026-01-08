Charlton Athletic vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Charlton Athletic recibirá este sábado a las 21:00 horas al Chelsea en The Valley, en un atractivo duelo correspondiente a la ronda de 1/32 de final de la FA Cup. El histórico torneo inglés vuelve a cruzar a dos equipos de categorías distintas, en un contexto donde la ilusión del conjunto local se mide frente a la exigencia y la jerarquía de uno de los grandes del fútbol inglés.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Charlton Athletic vs Chelsea?
- Ciudad: Londres
- Fecha: sábado 10 de enero
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: The Valley
¿Cómo se podrá ver el Charlton Athletic vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN deportes
ESPN app
México
Sky Sports
Sin transmisión
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos
Charlton Athletic
Chelsea
Blackburn 2-2 Charlton (04/01/26)
Fulham 2-1 Chelsea (07/01/26)
Charlton 1-1 Coventry (01/01/26)
Manchester City 1-1 Chelsea (04/01/26)
Portsmouth 2-1 Charlton (29/12/25)
Chelsea 2-2 Bournemouth
Norwich 1-0 Charlton (26/12/25)
Chelsea 1-2 Aston Villa (27/12/26)
Charlton 1-0 Oxford United (20/12/25)
Newcastle 2-2 Chelsea (20/12/26)
Últimas noticias del Charlton
Para el Charlton, este encuentro representa una oportunidad única. El conjunto londinense afronta la eliminatoria como una ocasión especial para medirse a un rival de la Premier League, en un escenario que invita a soñar y a reivindicarse ante su afición. La FA Cup ofrece noches mágicas y el Charlton buscará convertir el partido en un reto competitivo, sabiendo que enfrentarse al Chelsea supone un escaparate inmejorable y un desafío de máxima exigencia.
Últimas noticias del Chelsea
En el lado visitante, el Chelsea llega a la cita en un contexto de transición. Los últimos días en el club han estado marcados por la despedida de Enzo Maresca, y el inicio de una nueva etapa bajo las órdenes de Liam Rosenior, técnico procedente del Estrasburgo francés. Con la ambición intacta, los ‘blues’ quieren mantener una dinámica ganadora y utilizar la FA Cup como punto de impulso del nuevo proyecto. Avanzar de ronda es una obligación para un Chelsea que no puede permitirse tropiezos y que asume el duelo con la responsabilidad de imponer su condición de favorito.
Posibles alineaciones
Charlton: Kaminski, Burke, Jones, Bell, Coventry, Berry, Rankin, Campbell, Bree, Leaburn y Kelman
Chelsea: Robert Sánchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Santos, Enzo, Neto, Palmer y Delap
Pronóstico SI
En estos partidos el equipo que compite en la máxima división es el claro favorito para llevarse el partido por lo que el Chelsea es el indicado a pasar de ronda en la FA Cup.
Charlton Athletic 2-3 Chelsea
