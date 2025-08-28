Chelsea vs Fulham: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la 3ª jornada de la Premier League 2025/26
El Chelsea recibe al Fulham en un duelo interesante de la tercera jornada de la Premier League 2025/26 en Stamford Bridge. Los Blues, dirigidos por Enzo Maresca, buscan consolidar su inicio tras un empate y una victoria. Su rival, por otra parte, intentará seguir sumando fuera de casa tras empatar con Brighton en la jornada inaugural. El encuentro promete intensidad, táctica y goles.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs. Fulham?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Estadio: Stamford Bridge
- Fecha: Sábado 30 de agosto
- Horario: 07:30 horas (costa Este EEUU), 05:30 horas (México) y 13:30 horas (España)
¿Dónde se podrá ver el Chelsea vs. Fulham en TV y streaming online?
El partido se podrá seguir a través de DAZN y por ESPN/Disney +.
Últimos 5 partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
West Ham
5-1 V
Premier League
Crystal Palace
0-0 E
Premier League
AC Milan
4-1 V
Amistoso
Bayern Leverkusen
2-0 V
Amistoso
PSG
3-0 V
WCC
Últimos 5 partidos del Fulham
Rival
Resultado
Competición
Manchester United
1-1 E
Premier League
Brighton
1-1 E
Premier League
Eintracht
1-0 V
Amistoso
Ittihad Jedah
4-2 V
Amistoso
Nottingham Forest
3-1 V
Amistoso
Últimas noticias del Fulham
El técnico del Fulham, Marco Silva, ha llevado a su equipo a un par de empates en sus dos primeros partidos de la Premier League, pero ve dificil que esto se sostenga en el tiempo ya que entiende que hay que fichar jugadores: "Perdimos tres delanteros y un mediocampista, así no se puede". El último jugador en salir es Andreas Pereira, que se va al Palmeiras de Brasil por 10 millones de euros.
Últimas noticias del Chelsea
El club está muy activo en el mercado de fichajes. Busca vender hasta diez jugadores, entre ellos Raheem Sterling, Nicolas Jackson y Christopher Nkunku, para equilibrar su plantilla. Además, apunta a incorporar jóvenes talentos como João Pedro, Liam Delap y Kendry Paez, reforzando su estrategia a largo plazo. Alejandro Garnacho podría unirse próximamente tras un desacuerdo con el Manchester United, pero eso por ahora está trabado.
Posibles alineaciones
Fulham
Portero: Leno
Defensas: Tete Andersen Bassey Sessegnon
Centrocampistas: Castagne, Lukic, Berge, Iwobi, King
Delanteros: Muñiz
Chelsea
Portero: Robert Sánchez
Defensas: Cucurellam, Chalobah, Acheampong, Reece James
Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto
Delantero: João Pedro
Pronóstico SI
Chelsea 2-1 Fulham
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.