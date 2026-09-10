Chelsea vs Hull City: previa, predicciones y alineaciones

Este sábado 12 de septiembre el Chelsea y el Hull City se enfrentan por la cuarta fecha de la Premier League 2026/27. El encuentro se disputará en Stamford Bridge, donde el conjunto londinense llega con ánimos de revancha tras caer ante Arsenal, aunque también con buenas sensaciones después de protagonizar una espectacular remontada ante Leeds por la Copa de la Liga.

El equipo de Xabi Alonso sufrió su primera derrota de la temporada el pasado domingo al caer 2-1 ante Arsenal en el Emirates Stadium. Morgan Rogers adelantó a los Blues en el inicio del encuentro, pero Kai Havertz y Martin Ødegaard dieron vuelta el marcador. Entre semana, recuperó confianza con una impresionante remontada ante Leeds. Llgó a estar 0-2 abajo y terminó ganando 6-3, con Cole Palmer y Morgan Rogers, autor de cuatro asistencias, como grandes figuras.

El Hull City, por su parte, está siendo una de las grandes sorpresas del inicio de la temporada. El recién ascendido todavía no recibió goles en sus tres partidos de Premier League, en los que consiguió triunfos ante Manchester United y Coventry, además de un empate 0-0 frente a Aston Villa. Su invicto se terminó entre semana, cuando cayó 1-0 ante Sunderland por la Copa de la Liga, resultado que significó su primera derrota oficial del curso.

A continuación, toda la información de este gran duelo de la Premier.

Pronóstico SI

El Chelsea parte como claro favorito por jerarquía individual, la ventaja de jugar en casa y su capacidad ofensiva. El problema para los locales sigue siendo su fragilidad defensiva. El equipo de Xabi Alonso recibió más de un gol en todos los partidos de la temporada a excepción del 2-0 sobre el Luton por Copa de la Liga. Hull llega con una defensa mucho más confiable en la Premier, pero tendrá enfrente un ataque con Palmer, Rogers, Pedro y Neto que posiblemente acaben marcando la diferencia.

Pronóstico: Chelsea 2-1 Hull City

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Hull City?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: 10:00 EE.UU (Este), 098:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: Farai Hallam

Historial de enfrentamientos directos entre el el Chelsea vs Hull City (últimos 5 partidos)

Chelsea : 5

: 5 Empate : 0

: 0 Hull City: 0

Último partido entre ambos: 13/02/2026 - Hull City 0-4 Chelsea - FA Cup, Cuarta Ronda

Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth Round | Chelsea Football Club/GettyImages

Últimos 5 partidos

Chelsea Hull City Chelsea 6-3 Leeds United 09/09/26 Sunderland 1-0 Hull City 08/09/26 Arsenal 2-1 Chelsea 06/09/26 Hull City 0-0 Aston Villa 05/09/26 Chelsea 4-3 Brighton 30/08/26 Coventry 0-1 Hull City 29/08/26 Chelsea 2-0 Luton Town 27/08/26 Stoke City 1-1 Hull City 25/08/26 Fulham 2-3 Chelsea 24/08/26 Hull City 2-0 Manchester United 22/08/26

¿Cómo ver el Chelsea vs Hull City por Televisión y Streaming online?



País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, USA Network, UNIVERSO, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias del Chelsea

Xabi Alonso deberá resolver algunas bajas en el mediocampo. Jordan Henderson continúa fuera por una lesión en la muñeca, mientras que Marco Palestra tampoco está disponible. Moisés Caicedo aparece como duda después de perderse los dos primeros partidos de la temporada y no llegar a tiempo para el duelo ante Arsenal. La situación del ecuatoriano será evaluada antes del encuentro.

El triunfo ante Leeds por la Copa de la Liga también dejó buenas noticias para Alonso. Cole Palmer respondió con dos goles después de ingresar en el segundo tiempo, mientras Morgan Rogers, cada vez más importante en este equipo, volvió a ser decisivo con cuatro asistencias en la remontada.

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación del Chelsea (3-4-2-1): Emiliano Martínez; Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Wesley Fofana; Pedro Neto, Roméo Lavia, Reece James, Jorrel Hato; Cole Palmer, Morgan Rogers; João Pedro.

Últimas noticias del Hull City

Sergej Jakirovic tendrá varias bajas para la visita a Stamford Bridge. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Oscar Zambrano y Charlie Hughes aparecen descartados por lesión. Además, Joe Gelhardt figura como duda.

El técnico bosnio viene utilizando una estructura muy compacta, con cinco defensores y cuatro mediocampistas por delante y el objetivo será trasladar a Londres la solidez que le permitió mantener su arco en cero durante las tres primeras jornadas de Premier League.

Coventry City v Hull City - Premier League - Coventry Building Society Arena | David Davies - PA Images/GettyImages

Posible alineación del Hull City (5-4-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud; McBurnie.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE