Chelsea vs Juventus: previa, predicciones y alineaciones

Tras caer en el derbi londinense ante el Tottenham en Sydney, el Chelsea se traslada a Hong Kong para medirse este miércoles ante la Juventus en el Kai Tak Stadium.

Ambos equipos se preparan para una temporada larga y exigente. Mientras los Blues buscan revancha tras la derrota frente a los Spurs, la Vecchia Signora llega tras lograr una discreta victoria ante el Niza, cerrando así una gira de amistosos por Europa antes de este primer gran test asiático.

Xabi Alonso, flamante entrenador de los Blues, ha estado sumando experiencia a una de las plantillas más jóvenes de la Premier League mientras busca su mejor forma física y rodaje colectivo en la pretemporada. Al veterano delantero Danny Welbeck ya se le unió el mediocampista Jordan Henderson, además de refuerzos estridentes como lo son Morgan Rogers y Maxence Lacroix.

Del lado italiano, Luciano Spalletti sigue al mando pese a un cierre de temporada complicado que dejó a la Juve fuera de la Champions League. El elenco de Turín llegó este mismo lunes a Hong Kong tras empatar sin goles ante el Basel y los triunfos frente a Standard Lieja y Niza, sin recibir goles en ninguno de esos encuentros.

Pronóstico SI Fútbol

Se trata de un amistoso de prestigio, pero con las rotaciones, pruebas tácticas y poca urgencia por el resultado que caracteriza a las pretemporadas. Aun así, ambos planteles llegan con nombres de peso y necesidad de mostrar respuestas de cara al inicio de la competencia oficial.

El Chelsea, reforzado por las llegadas de varios jugadores a la gira asiática, parece tener plantel más completo que en sus presentaciones anteriores, lo que debería inclinar la balanza a su favor ante una Juventus que arrastra años de inestabilidad institucional y deportiva.

Pronóstico: Chelsea 2-1 Juventus

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Juventus?

Ciudad: Hong Kong

Estadio: Kai Tak Stadium

Fecha: miércoles 5 de agosto

Hora: 07:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 13:30 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Chelsea y Juventus

Partidos jugados: 6

6 Chelsea : 2

: 2 Empates : 2

: 2 Juventus: 2

Último enfrentamiento: 23/11/21 - Chelsea 4-0 Juventus - Champions League 2021/22, Fecha 5

Chelsea FC v Juventus: Group H - UEFA Champions League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Últimos 5 partidos

Chelsea Juventus Chelsea 1-2 Tottenham 01/08/26 Juventus 2-0 Niza 31/07/26 Western Syndey 4-6 Chelsea 28/07/26 Standard Lieja 0-1 Juventus 25/07/26 Sunderland 2-1 Chelsea 24/05/26 Basel 0-0 Juventus 18/07/26 Chelsea 2-1 Tottenham 19/05/26 Torino 2-2 Juventus 24/05/26 Chelsea 0-1 Man. City 16/05/26 Juventus 0-2 Fiorentina 17/05/26

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Últimas noticias del Chelsea

Con la gira asiática ya en marcha, Xabi Alonso recibió un impulso importante con la incorporación de Mykhailo Mudryk —recientemente habilitado tras cumplir su sanción— además de los últimos en sumarse al plantel: Danny Welbeck, Pedro Neto y Geovany Quenda. El arquero belga Mike Penders también está disponible y competirá con Robert Sánchez por un lugar en el arco.

Tras su descanso posterior al Mundial, Moisés Caicedo y Nicolas Jackson se perdieron la derrota ante el Tottenham, aunque el entrenador español dejó entrever que ambos podrían tener minutos ante la Juve. En cambio, Enzo Fernández, Lacroix y Rogers aún no están listos para sumarse a la competencia. Con la salida de Liam Delap cada vez más cerca, el kazajo Dastan Satpaev y Joao Pedro aparecen como las principales opciones para liderar el ataque.

Chelsea Unveil their New Signing Danny Welbeck | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Posible alineación del Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Acheampong, Colwill, Hato; Lavia, Caicedo; Estevao, Palmer, Neto; Pedro

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Últimas noticias de la Juventus

El plantel de Luciano Spalletti aterrizó este mismo lunes en suelo hongkonés, siendo recibido por decenas de hinchas que pidieron selfies y autógrafos a los jugadores antes de comenzar oficialmente la gira. Sin Dusan Vlahovic, quien fue liberado al término de su contrato, el ataque bianconero recae ahora en un Arkadiusz Milik ya recuperado físicamente.

De cara a reforzar sus opciones ofensivas, Spalletti recuperó a Randal Kolo Muani y sumó al joven bosnio Kerim Alajbegovic, además del lateral derecho Zeki Celik, llegado libre desde la Roma. También se incorporó Jeff Ekhator desde el Genoa, aunque el delantero italiano sufre una lesión muscular que lo margina de este primer compromiso asiático, al igual que el mediocampista Khephren Thuram.

Juventus v OGC Nice - Pre-Season Friendly | Alberto Gandolfo - Juventus/GettyImages

Posible alineación de la Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, Locatelli, Luiz, Cambiaso; Zhegrova, Boga; Milik