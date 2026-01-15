Chelsea vs Brentford: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 22 de la Premier League nos presenta este sábado un Derbi del Oeste de Londres con papeles invertidos en la tabla. El Chelsea, octavo clasificado, recibe en casa a un Brentford que llega en estado de gracia, ubicado en la quinta posición y acechando los puestos de Liga de Campeones.

Mientras los Blues buscan encontrar consistencia tras una serie de resultados mixtos y el desgaste de la Copa, The Bees llegan con la confianza de cinco victorias consecutivas en liga.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Brentford?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : sábado 17 de enero de 2026

: sábado 17 de enero de 2026 Horario : 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)

: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España) Estadio: Stamford Bridge

Charlton Athletic v Chelsea - Emirates FA Cup Third Round | Darren Walsh/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Brentford en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - Peacock México - HBO Max España DAZN 2 DAZN, Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos

Chelsea Brentford Chelsea 2-3 Arsenal

14/1/2026 Sheffield Wednesday 0-2 Brentford

10/1/2026 Charlton Athletic 1-5 Chelsea

10/1/2026 Brentford 3-0 Sunderland

7/1/2026 Fulham 2-1 Chelsea

7/1/2026 Everton 2-4 Brentford

4/1/2026 Manchester City 1-1 Chelsea

4/1/2026 Brentford 0-0 Tottenham

1/1/2026 Chelsea 2-2 Bournemouth

30/12/2025 Brentford 4-1 Bournemouth

27/12/2025

Brentford v Sunderland - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Últimas noticias del Chelsea

El equipo de Stamford Bridge llega al derbi con la necesidad urgente de sumar de a tres en la Premier. Ubicados en el octavo lugar con 31 puntos, los Blues han tenido una racha complicada en liga, sin ganar en sus últimas cuatro presentaciones (dos empates y dos derrotas).

El desgaste físico será un factor clave, ya que el equipo viene de afrontar la ida de las semifinales de la EFL Cup ante el Arsenal. Para este sábado, se espera que figuras como Cole Palmer y Enzo Fernández tomen la batuta en el medio campo, mientras que Liam Delap buscará ser la referencia de gol ante la ausencia de victorias recientes en liga.

Últimas noticias del Brentford

El Brentford de Keith Andrews es la sensación del momento. Llegan a Stamford Bridge instalados en el quinto puesto con 33 puntos, superando a su rival de turno. Su forma es envidiable: acumulan una racha de cinco victorias consecutivas en la Premier League, mostrando un poderío ofensivo notable con goleadas recientes ante Everton (4-2) y Sunderland (3-0).

Con Igor Thiago liderando el ataque y un medio campo sólido con Mathias Jensen y Vitaly Janelt, los 'Bees' buscarán aprovechar la inestabilidad del Chelsea para asaltar el Top 4.

Brentford v Chelsea - Premier League | Mark Leech/Offside/GettyImages

Posibles alineaciones

Chelsea (4-2-3-1)

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella Centrocampistas : Moisés Caicedo, Andrey Santos (o Enzo Fernández)

: Moisés Caicedo, Andrey Santos (o Enzo Fernández) Medios Ofensivos : Pedro Neto, Enzo Fernández (o Palmer), Cole Palmer (o Garnacho)

: Pedro Neto, Enzo Fernández (o Palmer), Cole Palmer (o Garnacho) Delantero: Liam Delap.

Brentford (4-2-3-1)

Portero : Caoimhin Kelleher

: Caoimhin Kelleher Defensas : Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Nathan Collins, Rico Henry

: Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Nathan Collins, Rico Henry Centrocampistas : Yehor Yarmoliuk, Vitaly Janelt

: Yehor Yarmoliuk, Vitaly Janelt Medios Ofensivos : Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Kevin Schade

: Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Kevin Schade Delantero: Igor Thiago.

Pronóstico SI

Aunque las casas de apuestas favorecen al Chelsea por su localía e historia, el momento de forma dicta otra cosa. El Brentford es un equipo muy trabajado que llega con la flecha hacia arriba, mientras que el Chelsea muestra fragilidad defensiva y cansancio acumulado.

El último antecedente fue un empate 2-2, y dado el poder de fuego de ambos (Chelsea con 34 goles, Brentford con 35), se espera un partido abierto y con goles.

Chelsea 2-2 Brentford

