Chelsea vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 5 de la UEFA Champions League nos regala un duelo con historia y cuentas pendientes. El Chelsea recibe en Londres al FC Barcelona en un partido crucial para las aspiraciones de ambos.

Los dos equipos llegan con 7 puntos en la tabla general (11° y 12° lugar), por lo que una victoria es fundamental para acercarse al Top 8 y evitar el repechaje, especialmente entrando a la recta final de la primera fase.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs FC Barcelona?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : martes 25 de noviembre

: martes 25 de noviembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Stamford Bridge

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Alex Grimm/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs FC Barcelona en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univisión VIX, Paramount+ México TNT Sports HBO Max España Movistar Movistar+

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Burnley 2-0 V Premier League Qarabag 2-2 E UEFA Champions League Wolves 4-3 V EFL Cup Sunderland 1-2 D Premier League Liverpool 2-1 V Premier League

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competición Athletic Club 4-0 V LaLiga Club Brujas 3-3 E UEFA Champions League Elche 3-1 V LaLiga Real Madrid 1-2 D LaLiga Olympiacos 6-1 V UEFA Champions League

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Últimas noticias del Chelsea

Los Blues, dirigidos por Enzo Maresca, llegan con la confianza recuperada tras vencer 0-2 al Burnley en la Premier League. Sin embargo, en Europa dejaron dudas en la jornada anterior al empatar 2-2 contra el Qarabag.

Jugando en casa, necesitan hacer valer la localía para superar a un rival directo en la tabla general y demostrar que pueden competir contra los grandes del continente.

Últimas noticias del FC Barcelona

El Barça de Hansi Flick llega con la pólvora encendida. Vienen de golear 4-0 al Athletic Club en su regreso al Camp Nou, con una gran actuación de Lewandowski y Lamine Yamal.

En Champions, el equipo mostró fragilidad defensiva al empatar 3-3 en su visita a Brujas, un aspecto que deberán corregir si quieren salir vivos de Stamford Bridge. Se espera que el equipo mantenga la base que goleó en liga.

Burnley v Chelsea - Premier League | Nathan Stirk/GettyImages

Posibles alineaciones

Chelsea

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella Centrocampistas : Enzo Fernández, Andrey Santos

: Enzo Fernández, Andrey Santos Medios Ofensivos : Alejandro Garnacho, João Pedro, Pedro Neto

: Alejandro Garnacho, João Pedro, Pedro Neto Delantero: Liam Delap.

FC Barcelona

Portero : Joan García

: Joan García Defensas : Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde

: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde Centrocampistas : Eric García, Fermín López, Dani Olmo

: Eric García, Fermín López, Dani Olmo Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Robert Lewandowski.

Pronóstico SI

Es un duelo muy parejo entre dos equipos con propuestas ofensivas, pero que han concedido goles en Europa recientemente. El Barcelona parece tener más pegada en este momento con un Lewandowski en forma, pero Stamford Bridge siempre es complicado. Se espera un partido con goles de ambos lados.

Chelsea 2-2 FC Barcelona

