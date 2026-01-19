Chelsea vs Pafos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Chelsea tendrá una oportunidad más de sacarse la espinita en un torneo de altos vuelos después de caer frente al Arsenal en la Carabao Cup y es que este miércoles 21 de enero enfrenta al Pafos FC con la firme convicción de sacar tres puntos para afirmarse en la zona alta de la clasificación de la UEFA Champions League.

Este encuentro será inédito, ya que los ahora visitantes nunca se han enfrentado a un equipo inglés en su historia. De hecho, cabe destacar que los Blues solo se han enfrentado al APOEL, estos encuentros se dieron durante la fase de grupos de la Champions League 2009/10. El equipo logró una victoria por 0-1 en Chipre y posteriormente igualó 2-2 en Stamford Bridge en la sexta jornada.

Los londinenses llegan como décimo terceros de la clasificación de la fase de liga con 10 unidades producto de tres triunfos, un empate y dos derrotas, mientras que los chipriotas están fuera de zona de repechaje al acumular seis puntos gracias a una victoria, tres empates y dos descalabros.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Pafos?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: miércoles 21 de enero

Horario: 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Stamford Bridge

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Pafos en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Sin transmisión por TV Paramount+ México TNT Sports HBO Max España Movistar Movistar+

Últimos cinco partidos

Chelsea Pafos Chelsea 2-0 Brentford

17/1/2026 Olympiakos Nicosia 2-0 Pafos

17/1/2026 Chelsea 2-3 Arsenal

14/01/2026 Pafos 2-0 Omonia

12/01/2026 Charlton 1-5 Chelsea

10/01/2026 Pafos 2-1 Akritas

07/01/2026 Fulham 2-1 Chelsea

07/01/2026 Apollon 2-1 Pafos

04/01/2026 Manchester City 1-1 Chelsea

04/01/2026 Enosis Paralimni 0-2 Pafos

14/12/2025

Últimas noticias del Chelsea

Los clubes siguen moviendo sus fichas de cara al cierre de la ventana de transferencias y es así que el París Saint Germain ha tenido un acercamiento con Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea, para preguntar por sus servicios, sin embargo, algo que podría mermar esta situación es que el argentino tiene contrato con el equipo inglés hasta 2032, todo esto siendo información que hasta el momento a logrado recabar L'Equipe.

Últimas noticias del Pafos

El club chipriota ha sufrido cambios en las pasadas semanas ya que Juan Carlos Carcedo decidió dejar al equipo para ser el entrenador del Spartak de Moscú, razón por la que Albert Celades ha llegado para tomar el mando y una de sus primeras afrentas importantes será buscar hacerle un buen partido a Liam Rosenior, quien también tiene poco tiempo en el banquillo del Chelsea.

Posibles alineaciones

Chelsea

Portero: Filip Jörgensen

Defensas: Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Jorrel Hato

Centrocampistas: Jamie Gittens, Moisés Caicedo, Andrey Santos, Alejandro Garnacho

Delanteros: Facundo Buonanotte, Marc Guiu

Pafos

Portero: Neophytos Michael

Defensas: Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar

Centrocampistas: Quina, Pepe, Iván Sunjic, Mislav Orsic

Delanteros: Vlad Dragomir, Anderson Silva

Pronóstico SI

El Pafos no es un rival cualquiera en esta competición y si bien viene de caer contra la Juventus, buscará hacer mella en el marcador frente a los Blues para buscar meterse. Este partido podría ser sorpresivo y regalarnos una proeza de parte del underdog. El juego podría decidirse por un solo gol.

Chelsea 0-1 Pafos

