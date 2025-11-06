Chelsea vs Wolves: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Chelsea quiere reencontrarse con la regularidad en la Premier League y este sábado tendrá una prueba importante cuando reciba al Wolverhampton Wanderers, último lugar de la tabla, en Stamford Bridge. Los Blues han mostrado altibajos en la temporada, alternando grandes actuaciones con partidos donde la falta de contundencia les ha costado puntos valiosos.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el choque entre el Chelsea y los Wolves: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Wolverhampton?

Ciudad: Londres, Inglaterra



Fecha: Sábado 8 de noviembre



Horario: 15:00 horas (ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)



Estadio: Stamford Bridge

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Wolves en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos NBC, TeleXitos, Universo Fubo Sports, Peacock, México - FOX One España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competencia Qarabağ 2-2 E UEFA Champions League Tottenham 0-1 V Premier League Wolves 3-4 V EFL Cup Sunderland 1-2 D Premier League Ajax 5-1 V UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Wolverhampton

Rival Resultado Competencia Fulham 3-0 D Premier League Chelsea 3-4 D EFL Cup Burnley 2-3 V Premier League Bournemouth 2-0 V Premier League Brentford 1-1 Premier League

Últimas noticias del Chelsea

Tras el sorprendente empate por marcador de 2-2 ante el modesto Qarabag en la Champions League, Enzo Maresca se mostró crítico con el desempeño de su equipo, tanto en ofensiva como en defensiva.

Creo que lo dije antes, la gran diferencia hoy para mí estuvo dentro del área. El gol que concedimos, para mí es un gol tonto. En su área, con la cantidad de veces que llegamos, no fuimos lo suficientemente contundentes. Así que esa es la gran diferencia para mí Enzo Maresca

FBL-EUR-C1-QARABAG-CHELSEA | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

Últimas noticias del Wolverhampton

El Wolverhampton, colista de la Premier League sin victorias en la temporada, despidió este domingo al entrenador Vítor Pereira tras acumular solo dos puntos en diez jornadas (ocho derrotas y dos empates). Pereira había llegado en diciembre con el equipo penúltimo, logró la permanencia en abril y firmó una extensión de tres años en septiembre; su último partido fue la derrota 3-0 ante Fulham el sábado.

En las últimas horas han cobrado fuerza los nombres de Rob Edwards y Erik ten Hag como los principales candidatos para asumir las riendas de los Wolves.

Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier League | James Fearn/GettyImages

Posibles alineaciones

Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

Centrocampistas: Malo Gusto, Moisés Caicedo, Enzo Fernández

Delanteros: Pedro Neto, Alejandro Garnacho, Joao Pedro

Wolves

Portero: Sam Johnstone

Defensas: Ladislav Krejčí, Santiago Bueno, Toti Gomes, Ki-Jana Hoever, Hugo Bueno

Centrocampistas: Marshall Munetsi, Joao Gomes,

Delanteros: Jhon Arias, Jørgen Strand Larsen, Jean-Ricner Bellegarde

Pronóstico SI

El Wolverhampton llega a este duelo inmerso en una profunda crisis. De acuerdo con los pronósticos de la inteligencia artificial, los Blues saldrá como claros favoritos para llevarse la victoria en Stamford Bridge.

Chelsea 2-0 Wolves

