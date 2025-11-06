Chelsea vs Wolves: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Chelsea quiere reencontrarse con la regularidad en la Premier League y este sábado tendrá una prueba importante cuando reciba al Wolverhampton Wanderers, último lugar de la tabla, en Stamford Bridge. Los Blues han mostrado altibajos en la temporada, alternando grandes actuaciones con partidos donde la falta de contundencia les ha costado puntos valiosos.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el choque entre el Chelsea y los Wolves: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, noticias y pronóstico.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Wolverhampton?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: Sábado 8 de noviembre
Horario: 15:00 horas (ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Wolves en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
NBC, TeleXitos, Universo
Fubo Sports, Peacock,
México
-
FOX One
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competencia
Qarabağ
2-2 E
UEFA Champions League
Tottenham
0-1 V
Premier League
Wolves
3-4 V
EFL Cup
Sunderland
1-2 D
Premier League
Ajax
5-1 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Wolverhampton
Rival
Resultado
Competencia
Fulham
3-0 D
Premier League
Chelsea
3-4 D
EFL Cup
Burnley
2-3 V
Premier League
Bournemouth
2-0 V
Premier League
Brentford
1-1
Premier League
Últimas noticias del Chelsea
Tras el sorprendente empate por marcador de 2-2 ante el modesto Qarabag en la Champions League, Enzo Maresca se mostró crítico con el desempeño de su equipo, tanto en ofensiva como en defensiva.
Creo que lo dije antes, la gran diferencia hoy para mí estuvo dentro del área. El gol que concedimos, para mí es un gol tonto. En su área, con la cantidad de veces que llegamos, no fuimos lo suficientemente contundentes. Así que esa es la gran diferencia para míEnzo Maresca
Últimas noticias del Wolverhampton
El Wolverhampton, colista de la Premier League sin victorias en la temporada, despidió este domingo al entrenador Vítor Pereira tras acumular solo dos puntos en diez jornadas (ocho derrotas y dos empates). Pereira había llegado en diciembre con el equipo penúltimo, logró la permanencia en abril y firmó una extensión de tres años en septiembre; su último partido fue la derrota 3-0 ante Fulham el sábado.
En las últimas horas han cobrado fuerza los nombres de Rob Edwards y Erik ten Hag como los principales candidatos para asumir las riendas de los Wolves.
Posibles alineaciones
Chelsea
Portero: Robert Sánchez
Defensas: Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
Centrocampistas: Malo Gusto, Moisés Caicedo, Enzo Fernández
Delanteros: Pedro Neto, Alejandro Garnacho, Joao Pedro
Wolves
Portero: Sam Johnstone
Defensas: Ladislav Krejčí, Santiago Bueno, Toti Gomes, Ki-Jana Hoever, Hugo Bueno
Centrocampistas: Marshall Munetsi, Joao Gomes,
Delanteros: Jhon Arias, Jørgen Strand Larsen, Jean-Ricner Bellegarde
Pronóstico SI
El Wolverhampton llega a este duelo inmerso en una profunda crisis. De acuerdo con los pronósticos de la inteligencia artificial, los Blues saldrá como claros favoritos para llevarse la victoria en Stamford Bridge.
Chelsea 2-0 Wolves
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.