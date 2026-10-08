Chelsea vs Bournemouth: previa, predicciones y alineaciones

El Chelsea recibe al Bournemouth este sábado 10 de octubre en Stamford Bridge por la sexta fecha de la Premier League y ambos equipos necesitan sumar de a tres: los Blues para recuperar la confianza y los Cherries para conseguir su primera victoria en el campeonato.

El Chelsea tuvo un arranque prometedor bajo el mando de Xabi Alonso, con triunfos ante Fulham y Brighton, pero después sumó apenas un punto en tres partidos. Perdió 2-1 con el Arsenal, empató 2-2 con el Hull City y antes del parón cayó 3-0 en la cancha del Brentford. El equipo londinense ocupa el décimo con 7 puntos y es el más goleado de la liga con 12 tantos encajados.

El Bournemouth, por su parte, vive una situación curiosa. Tras la salida de Andoni Iraola al Liverpool, el equipo de Marco Rose compite bien, pero sigue sin ganar en la Premier League. Tiene tres empates y dos derrotas, y en varios partidos dejó escapar ventajas en los minutos finales. En cambio, en su estreno por Europa League, ganó 2-1 a domicilio de la Real Sociedad con goles de Justin Kluivert y Rayan.

Pronóstico SI

El Chelsea anota mucho, pero también es frágil atrás: en sus partidos de liga se marcan en promedio más de cuatro goles. El Bournemouth, por su parte, convirtió en sus últimos seis partidos como visitante de la Premier League. Todo indica que habrá goles en los dos arcos.

La localía y la vuelta de algunas piezas clave deberían inclinar la balanza a favor de los Blues, aunque el Bournemouth tiene argumentos para complicarlos con Tavernier y Evanilson.

Pronóstico: Chelsea 2-1 Bournemouth

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Bournemouth?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: Samuel Barrott

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Bournemouth (últimos cinco partidos)

Chelsea : 2

: 2 Empates : 3

: 3 Bournemouth: 0

Último partido entre ambos: 30/12/2025 - Chelsea 2-2 Bournemouth - Premier League 2025/26, Fecha 19

Chelsea v Bournemouth - Premier League | Eddie Keogh/GettyImages

Últimos 5 partidos

Chelsea Bournemouth Brentford 3-0 Chelsea 18/09/26 Bournemouth 0-1 Liverpool 20/09/26 Chelsea 2-2 Hull City 12/09/26 Real Sociedad 1-2 Bournemouth 17/09/26 Chelsea 6-3 Leeds 09/09/26 Bournemouth 2-2 Brentford 12/09/26 Arsenal 2-1 Chelsea 06/09/26 Newcastle 2-2 Bournemouth 05/09/26 Chelsea 4-3 Brighton 30/08/26 Bournemouth 1-1 Everton 29/08/26

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Últimas noticias del Chelsea

Alonso espera recuperar a varios jugadores tras el parón. Moisés Caicedo volvería a estar disponible tras perderse casi todo el inicio de temporada por una lesión en el gemelo. En cambio, Cole Palmer y Reece James siguen en duda por diferentes molestias musculares.

La gran incógnita es João Pedro, quien se perdió el partido en Brentford y se bajó de la selección de Brasil por una lesión de rodilla. Si no llega al sábado, su regreso se espera para más adelante en octubre. Jamie Bynoe-Gittens está prácticamente descartado por un golpe en el tobillo sufrido con la sub-21 de Inglaterra.

Chelsea FC Training Session | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Posible alineación del Chelsea frente al Bournemouth (3-4-2-1): Martínez; Fofana, Lacroix, Colwill; James, Caicedo, Lavia, Hato; Palmer, Rogers; Welbeck.

Últimas noticias del Bournemouth

Marco Rose tiene una larga lista de bajas. La más importante es la de Alex Scott, que estará fuera hasta noviembre por una lesión en el cuádriceps. Tampoco estarán Justin Kluivert, Amine Adli, Eli Junior Kroupi, Julián Araujo ni Veljko Milosavljevic.

Sin Scott, Ryan Christie aparece como la principal alternativa para el mediocampo. En ataque, el equipo volverá a apoyarse en Marcus Tavernier, Rayan y Evanilson.

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27 | Steve Bardens/GettyImages

Posible alineación del Bournemouth frente al Chelsea (4-2-3-1): Petrović; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Tavernier, Christie, Rayan; Evanilson.

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