Chelsea vs Aston Villa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La jornada 18 de la Premier League nos ofrece un duelo de alto voltaje en la ciudad de Londres.

El Aston Villa, eufórico tras vencer al Manchester United, visita Stamford Bridge para enfrentar a un Chelsea que perdió terreno en la competencia local, ganando solo uno de los últimos siete partidos (2-0 al Everton en la jornada 16).

Con solo siete puntos separando a ambos equipos en la tabla, el partido promete ser crucial para las aspiraciones de pelear por el título.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Aston Villa?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : sábado 27 de diciembre

: sábado 27 de diciembre Horario : 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España) Estadio: Stamford Bridge

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Aston Villa en TV y streaming online?

País TV Streaming Estados Unidos Telemundo, Universo USA Network, NBC Sports App, Universo Now, Sirius México TNT Sports HBO Max España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Newcastle 2-2 E Premier League Cardiff City 3-1 V EFL Cup Everton 2-0 V Premier League Atalanta 2-1 D Champions League Bournemouth 0-0 E Premier League

Últimos cinco partidos del Aston Villa

Rival Resultado Competición Manchester United 2-1 V Premier League West Ham 3-2 V Premier League FC Basel 2-1 V Europa League Arsenal 2-1 V Premier League Brighton 4-3 V Premier League

Últimas noticias del Chelsea

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEA | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Los Blues de Enzo Maresca parecen haber encontrado el rumbo tras un bache. Vienen de asegurar su pase a semifinales de la EFL Cup tras vencer al Cardiff y de ganar con solvencia al Everton en la Premier League, aunque el 2-2 ante el Newcastle complicó sus aspiraciones.

La enfermería sigue ocupada con las bajas deLiam Delap (hombro), Levi Colwill (rodilla), Dario Essugo y Romeo Lavia (ambos muslo), además de la nueva baja de Estêvão por un problema muscular.



Últimas noticias del Aston Villa

Aston Villa v Manchester United - Premier League | Marc Atkins - AVFC/GettyImages

El Aston Villa atraviesa un momento fantástico. 10 victorias consecutivas: no pierde desde el 1 de noviembre ante Liverpool, y ganó 16 de los últimos 18 encuentros. Salvo Tyrone Mings, no tiene lesionados, y Unai Emery, su entrenador, llega sin suspendidos a su determinante visita a Stamford Bridge. Está a solo tres unidades del líder Arsenal y sueña con ganar la Premier League, título que no obtuvo en toda su historia. La última vez que ganó la Liga inglesa fue en 1980-1981, pero aún no tenía la denominación actual.

Posibles alineaciones

Aston Villa

Portero : Martínez

: Martínez Defensas : Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen

: Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen Centrocampistas : McGinn, Kamara, Onana, Rogers, Tielemans

: McGinn, Kamara, Onana, Rogers, Tielemans Delanteros: Watkins

Chelsea

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella

: Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella Centrocampistas : Moisés Caicedo, Enzo Fernández

: Moisés Caicedo, Enzo Fernández Medios Ofensivos : Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho

: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho Delantero: João Pedro.

Pronóstico SI

Aunque Aston Villa llega mejor, el factor de Stamford Bridge nivela la balanza y se espera un partido intenso y con goles.

Chelsea 2 - Aston Villa 1

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE