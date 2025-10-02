Chelsea vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Premier League tendrá su continuidad este fin de semana tras los partidos de copas europeas y sin dudas este duelo será uno de los que se robe la atención. El Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Liverpool en un choque entre los de los grandes candidatos al título.

A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido clave en la liga inglesa.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Liverpool?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: sábado 4 de octubre

Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)

Estadio: Stamford Bridge

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Liverpool en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo Deportes Peacock México TNT Sports Max México España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Fecha Competición Benfica 1-0 V UEFA Champions League Brighton 3-1 D Premier League Lincoln City 2-1 V EFL Cup Manchester United 2-1 D Premier League Bayern Múnich 3-1 D UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Fecha Competición Galatasaray 1-0 D UEFA Champions League Crystal Palace 2-1 D Premier League Southampton 2-1 V EFL Cup Everton 2-1 V Premier League Atlético de Madrid 3-2 V UEFA Champions League

Últimas noticias del Chelsea

El equipo de Enzo Maresca logró levantarse esta semana de una seguidilla de resultados poco esperados: venía de perder dos al hilo por Premier League ante Manchester United y Brighton respectivamente, y la clasificación por 2-1 en EFL Cup ante el débil Lincoln City no los dejó satisfechos por la gigantesca diferencia de calidad entre las plantillas.

Ahora, los londinenses buscarán volver al triunfo en la liga doméstica tras lo que fue la victoria ante el Benfica por UEFA Champions League en casa. Para enfrentar a los Reds, no podrán contar con Trevoh Chalobah, expulsado ante las Gaviotas el pasado fin de semana.

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool no atraviesa su mejor momento: viene de perder con el Galatasaray en Estambul por la UEFA Champions League y frente al Crystal Palace por la Premier League, y será justamente visitando a los campeones del mundo que buscarán levantar cabeza.

Para este choque estará de baja Alisson Becker, que sufrió una molestia que obligó a que salga reemplazado en el choque por UCL ante los turcos el pasado martes.

Posibles alineaciones

Chelsea

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Josh Acheampong, Malo Gusto

Centrocampistas: Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Facundo Buonanotte

Delanteros: Alejandro Garnacho, Tyrique George y Pedro Neto.

Liverpool

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Conor Bradley

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

Volantes ofensivos: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo

Delantero: Hugo Ekitike.

Pronóstico SI

Estos equipos protagonizarán un partidazo que sin dudas podrá ser para cualquiera, pero la plantilla reforzada del vigente campeón inglés será la que prevalecerá en Stamford Bridge.

Chelsea 1-2 Liverpool

