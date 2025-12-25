Sports Illustrated Fútbol

Chelsea vs Aston Villa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Para no perder la oportunidad de seguir peleando en la Premier League, los de Maresca están obligados a vencer al Aston Villa, que ocupa la tercera posición en el fútbol inglés de Primera División.
Aston Villa FC v Chelsea FC - Premier League
Aston Villa FC v Chelsea FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La jornada 18 de la Premier League nos ofrece un duelo de alto voltaje en la ciudad de Londres.

El Aston Villa, eufórico tras vencer al Manchester United, visita Stamford Bridge para enfrentar a un Chelsea que perdió terreno en la competencia local, ganando solo uno de los últimos siete partidos (2-0 al Everton en la jornada 16).

Con solo siete puntos separando a ambos equipos en la tabla, el partido promete ser crucial para las aspiraciones de pelear por el título.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Aston Villa?

  • Ciudad: Londres, Inglaterra
  • Fecha: sábado 27 de diciembre
  • Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
  • Estadio: Stamford Bridge

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Aston Villa en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

Estados Unidos

Telemundo, Universo

USA Network, NBC Sports App, Universo Now, Sirius

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival

Resultado

Competición

Newcastle

2-2 E

Premier League

Cardiff City

3-1 V

EFL Cup

Everton

2-0 V

Premier League

Atalanta

2-1 D

Champions League

Bournemouth

0-0 E

Premier League

Últimos cinco partidos del Aston Villa

Rival

Resultado

Competición

Manchester United

2-1 V

Premier League

West Ham

3-2 V

Premier League

FC Basel

2-1 V

Europa League

Arsenal

2-1 V

Premier League

Brighton

4-3 V

Premier League

Últimas noticias del Chelsea

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEA
FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEA | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Los Blues de Enzo Maresca parecen haber encontrado el rumbo tras un bache. Vienen de asegurar su pase a semifinales de la EFL Cup tras vencer al Cardiff y de ganar con solvencia al Everton en la Premier League, aunque el 2-2 ante el Newcastle complicó sus aspiraciones.

La enfermería sigue ocupada con las bajas deLiam Delap (hombro), Levi Colwill (rodilla), Dario Essugo y Romeo Lavia (ambos muslo), además de la nueva baja de Estêvão por un problema muscular.


Últimas noticias del Aston Villa

Morgan Rogers
Aston Villa v Manchester United - Premier League | Marc Atkins - AVFC/GettyImages

El Aston Villa atraviesa un momento fantástico. 10 victorias consecutivas: no pierde desde el 1 de noviembre ante Liverpool, y ganó 16 de los últimos 18 encuentros. Salvo Tyrone Mings, no tiene lesionados, y Unai Emery, su entrenador, llega sin suspendidos a su determinante visita a Stamford Bridge. Está a solo tres unidades del líder Arsenal y sueña con ganar la Premier League, título que no obtuvo en toda su historia. La última vez que ganó la Liga inglesa fue en 1980-1981, pero aún no tenía la denominación actual.

Posibles alineaciones

Aston Villa

  • Portero: Martínez
  • Defensas: Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen
  • Centrocampistas: McGinn, Kamara, Onana, Rogers, Tielemans
  • Delanteros: Watkins

Chelsea

  • Portero: Robert Sánchez
  • Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella
  • Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández
  • Medios Ofensivos: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho
  • Delantero: João Pedro.

Pronóstico SI

Aunque Aston Villa llega mejor, el factor de Stamford Bridge nivela la balanza y se espera un partido intenso y con goles.

Chelsea 2 - Aston Villa 1

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

