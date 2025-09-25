Sports Illustrated Fútbol

Chelsea vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los de Enzo Maresca buscan más regularidad en la Premier League
Julieta Natalutti|
Brighton & Hove Albion FC v Chelsea FC - Premier League
Brighton & Hove Albion FC v Chelsea FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

La acción continúa en la Premier League y después de haberse disputado la tercera ronda de la EFL Cup los equipos no tienen descanso. Por la fecha seis de la temporada, el Chelsea recibirá a un Brighton que busca sumar puntos de manera desesperada para no alejarse de los puestos de copa.

A continuación todo lo que tenes que saber sobre el partido, en el que ambos equipos necesitan sumar los tres puntos para lograr sus objetivos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Brighton?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 08.00 horas (México) 10.00 horas (ET), 16.00 horas (España)

Estadio: Stamford Bridge

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Brighton en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming

Estados Unidos

Peacock

Amazon Prime Video

México

Caliente TV

Amazon Prime Video

España

DAZN, Movistar

DAZN, Movistar+

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival

Resultado

Competición

Lincoln

2-1 V

EFL Cup

Manchester United

2-1 D

Premier League

Bayern Múnich

3-1 D

Champions League

Brentford

2-2 E

Premier League

Fulham

2-0 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Brighton

Rival

Resultado

Competición

Barnsley

6-0 V

EFL Cup

Tottenham

2-2 E

Premier League

Bournemouth

2-1 D

Premier League

Manchester City

2-1 V

Premier League

Oxford United

6-0 V

EFL Cup

Últimas noticias del Chelsea

Facundo Buonanotte
Lincoln City v Chelsea - Carabao Cup Third Round | Alex Pantling/GettyImages

El Chelsea necesita empezar a conseguir regularidad en esta Premier League. En lo que fueron estas primeras seis jornadas, sumó dos victorias, dos empates y una derrota. Si bien se encuentra sexto en la tabla de posiciones, el gran objetivo del equipo es competir hasta el final por el torneo.

Últimas noticias del Brighton

Diego Gomez
Barnsley v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round | George Wood/GettyImages

Por el lado del Brighton, se posicionan 14 en la Premier League y el gran objetivo es ingresar a una copa internacional el próximo año. Buscará seguir sorprendiendo en los partidos como la importante victoria conseguida ante el Manchester City.

Posibles alineaciones

Chelsea: Jorgensen; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo; Estevao, Palmer, Neto; Pedro.

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Gruda, Mitoma; Rutter.

Pronóstico SI

Chelsea 2-2 Brighton

