Chelsea vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 5 de la UEFA Champions League nos regala un duelo con historia y cuentas pendientes. El Chelsea recibe en Londres al FC Barcelona en un partido crucial para las aspiraciones de ambos.
Los dos equipos llegan con 7 puntos en la tabla general (11° y 12° lugar), por lo que una victoria es fundamental para acercarse al Top 8 y evitar el repechaje, especialmente entrando a la recta final de la primera fase.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs FC Barcelona?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: martes 25 de noviembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs FC Barcelona en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, Univisión
VIX, Paramount+
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar
Movistar+
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Burnley
2-0 V
Premier League
Qarabag
2-2 E
UEFA Champions League
Wolves
4-3 V
EFL Cup
Sunderland
1-2 D
Premier League
Liverpool
2-1 V
Premier League
Últimos cinco partidos del FC Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Athletic Club
4-0 V
LaLiga
Club Brujas
3-3 E
UEFA Champions League
Elche
3-1 V
LaLiga
Real Madrid
1-2 D
LaLiga
Olympiacos
6-1 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Chelsea
Los Blues, dirigidos por Enzo Maresca, llegan con la confianza recuperada tras vencer 0-2 al Burnley en la Premier League. Sin embargo, en Europa dejaron dudas en la jornada anterior al empatar 2-2 contra el Qarabag.
Jugando en casa, necesitan hacer valer la localía para superar a un rival directo en la tabla general y demostrar que pueden competir contra los grandes del continente.
Últimas noticias del FC Barcelona
El Barça de Hansi Flick llega con la pólvora encendida. Vienen de golear 4-0 al Athletic Club en su regreso al Camp Nou, con una gran actuación de Lewandowski y Lamine Yamal.
En Champions, el equipo mostró fragilidad defensiva al empatar 3-3 en su visita a Brujas, un aspecto que deberán corregir si quieren salir vivos de Stamford Bridge. Se espera que el equipo mantenga la base que goleó en liga.
Posibles alineaciones
Chelsea
- Portero: Robert Sánchez
- Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
- Centrocampistas: Enzo Fernández, Andrey Santos
- Medios Ofensivos: Alejandro Garnacho, João Pedro, Pedro Neto
- Delantero: Liam Delap.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde
- Centrocampistas: Eric García, Fermín López, Dani Olmo
- Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Robert Lewandowski.
Pronóstico SI
Es un duelo muy parejo entre dos equipos con propuestas ofensivas, pero que han concedido goles en Europa recientemente. El Barcelona parece tener más pegada en este momento con un Lewandowski en forma, pero Stamford Bridge siempre es complicado. Se espera un partido con goles de ambos lados.
Chelsea 2-2 FC Barcelona
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.