Chelsea vs Pafos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Chelsea tendrá una oportunidad más de sacarse la espinita en un torneo de altos vuelos después de caer frente al Arsenal en la Carabao Cup y es que este miércoles 21 de enero enfrenta al Pafos FC con la firme convicción de sacar tres puntos para afirmarse en la zona alta de la clasificación de la UEFA Champions League.
Este encuentro será inédito, ya que los ahora visitantes nunca se han enfrentado a un equipo inglés en su historia. De hecho, cabe destacar que los Blues solo se han enfrentado al APOEL, estos encuentros se dieron durante la fase de grupos de la Champions League 2009/10. El equipo logró una victoria por 0-1 en Chipre y posteriormente igualó 2-2 en Stamford Bridge en la sexta jornada.
Los londinenses llegan como décimo terceros de la clasificación de la fase de liga con 10 unidades producto de tres triunfos, un empate y dos derrotas, mientras que los chipriotas están fuera de zona de repechaje al acumular seis puntos gracias a una victoria, tres empates y dos descalabros.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Pafos?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: miércoles 21 de enero
Horario: 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Pafos en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Sin transmisión por TV
Paramount+
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar
Movistar+
Últimos cinco partidos
Chelsea
Pafos
Chelsea 2-0 Brentford
Olympiakos Nicosia 2-0 Pafos
Chelsea 2-3 Arsenal
Pafos 2-0 Omonia
Charlton 1-5 Chelsea
Pafos 2-1 Akritas
Fulham 2-1 Chelsea
Apollon 2-1 Pafos
Manchester City 1-1 Chelsea
Enosis Paralimni 0-2 Pafos
Últimas noticias del Chelsea
Los clubes siguen moviendo sus fichas de cara al cierre de la ventana de transferencias y es así que el París Saint Germain ha tenido un acercamiento con Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea, para preguntar por sus servicios, sin embargo, algo que podría mermar esta situación es que el argentino tiene contrato con el equipo inglés hasta 2032, todo esto siendo información que hasta el momento a logrado recabar L'Equipe.
Últimas noticias del Pafos
El club chipriota ha sufrido cambios en las pasadas semanas ya que Juan Carlos Carcedo decidió dejar al equipo para ser el entrenador del Spartak de Moscú, razón por la que Albert Celades ha llegado para tomar el mando y una de sus primeras afrentas importantes será buscar hacerle un buen partido a Liam Rosenior, quien también tiene poco tiempo en el banquillo del Chelsea.
Posibles alineaciones
Chelsea
Portero: Filip Jörgensen
Defensas: Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Jorrel Hato
Centrocampistas: Jamie Gittens, Moisés Caicedo, Andrey Santos, Alejandro Garnacho
Delanteros: Facundo Buonanotte, Marc Guiu
Pafos
Portero: Neophytos Michael
Defensas: Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, David Goldar
Centrocampistas: Quina, Pepe, Iván Sunjic, Mislav Orsic
Delanteros: Vlad Dragomir, Anderson Silva
Pronóstico SI
El Pafos no es un rival cualquiera en esta competición y si bien viene de caer contra la Juventus, buscará hacer mella en el marcador frente a los Blues para buscar meterse. Este partido podría ser sorpresivo y regalarnos una proeza de parte del underdog. El juego podría decidirse por un solo gol.
Chelsea 0-1 Pafos
MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.