Sports Illustrated Fútbol

Chelsea vs Brentford: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Stamford Bridge acoge un derbi de contrastes: los 'Bees' vuelan alto en busca de Champions mientras los 'Blues' intentan salir de la irregularidad.
Carlos García|
Brentford v Chelsea - Premier League
Brentford v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

La Jornada 22 de la Premier League nos presenta este sábado un Derbi del Oeste de Londres con papeles invertidos en la tabla. El Chelsea, octavo clasificado, recibe en casa a un Brentford que llega en estado de gracia, ubicado en la quinta posición y acechando los puestos de Liga de Campeones.

Mientras los Blues buscan encontrar consistencia tras una serie de resultados mixtos y el desgaste de la Copa, The Bees llegan con la confianza de cinco victorias consecutivas en liga.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Brentford?

  • Ciudad: Londres, Inglaterra
  • Fecha: sábado 17 de enero de 2026
  • Horario: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)
  • Estadio: Stamford Bridge
Tosin Adarabioyo, Facundo Buonanotte d
Charlton Athletic v Chelsea - Emirates FA Cup Third Round | Darren Walsh/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Brentford en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

-

Peacock

México

-

HBO Max

España

DAZN 2

DAZN, Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos

Chelsea

Brentford

Chelsea 2-3 Arsenal
14/1/2026

Sheffield Wednesday 0-2 Brentford
10/1/2026

Charlton Athletic 1-5 Chelsea
10/1/2026

Brentford 3-0 Sunderland
7/1/2026

Fulham 2-1 Chelsea
7/1/2026

Everton 2-4 Brentford
4/1/2026

Manchester City 1-1 Chelsea
4/1/2026

Brentford 0-0 Tottenham
1/1/2026

Chelsea 2-2 Bournemouth
30/12/2025

Brentford 4-1 Bournemouth
27/12/2025

Brentford v Sunderland - Premier League
Brentford v Sunderland - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Últimas noticias del Chelsea

El equipo de Stamford Bridge llega al derbi con la necesidad urgente de sumar de a tres en la Premier. Ubicados en el octavo lugar con 31 puntos, los Blues han tenido una racha complicada en liga, sin ganar en sus últimas cuatro presentaciones (dos empates y dos derrotas).

El desgaste físico será un factor clave, ya que el equipo viene de afrontar la ida de las semifinales de la EFL Cup ante el Arsenal. Para este sábado, se espera que figuras como Cole Palmer y Enzo Fernández tomen la batuta en el medio campo, mientras que Liam Delap buscará ser la referencia de gol ante la ausencia de victorias recientes en liga.

Últimas noticias del Brentford

El Brentford de Keith Andrews es la sensación del momento. Llegan a Stamford Bridge instalados en el quinto puesto con 33 puntos, superando a su rival de turno. Su forma es envidiable: acumulan una racha de cinco victorias consecutivas en la Premier League, mostrando un poderío ofensivo notable con goleadas recientes ante Everton (4-2) y Sunderland (3-0).

Con Igor Thiago liderando el ataque y un medio campo sólido con Mathias Jensen y Vitaly Janelt, los 'Bees' buscarán aprovechar la inestabilidad del Chelsea para asaltar el Top 4.

Keith Andrews
Brentford v Chelsea - Premier League | Mark Leech/Offside/GettyImages

Posibles alineaciones

Chelsea (4-2-3-1)

  • Portero: Robert Sánchez
  • Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
  • Centrocampistas: Moisés Caicedo, Andrey Santos (o Enzo Fernández)
  • Medios Ofensivos: Pedro Neto, Enzo Fernández (o Palmer), Cole Palmer (o Garnacho)
  • Delantero: Liam Delap.

Brentford (4-2-3-1)

  • Portero: Caoimhin Kelleher
  • Defensas: Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Nathan Collins, Rico Henry
  • Centrocampistas: Yehor Yarmoliuk, Vitaly Janelt
  • Medios Ofensivos: Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Kevin Schade
  • Delantero: Igor Thiago.

Pronóstico SI

Aunque las casas de apuestas favorecen al Chelsea por su localía e historia, el momento de forma dicta otra cosa. El Brentford es un equipo muy trabajado que llega con la flecha hacia arriba, mientras que el Chelsea muestra fragilidad defensiva y cansancio acumulado.

El último antecedente fue un empate 2-2, y dado el poder de fuego de ambos (Chelsea con 34 goles, Brentford con 35), se espera un partido abierto y con goles.

Chelsea 2-2 Brentford

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol