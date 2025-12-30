Chelsea vs Bournemouth: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Premier League despide el año natural este martes con un duelo de necesitados en Londres. El Chelsea, que viene de sufrir una dolorosa remontada en casa, recibe al Bournemouth en Stamford Bridge.

Mientras el equipo de Enzo Maresca intenta recuperar su lugar en el Top 4 antes de las uvas, el conjunto de Andoni Iraola llega inmerso en una profunda crisis de resultados que amenaza con arruinar su prometedor inicio de campaña.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Bournemouth?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : martes 30 de diciembre

: martes 30 de diciembre Horario : 14:30 (hora de EE.UU. ET), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)

: 14:30 (hora de EE.UU. ET), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España) Estadio: Stamford Bridge

Chelsea v Aston Villa - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Bournemouth en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, Universo USA Network, NBC Sports App México - FOX One España DAZN 2 DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Aston Villa 1-2 D Premier League Newcastle 2-2 E Premier League Cardiff City 3-1 V EFL Cup Everton 2-0 V Premier League Atalanta 1-2 D UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Rival Resultado Competición Brentford 1-4 D Premier League Manchester United 4-4 E Premier League Chelsea 0-0 E Premier League Sunderland 2-3 D Premier League West Ham 2-2 E Premier League

Bournemouth v Burnley - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Últimas noticias del Chelsea

Los Blues corren el riesgo de terminar el año con un sabor amargo. La derrota del sábado ante el Aston Villa (1-2) fue un golpe duro; a pesar del gol de João Pedro, el equipo se desmoronó ante la entrada de Ollie Watkins y vio cortada su racha invicta en casa.

Este tropiezo hizo caer al Chelsea al quinto lugar de la tabla con 29 puntos, superado por el Liverpool. La enfermería sigue siendo un dolor de cabeza: Marc Cucurella es duda tras salir lesionado ante los Villanos, lo que abre la puerta a la titularidad de Malo Gusto. Levi Colwill, Romeo Lavia y Dario Essugo siguen descartados.

Maresca necesita urgentemente sumar de a tres, ya que solo han ganado uno de sus últimos cinco duelos ligueros.

Últimas noticias del Bournemouth

La situación en la costa sur es preocupante. Tras un octubre de ensueño, los Cherries se han desinflado dramáticamente, acumulando nueve partidos sin ganar. Su última presentación fue desastrosa: una goleada 4-1 en contra ante el Brentford, donde Antoine Semenyo anotó el gol del honor.

El equipo de Iraola tiene el peor registro defensivo fuera de casa de la liga (27 goles en contra) y las bajas no ayudan: Tyler Adams estará fuera varios meses por una lesión de rodilla, uniéndose a una lista de ausencias que incluye a Gannon-Doak y Milosavljevic. Necesitan mejorar drásticamente atrás si quieren sacar algo positivo de un estadio donde no ganan desde 2019.

Bournemouth v Chelsea - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Posibles alineaciones

Chelsea

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Malo Gusto

: Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Malo Gusto Centrocampistas : Enzo Fernández, Moisés Caicedo

: Enzo Fernández, Moisés Caicedo Medios Ofensivos : Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho

: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho Delantero: João Pedro.

Bournemouth

Portero : Djordje Petrović

: Djordje Petrović Defensas : Arnau Martínez (o J. Jimenez), Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert

: Arnau Martínez (o J. Jimenez), Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert Centrocampistas : Alex Scott, Lewis Cook

: Alex Scott, Lewis Cook Medios Ofensivos : David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo

: David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo Delantero: Evanilson.

Pronóstico SI

El Chelsea suele hacerse fuerte en el último partido del año ante su afición. A pesar de la irregularidad reciente, la fragilidad defensiva del Bournemouth como visitante es un factor determinante. Con jugadores como Palmer y Pedro en forma, los locales deberían tener suficiente pólvora para imponerse a unos 'Cherries' que llegan con la moral por los suelos.

Chelsea 2-0 Bournemouth