Charlton Athletic vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Charlton Athletic recibirá este sábado a las 21:00 horas al Chelsea en The Valley, en un atractivo duelo correspondiente a la ronda de 1/32 de final de la FA Cup. El histórico torneo inglés vuelve a cruzar a dos equipos de categorías distintas, en un contexto donde la ilusión del conjunto local se mide frente a la exigencia y la jerarquía de uno de los grandes del fútbol inglés.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Charlton Athletic vs Chelsea?

Ciudad: Londres

Fecha: sábado 10 de enero

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: The Valley

¿Cómo se podrá ver el Charlton Athletic vs Chelsea en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN deportes ESPN app México Sky Sports Sin transmisión España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos

Charlton Athletic Chelsea Blackburn 2-2 Charlton (04/01/26) Fulham 2-1 Chelsea (07/01/26) Charlton 1-1 Coventry (01/01/26) Manchester City 1-1 Chelsea (04/01/26) Portsmouth 2-1 Charlton (29/12/25) Chelsea 2-2 Bournemouth Norwich 1-0 Charlton (26/12/25) Chelsea 1-2 Aston Villa (27/12/26) Charlton 1-0 Oxford United (20/12/25) Newcastle 2-2 Chelsea (20/12/26)

Últimas noticias del Charlton

Blackburn Rovers v Charlton Athletic - Sky Bet Championship | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

Para el Charlton, este encuentro representa una oportunidad única. El conjunto londinense afronta la eliminatoria como una ocasión especial para medirse a un rival de la Premier League, en un escenario que invita a soñar y a reivindicarse ante su afición. La FA Cup ofrece noches mágicas y el Charlton buscará convertir el partido en un reto competitivo, sabiendo que enfrentarse al Chelsea supone un escaparate inmejorable y un desafío de máxima exigencia.

Últimas noticias del Chelsea

Manchester City v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

En el lado visitante, el Chelsea llega a la cita en un contexto de transición. Los últimos días en el club han estado marcados por la despedida de Enzo Maresca, y el inicio de una nueva etapa bajo las órdenes de Liam Rosenior, técnico procedente del Estrasburgo francés. Con la ambición intacta, los ‘blues’ quieren mantener una dinámica ganadora y utilizar la FA Cup como punto de impulso del nuevo proyecto. Avanzar de ronda es una obligación para un Chelsea que no puede permitirse tropiezos y que asume el duelo con la responsabilidad de imponer su condición de favorito.

Posibles alineaciones

Charlton: Kaminski, Burke, Jones, Bell, Coventry, Berry, Rankin, Campbell, Bree, Leaburn y Kelman

Chelsea: Robert Sánchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Santos, Enzo, Neto, Palmer y Delap

Pronóstico SI

En estos partidos el equipo que compite en la máxima división es el claro favorito para llevarse el partido por lo que el Chelsea es el indicado a pasar de ronda en la FA Cup.

Charlton Athletic 2-3 Chelsea

