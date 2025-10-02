Chelsea vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Premier League tendrá su continuidad este fin de semana tras los partidos de copas europeas y sin dudas este duelo será uno de los que se robe la atención. El Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Liverpool en un choque entre los de los grandes candidatos al título.
A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido clave en la liga inglesa.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Liverpool?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: sábado 4 de octubre
Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)
Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo Deportes
Peacock
México
TNT Sports
Max México
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Fecha
Competición
Benfica
1-0 V
UEFA Champions League
Brighton
3-1 D
Premier League
Lincoln City
2-1 V
EFL Cup
Manchester United
2-1 D
Premier League
Bayern Múnich
3-1 D
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Fecha
Competición
Galatasaray
1-0 D
UEFA Champions League
Crystal Palace
2-1 D
Premier League
Southampton
2-1 V
EFL Cup
Everton
2-1 V
Premier League
Atlético de Madrid
3-2 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Chelsea
El equipo de Enzo Maresca logró levantarse esta semana de una seguidilla de resultados poco esperados: venía de perder dos al hilo por Premier League ante Manchester United y Brighton respectivamente, y la clasificación por 2-1 en EFL Cup ante el débil Lincoln City no los dejó satisfechos por la gigantesca diferencia de calidad entre las plantillas.
Ahora, los londinenses buscarán volver al triunfo en la liga doméstica tras lo que fue la victoria ante el Benfica por UEFA Champions League en casa. Para enfrentar a los Reds, no podrán contar con Trevoh Chalobah, expulsado ante las Gaviotas el pasado fin de semana.
Últimas noticias del Liverpool
El Liverpool no atraviesa su mejor momento: viene de perder con el Galatasaray en Estambul por la UEFA Champions League y frente al Crystal Palace por la Premier League, y será justamente visitando a los campeones del mundo que buscarán levantar cabeza.
Para este choque estará de baja Alisson Becker, que sufrió una molestia que obligó a que salga reemplazado en el choque por UCL ante los turcos el pasado martes.
Posibles alineaciones
Chelsea
Portero: Robert Sanchez
Defensas: Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Josh Acheampong, Malo Gusto
Centrocampistas: Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Facundo Buonanotte
Delanteros: Alejandro Garnacho, Tyrique George y Pedro Neto.
Liverpool
Portero: Giorgi Mamardashvili
Defensas: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Conor Bradley
Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister
Volantes ofensivos: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo
Delantero: Hugo Ekitike.
Pronóstico SI
Estos equipos protagonizarán un partidazo que sin dudas podrá ser para cualquiera, pero la plantilla reforzada del vigente campeón inglés será la que prevalecerá en Stamford Bridge.
Chelsea 1-2 Liverpool
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo