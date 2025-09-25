Chelsea vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La acción continúa en la Premier League y después de haberse disputado la tercera ronda de la EFL Cup los equipos no tienen descanso. Por la fecha seis de la temporada, el Chelsea recibirá a un Brighton que busca sumar puntos de manera desesperada para no alejarse de los puestos de copa.
A continuación todo lo que tenes que saber sobre el partido, en el que ambos equipos necesitan sumar los tres puntos para lograr sus objetivos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Brighton?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: sábado 27 de septiembre
Horario: 08.00 horas (México) 10.00 horas (ET), 16.00 horas (España)
Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Brighton en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
Estados Unidos
Peacock
Amazon Prime Video
México
Caliente TV
Amazon Prime Video
España
DAZN, Movistar
DAZN, Movistar+
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Lincoln
2-1 V
EFL Cup
Manchester United
2-1 D
Premier League
Bayern Múnich
3-1 D
Champions League
Brentford
2-2 E
Premier League
Fulham
2-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Brighton
Rival
Resultado
Competición
Barnsley
6-0 V
EFL Cup
Tottenham
2-2 E
Premier League
Bournemouth
2-1 D
Premier League
Manchester City
2-1 V
Premier League
Oxford United
6-0 V
EFL Cup
Últimas noticias del Chelsea
El Chelsea necesita empezar a conseguir regularidad en esta Premier League. En lo que fueron estas primeras seis jornadas, sumó dos victorias, dos empates y una derrota. Si bien se encuentra sexto en la tabla de posiciones, el gran objetivo del equipo es competir hasta el final por el torneo.
Últimas noticias del Brighton
Por el lado del Brighton, se posicionan 14 en la Premier League y el gran objetivo es ingresar a una copa internacional el próximo año. Buscará seguir sorprendiendo en los partidos como la importante victoria conseguida ante el Manchester City.
Posibles alineaciones
Chelsea: Jorgensen; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo; Estevao, Palmer, Neto; Pedro.
Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Gruda, Mitoma; Rutter.
Pronóstico SI
Chelsea 2-2 Brighton
