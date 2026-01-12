Chelsea vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Una de las llaves de semifinales de la Copa de la Liga nos regalará un encuentro de alto impacto y es que el Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Arsenal este miércoles 14 de enero y ahí se conocerá a otros de los finalistas que buscarán salir campeones del certamen copero del balompié inglés.
Los Blues vienen de dejar en el camino al Cardiff City con un marcador de tres goles por uno en cuartos de final, mientras que los Gunners eliminaron al Crystal Palace empatando a un tanto en el tiempo regular y derrotándolos con una pizarra de ocho por siete en la tanda de penales.
Aunque se ven las caras constantemente en la Premier League, no es habitual que se hayan enfrentado en este torneo. Han jugado en tres ocasiones y la balanza está totalmente igualada con un triunfo por bando y un empate, por lo que en este encuentro definitorio, se inclinará este historial para algún lado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Arsenal?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: miércoles 14 de enero
Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Arsenal en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN
Paramount+
México
ESPN 2
Disney+
España
DAZN España
DAZN España
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Charlton
1-5 V
FA Cup
Fulham
2-1 D
Premier League
Manchester City
1-1 E
Premier League
Bournemouth
2-2 E
Premier League
Aston Villa
1-2 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Portsmouth
1-4 V
FA Cup
Liverpool
0-0 E
Premier League
Bournemouth
2-3 V
Premier League
Aston Villa
4-1 V
Premier League
Brighton
2-1 V
Premier League
Últimas noticias del Chelsea
Frente al Charlton en la FA Cup los Blues presentaron una nueva incorporación en el banquillo y es que Liam Rosenior firmó hasta 2032 como el nuevo director técnico del equipo. El inglés llegó procedente del Racing Estrasburgo a quien llevó a puestos europeos tras 19 años de no estar en dicha instancia.
Últimas noticias del Arsenal
Además del Liverpool y del Manchester City, el Arsenal también sigue muy de cerca la situación del internacional inglés Marc Guéhi. Acorde a David Ornstein, los Gunners mantienen un interés en Guéhi, aunque su idea sería incorporarlo como una opción defensiva de cara al mercado de verano, más que como una operación inmediata en enero.
Posibles alineaciones
Chelsea
Portero: Robert Sánchez
Defensas: Josh Acheampong, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella
Centrocampistas: Cole Palmer, Andrey Santos, Moisés Caicedo, Pedro Neto
Delanteros: Enzo Fernández, Liam Delap
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Jurrien Timber, William Salibá, Gabriel, Piero Hincapié
Centrocampistas: Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice
Delanteros: Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres
Pronóstico SI
Todo apunta a que este podría ser el año del despertar para los Gunners y es por eso que necesitan comenzar a ganar títulos antes de continuar en la disputa por levantar la Premier League y esta copa no les caería nada mal. Derrotarán a los Blues por la mínima y buscarán el campeonato.
Chelsea 1-2 Arsenal
