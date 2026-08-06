Chelsea vs Milán: previa, predicciones y alineaciones

La gira asiática del Chelsea llega a su tercera parada. Este sábado 8 de agosto los Blues se cruzarán con el Milan en el Gelora Bung Karno Stadium de Yakarta en lo que será el primer duelo entre dos clubes top del fútbol europeo disputado en suelo indonesio.

El equipo de Xabi Alonso llega golpeado tras caer 1-0 ante la Juventus en Hong Kong, en un partido donde le costó generar peligro y terminó pagando un golazo de Edon Zhegrova en el segundo tiempo. Más allá del resultado, la tarde sirvió para que Alonso metiera minutos a varias caras nuevas: Danny Welbeck y Geovany Quenda debutaron de arranque, mientras que Mykhailo Mudryk volvió a jugar por primera vez desde noviembre de 2024.

Del otro lado, el Milan de Ruben Amorim llega tras haber jugado el primer Derbi della Madonnina de la era post-Baresi. Los Rossoneri empataron 1-1 ante el Inter en Perth, en un partido cargado de emotividad por la reciente muerte del histórico capitán milanista. Federico Dimarco abrió el tanteador para los nerazzurri y Christopher Nkunku, de penal, puso cifras definitivas.

A continuación, toda la información sobre este gran partido amistoso de pretemporada.

Pronóstico SI Fútbol

El Chelsea llega dolido tras la derrota ante la Juventus y con la necesidad de mostrar una mejor versión ofensiva, mientras que el Milan afronta este partido con menos de 72 horas de descanso desde el derbi en Perth, lo que podría pasarle factura físicamente a varios de sus titulares.

Ese desgaste acumulado de los Rossoneri, sumado al probable ingreso de varios refuerzos frescos por parte de Xabi Alonso, inclina la balanza hacia el lado londinense en un partido que promete tener más ida y vuelta que el disputado ante la Juve.

Pronóstico: Chelsea 2-1 Milan

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Milán?

Ciudad: Yakarta, Indonesia

Estadio: Gelora Bung Karno Stadium

Fecha: sábado 8 de agosto

Hora: 08:00 EE.UU (Este), 06:00 MEX, 14:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Chelsea y Milán

Partidos jugados: 7

7 Chelsea : 3

: 3 Empates : 3

: 3 Milán: 1

Último enfrentamiento: 11/10/2022 - Milán 0-2 Chelsea - Champions League 2022/23, Fase de Grupos

AC Milan vs Chelsea FC - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Últimos 5 partidos

Chelsea Milán Chelsea 0-1 Juventus 05/08/26 Milán 1-1 Inter 05/08/26 Chelsea 1-2 Tottenham 01/08/26 Celtic 2-2 Milán 25/07/26 Western Syndey 4-6 Chelsea 28/07/26 Milán 1-2 Cagliari 24/05/26 Sunderland 2-1 Chelsea 24/05/26 Genoa 1-2 Milán 17/05/26 Chelsea 2-1 Tottenham 19/05/26 Milán 2-3 Atalanta 10/05/26

¿Cómo ver el Chelsea vs Milán por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Chelsea

El mercado sigue siendo el gran tema puertas adentro de Stamford Bridge. El club está a punto de cerrar el fichaje del lateral izquierdo Pep Chavarria, procedente del Rayo Vallecano, por 16,3 millones de libras, en una operación pensada para cubrir la salida de Marc Cucurella al Real Madrid. En paralelo, la salida de jugadores de la cantera continúa. Trevoh Chalobah se suma a Cucurella, Tyrique George y Andrey Santos en la lista de futbolistas que dejaron el club este verano, en su caso rumbo al Como de Cesc Fábregas.

En lo estrictamente futbolístico, Alonso repetirá probablemente varios de los nombres que vio ante la Juventus, aunque con la vuelta de algunas figuras que se quedaron afuera por descanso o molestias menores, como Cole Palmer y Enzo Fernández.

Trevoh Chalobah | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Posible alineación del Chelsea (4-2-3-1): Sánchez; Palestra, Fofana, Colwill, Hato; Caicedo, Essugo; Quenda, Palmer, Gittens; Joao Pedro.

Últimas noticias del Milan

El nombre de Rafael Leao sigue generando ruido en el mercado. Según trascendió, el entorno del delantero portugués lo ofreció a varios clubes de la Premier League, entre ellos Leeds United, Manchester United y Arsenal, aunque ninguna negociación avanzó realmente; la principal opción que se maneja hoy para su futuro apunta al fútbol turco. Por otro lado, el nombre del chileno Darío Osorio, extremo del Midtjylland, aparece en el radar rossonero como posible refuerzo para el 3-4-2-1 de Amorim.

El flamante entrenador apeló al legado del histórico que dejó el histórico Franco Baresi para motivar a su plantel en el arranque de esta nueva etapa. Tras los ocho cambios realizados en el complemento del derbi ante el Inter, es esperable que el DT portugués rote nuevamente buena parte del once para el compromiso ante el Chelsea.

AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season Friendly | Giuseppe Cottini/GettyImages

Posible alineación del Milan (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Estupiñán; Loftus-Cheek, Leao; Ramos.

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