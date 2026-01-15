Chelsea vs Brentford: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 22 de la Premier League nos presenta este sábado un Derbi del Oeste de Londres con papeles invertidos en la tabla. El Chelsea, octavo clasificado, recibe en casa a un Brentford que llega en estado de gracia, ubicado en la quinta posición y acechando los puestos de Liga de Campeones.
Mientras los Blues buscan encontrar consistencia tras una serie de resultados mixtos y el desgaste de la Copa, The Bees llegan con la confianza de cinco victorias consecutivas en liga.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Brentford?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)
- Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Brentford en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
Peacock
México
-
HBO Max
España
DAZN 2
DAZN, Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos
Chelsea
Brentford
Chelsea 2-3 Arsenal
Sheffield Wednesday 0-2 Brentford
Charlton Athletic 1-5 Chelsea
Brentford 3-0 Sunderland
Fulham 2-1 Chelsea
Everton 2-4 Brentford
Manchester City 1-1 Chelsea
Brentford 0-0 Tottenham
Chelsea 2-2 Bournemouth
Brentford 4-1 Bournemouth
Últimas noticias del Chelsea
El equipo de Stamford Bridge llega al derbi con la necesidad urgente de sumar de a tres en la Premier. Ubicados en el octavo lugar con 31 puntos, los Blues han tenido una racha complicada en liga, sin ganar en sus últimas cuatro presentaciones (dos empates y dos derrotas).
El desgaste físico será un factor clave, ya que el equipo viene de afrontar la ida de las semifinales de la EFL Cup ante el Arsenal. Para este sábado, se espera que figuras como Cole Palmer y Enzo Fernández tomen la batuta en el medio campo, mientras que Liam Delap buscará ser la referencia de gol ante la ausencia de victorias recientes en liga.
Últimas noticias del Brentford
El Brentford de Keith Andrews es la sensación del momento. Llegan a Stamford Bridge instalados en el quinto puesto con 33 puntos, superando a su rival de turno. Su forma es envidiable: acumulan una racha de cinco victorias consecutivas en la Premier League, mostrando un poderío ofensivo notable con goleadas recientes ante Everton (4-2) y Sunderland (3-0).
Con Igor Thiago liderando el ataque y un medio campo sólido con Mathias Jensen y Vitaly Janelt, los 'Bees' buscarán aprovechar la inestabilidad del Chelsea para asaltar el Top 4.
Posibles alineaciones
Chelsea (4-2-3-1)
- Portero: Robert Sánchez
- Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
- Centrocampistas: Moisés Caicedo, Andrey Santos (o Enzo Fernández)
- Medios Ofensivos: Pedro Neto, Enzo Fernández (o Palmer), Cole Palmer (o Garnacho)
- Delantero: Liam Delap.
Brentford (4-2-3-1)
- Portero: Caoimhin Kelleher
- Defensas: Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Nathan Collins, Rico Henry
- Centrocampistas: Yehor Yarmoliuk, Vitaly Janelt
- Medios Ofensivos: Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Kevin Schade
- Delantero: Igor Thiago.
Pronóstico SI
Aunque las casas de apuestas favorecen al Chelsea por su localía e historia, el momento de forma dicta otra cosa. El Brentford es un equipo muy trabajado que llega con la flecha hacia arriba, mientras que el Chelsea muestra fragilidad defensiva y cansancio acumulado.
El último antecedente fue un empate 2-2, y dado el poder de fuego de ambos (Chelsea con 34 goles, Brentford con 35), se espera un partido abierto y con goles.
Chelsea 2-2 Brentford
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.