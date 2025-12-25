Chelsea vs Aston Villa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La jornada 18 de la Premier League nos ofrece un duelo de alto voltaje en la ciudad de Londres.
El Aston Villa, eufórico tras vencer al Manchester United, visita Stamford Bridge para enfrentar a un Chelsea que perdió terreno en la competencia local, ganando solo uno de los últimos siete partidos (2-0 al Everton en la jornada 16).
Con solo siete puntos separando a ambos equipos en la tabla, el partido promete ser crucial para las aspiraciones de pelear por el título.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Aston Villa?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: sábado 27 de diciembre
- Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Aston Villa en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
Estados Unidos
Telemundo, Universo
USA Network, NBC Sports App, Universo Now, Sirius
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Newcastle
2-2 E
Premier League
Cardiff City
3-1 V
EFL Cup
Everton
2-0 V
Premier League
Atalanta
2-1 D
Champions League
Bournemouth
0-0 E
Premier League
Últimos cinco partidos del Aston Villa
Rival
Resultado
Competición
Manchester United
2-1 V
Premier League
West Ham
3-2 V
Premier League
FC Basel
2-1 V
Europa League
Arsenal
2-1 V
Premier League
Brighton
4-3 V
Premier League
Últimas noticias del Chelsea
Los Blues de Enzo Maresca parecen haber encontrado el rumbo tras un bache. Vienen de asegurar su pase a semifinales de la EFL Cup tras vencer al Cardiff y de ganar con solvencia al Everton en la Premier League, aunque el 2-2 ante el Newcastle complicó sus aspiraciones.
La enfermería sigue ocupada con las bajas deLiam Delap (hombro), Levi Colwill (rodilla), Dario Essugo y Romeo Lavia (ambos muslo), además de la nueva baja de Estêvão por un problema muscular.
Últimas noticias del Aston Villa
El Aston Villa atraviesa un momento fantástico. 10 victorias consecutivas: no pierde desde el 1 de noviembre ante Liverpool, y ganó 16 de los últimos 18 encuentros. Salvo Tyrone Mings, no tiene lesionados, y Unai Emery, su entrenador, llega sin suspendidos a su determinante visita a Stamford Bridge. Está a solo tres unidades del líder Arsenal y sueña con ganar la Premier League, título que no obtuvo en toda su historia. La última vez que ganó la Liga inglesa fue en 1980-1981, pero aún no tenía la denominación actual.
Posibles alineaciones
Aston Villa
- Portero: Martínez
- Defensas: Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen
- Centrocampistas: McGinn, Kamara, Onana, Rogers, Tielemans
- Delanteros: Watkins
Chelsea
- Portero: Robert Sánchez
- Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella
- Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández
- Medios Ofensivos: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho
- Delantero: João Pedro.
Pronóstico SI
Aunque Aston Villa llega mejor, el factor de Stamford Bridge nivela la balanza y se espera un partido intenso y con goles.
Chelsea 2 - Aston Villa 1
