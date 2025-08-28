Chelsea vs Fulham: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la 3ª jornada de la Premier League 2025/26

El Chelsea recibe al Fulham en un duelo interesante de la tercera jornada de la Premier League 2025/26 en Stamford Bridge. Los Blues, dirigidos por Enzo Maresca, buscan consolidar su inicio tras un empate y una victoria. Su rival, por otra parte, intentará seguir sumando fuera de casa tras empatar con Brighton en la jornada inaugural. El encuentro promete intensidad, táctica y goles.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs. Fulham?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Estadio: Stamford Bridge

Stamford Bridge Fecha: Sábado 30 de agosto

Sábado 30 de agosto Horario: 07:30 horas (costa Este EEUU), 05:30 horas (México) y 13:30 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el Chelsea vs. Fulham en TV y streaming online?

El partido se podrá seguir a través de DAZN y por ESPN/Disney +.

Últimos 5 partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición West Ham 5-1 V Premier League Crystal Palace 0-0 E Premier League AC Milan 4-1 V Amistoso Bayern Leverkusen 2-0 V Amistoso PSG 3-0 V WCC

Últimos 5 partidos del Fulham

Rival Resultado Competición Manchester United 1-1 E Premier League Brighton 1-1 E Premier League Eintracht 1-0 V Amistoso Ittihad Jedah 4-2 V Amistoso Nottingham Forest 3-1 V Amistoso

Últimas noticias del Fulham

Fulham v Manchester United - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

El técnico del Fulham, Marco Silva, ha llevado a su equipo a un par de empates en sus dos primeros partidos de la Premier League, pero ve dificil que esto se sostenga en el tiempo ya que entiende que hay que fichar jugadores: "Perdimos tres delanteros y un mediocampista, así no se puede". El último jugador en salir es Andreas Pereira, que se va al Palmeiras de Brasil por 10 millones de euros.

Últimas noticias del Chelsea

West Ham United v Chelsea - Premier League | Julian Finney/GettyImages

El club está muy activo en el mercado de fichajes. Busca vender hasta diez jugadores, entre ellos Raheem Sterling, Nicolas Jackson y Christopher Nkunku, para equilibrar su plantilla. Además, apunta a incorporar jóvenes talentos como João Pedro, Liam Delap y Kendry Paez, reforzando su estrategia a largo plazo. Alejandro Garnacho podría unirse próximamente tras un desacuerdo con el Manchester United, pero eso por ahora está trabado.

Posibles alineaciones

Fulham

Portero: Leno

Defensas: Tete Andersen Bassey Sessegnon

Centrocampistas: Castagne, Lukic, Berge, Iwobi, King

Delanteros: Muñiz

Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Cucurellam, Chalobah, Acheampong, Reece James

Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto

Delantero: João Pedro

Pronóstico SI

Chelsea 2-1 Fulham

Más noticias sobre la Premier League