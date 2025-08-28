Sports Illustrated Fútbol

Chelsea vs Fulham: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la 3ª jornada de la Premier League 2025/26

Los Blues quieren volver a ganar en Stamford Bridge tras golear al West Ham.
Gonzalo Orellano|
West Ham United v Chelsea - Premier League
West Ham United v Chelsea - Premier League | Julian Finney/GettyImages

El Chelsea recibe al Fulham en un duelo interesante de la tercera jornada de la Premier League 2025/26 en Stamford Bridge. Los Blues, dirigidos por Enzo Maresca, buscan consolidar su inicio tras un empate y una victoria. Su rival, por otra parte, intentará seguir sumando fuera de casa tras empatar con Brighton en la jornada inaugural. El encuentro promete intensidad, táctica y goles.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs. Fulham?

  • Ciudad: Londres, Inglaterra
  • Estadio: Stamford Bridge
  • Fecha: Sábado 30 de agosto
  • Horario: 07:30 horas (costa Este EEUU), 05:30 horas (México) y 13:30 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el Chelsea vs. Fulham en TV y streaming online?

El partido se podrá seguir a través de DAZN y por ESPN/Disney +.

Últimos 5 partidos del Chelsea

Rival

Resultado

Competición

West Ham

5-1 V

Premier League

Crystal Palace

0-0 E

Premier League

AC Milan

4-1 V

Amistoso

Bayern Leverkusen

2-0 V

Amistoso

PSG

3-0 V

WCC

Últimos 5 partidos del Fulham

Rival

Resultado

Competición

Manchester United

1-1 E

Premier League

Brighton

1-1 E

Premier League

Eintracht

1-0 V

Amistoso

Ittihad Jedah

4-2 V

Amistoso

Nottingham Forest

3-1 V

Amistoso

Últimas noticias del Fulham

Emile Smith Rowe
Fulham v Manchester United - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

El técnico del Fulham, Marco Silva, ha llevado a su equipo a un par de empates en sus dos primeros partidos de la Premier League, pero ve dificil que esto se sostenga en el tiempo ya que entiende que hay que fichar jugadores: "Perdimos tres delanteros y un mediocampista, así no se puede". El último jugador en salir es Andreas Pereira, que se va al Palmeiras de Brasil por 10 millones de euros.

Últimas noticias del Chelsea

Enzo Fernandez
West Ham United v Chelsea - Premier League | Julian Finney/GettyImages

El club está muy activo en el mercado de fichajes. Busca vender hasta diez jugadores, entre ellos Raheem Sterling, Nicolas Jackson y Christopher Nkunku, para equilibrar su plantilla. Además, apunta a incorporar jóvenes talentos como João Pedro, Liam Delap y Kendry Paez, reforzando su estrategia a largo plazo. Alejandro Garnacho podría unirse próximamente tras un desacuerdo con el Manchester United, pero eso por ahora está trabado.

Posibles alineaciones

Fulham

Portero: Leno

Defensas: Tete Andersen Bassey Sessegnon

Centrocampistas: Castagne, Lukic, Berge, Iwobi, King

Delanteros: Muñiz

Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Cucurellam, Chalobah, Acheampong, Reece James

Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto

Delantero: João Pedro

Pronóstico SI

Chelsea 2-1 Fulham

Gonzalo Orellano
