Chelsea vs Bournemouth: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Premier League despide el año natural este martes con un duelo de necesitados en Londres. El Chelsea, que viene de sufrir una dolorosa remontada en casa, recibe al Bournemouth en Stamford Bridge.
Mientras el equipo de Enzo Maresca intenta recuperar su lugar en el Top 4 antes de las uvas, el conjunto de Andoni Iraola llega inmerso en una profunda crisis de resultados que amenaza con arruinar su prometedor inicio de campaña.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Bournemouth?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: martes 30 de diciembre
- Horario: 14:30 (hora de EE.UU. ET), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)
- Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Bournemouth en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, Universo
USA Network, NBC Sports App
México
-
FOX One
España
DAZN 2
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Aston Villa
1-2 D
Premier League
Newcastle
2-2 E
Premier League
Cardiff City
3-1 V
EFL Cup
Everton
2-0 V
Premier League
Atalanta
1-2 D
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Bournemouth
Rival
Resultado
Competición
Brentford
1-4 D
Premier League
Manchester United
4-4 E
Premier League
Chelsea
0-0 E
Premier League
Sunderland
2-3 D
Premier League
West Ham
2-2 E
Premier League
Últimas noticias del Chelsea
Los Blues corren el riesgo de terminar el año con un sabor amargo. La derrota del sábado ante el Aston Villa (1-2) fue un golpe duro; a pesar del gol de João Pedro, el equipo se desmoronó ante la entrada de Ollie Watkins y vio cortada su racha invicta en casa.
Este tropiezo hizo caer al Chelsea al quinto lugar de la tabla con 29 puntos, superado por el Liverpool. La enfermería sigue siendo un dolor de cabeza: Marc Cucurella es duda tras salir lesionado ante los Villanos, lo que abre la puerta a la titularidad de Malo Gusto. Levi Colwill, Romeo Lavia y Dario Essugo siguen descartados.
Maresca necesita urgentemente sumar de a tres, ya que solo han ganado uno de sus últimos cinco duelos ligueros.
Últimas noticias del Bournemouth
La situación en la costa sur es preocupante. Tras un octubre de ensueño, los Cherries se han desinflado dramáticamente, acumulando nueve partidos sin ganar. Su última presentación fue desastrosa: una goleada 4-1 en contra ante el Brentford, donde Antoine Semenyo anotó el gol del honor.
El equipo de Iraola tiene el peor registro defensivo fuera de casa de la liga (27 goles en contra) y las bajas no ayudan: Tyler Adams estará fuera varios meses por una lesión de rodilla, uniéndose a una lista de ausencias que incluye a Gannon-Doak y Milosavljevic. Necesitan mejorar drásticamente atrás si quieren sacar algo positivo de un estadio donde no ganan desde 2019.
Posibles alineaciones
Chelsea
- Portero: Robert Sánchez
- Defensas: Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Malo Gusto
- Centrocampistas: Enzo Fernández, Moisés Caicedo
- Medios Ofensivos: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho
- Delantero: João Pedro.
Bournemouth
- Portero: Djordje Petrović
- Defensas: Arnau Martínez (o J. Jimenez), Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert
- Centrocampistas: Alex Scott, Lewis Cook
- Medios Ofensivos: David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo
- Delantero: Evanilson.
Pronóstico SI
El Chelsea suele hacerse fuerte en el último partido del año ante su afición. A pesar de la irregularidad reciente, la fragilidad defensiva del Bournemouth como visitante es un factor determinante. Con jugadores como Palmer y Pedro en forma, los locales deberían tener suficiente pólvora para imponerse a unos 'Cherries' que llegan con la moral por los suelos.
Chelsea 2-0 Bournemouth
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.