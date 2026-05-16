Chelsea vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

Fueron largos meses de competencia y ahora tan solo horas separan al Chelsea y al Manchester City de la final de la FA Cup. Los dos sueñan con levantar un trofeo esta temporada y este sábado llegará la coronación para alguno de los dos. Para los de Pep Guardiola podría significar el primero de dos títulos, dado que la Premier League todavía sigue en pie y marchan segundos, a dos puntos del Arsenal.

Del otro lado aparece un Chelsea necesitado de una alegría grande. Los Blues ocupan el noveno lugar y se alejaron de los puestos de copas europeas, así que una victoria en Wembley cambiaría gran parte del panorama alrededor del club, ya que el campeón obtendrá clasificación directa a la próxima Europa League.

Pronóstico SI Fútbol

El Chelsea se traslada a Wembley con la oportunidad de maquillar un cierre de temporada flojo a través de la FA Cup. Los Blues encontraron en el torneo una vía de escape y un acceso "fácil" a un torneo europeo. Lo bueno, para ellos, es que cuentan con futbolistas que son excelentes en el ataque, especialmente Pedro Neto y Joao Pedro.

Del otro lado aparece un Manchester City que suma ocho victorias y un empate desde marzo. El equipo de Guardiola pasó por un bajón deportivo de unos pocos partidos y, ahora, atraviesa uno de sus mejores momentos del año y, claro está, lo posiciona como favorito para llevarse el trofeo.

Chelsea 1-3 Manchester City

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Manchester City?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio :Wembley

:Wembley Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP

: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP Árbitro: Darren England

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Manchester City (últimos cinco partidos)

Chelsea : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Manchester City: 4

Último partido entre ambos: 12/4/2026 - Chelsea 0-3 Manchester City - Fecha 32, Premier League

Últimos 5 partidos

Chelsea Manchester City Liverpool 1-1 Chelsea 9/5/2026 Manchester City 3-0 Crystal Palace 13/5/2026 Chelsea 1-3 Nottingham Forest 4/5/2026 Manchester City 3-0 Brentford 9/5/2026 Chelsea 1-0 Leeds 26/4/2026 Everton 3-3 Manchester City 4/5/2026 Brighton 3-0 Chelsea 21/4/2026 Manchester City 1-0 Southampton 25/4/2026 Chelsea 0-1 Manchester United 18/4/2026 Burnley 0-1 Manchester City 22/4/2026

¿Cómo ver el Chelsea vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México TNT Sports, HBO Max España M+ Liga de Campeones

Últimas noticias del Chelsea

Calum McFarlane, Chelsea | Darren Walsh/GettyImages

Calum McFarlane recibió noticias alentadoras durante la semana. Reece James y Levi Colwill trabajaron con normalidad junto al grupo y estarán disponibles para Wembley. El entrenador interino valoró especialmente la recuperación del capitán, quien volvió a sumar minutos en el partido contra el Liverpool.

Pedro Neto, Alejandro Garnacho y Robert Sánchez también evolucionaron favorablemente. Los tres participaron de los entrenamientos y el cuerpo técnico es optimista alrededor de su presencia para el sábado.

El DT no escondió el flojo momento liguero del equipo. "Nuestro rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado", expresó. Aun así, remarcó que la FA Cup representa una oportunidad gigante para cerrar la temporada con una vuelta olímpica. "Queremos ganar", dijo.

McFarlane también habló sobre la presión que implica dirigir al Chelsea en una final. "En un club así siempre existe presión. Tenemos que aceptarla", comentó. Además, evitó referirse a los rumores que vinculan a Xabi Alonso con Stamford Bridge y sostuvo que no le corresponde opinar sobre quién ocupará el cargo definitivo.

Posible alineación del Chelsea contra el Manchester City (4-2-3-1): Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo; Enzo Fernández, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.

Últimas noticias del Manchester City

Pep Guardiola, Manchester City | James Gill - Danehouse/GettyImages

Pep aterriza en otra final sin tanta tranquilidad como en otras ocasiones. El City goleó al Crystal Palace entre semana y apenas tuvo tiempo de preparación antes del viaje a Londres. "No es el panorama ideal para preparar una final", expresó el catalán, quien reconoció que el desgaste acumulado durante los últimos días afectó al plantel.

La única incógnita del conjunto citizen gira alrededor de Rodri. El español continúa bajo observación y Guardiola evitó confirmar su presencia en Wembley. "Veremos", dijo cuando le consultaron por el mediocampista. Fuera de esa situación puntual, el resto del plantel quedó disponible.

El entrenador del City también dejó espacio para las bromas durante la conferencia. "La FA tendría que poner una tribuna con mi apellido", comentó entre risas al recordar todas sus visitas a Wembley desde su llegada a Inglaterra. Guardiola alcanzará su final número 24 en el estadio londinense.

Pese al cansancio, el técnico dejó en claro cuál es la prioridad absoluta del club. "Bournemouth no existe ahora mismo. Esto es una final de FA Cup", afirmó, en referencia a la próxima fecha de la Premier. También valoró el esfuerzo de los hinchas citizens para acompañar al equipo en la capital inglesa y aseguró que el objetivo principal será devolverles otra celebración.

Posible alineación del Manchester City contra el Chelsea (4-4-2): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland

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