Chicago Fire vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones
El Inter Miami visita al Chicago Fire en la Jornada 24 de la Major League Soccer en un duelo entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Este, el segundo y tercer lugar de la clasificación, precisamente.
El cuadro de Miami viene de sufrir en un empate en casa 2.2 frente al Atlanta United, un equipo que suele complicarseles. Mientras que, el cuadro de Chicago también empató en un festival de goles 4-4 ante el Toronto.
Por lo tanto, los dejamos con la información más importante acerca de este compromiso donde The Herons quieren acercarse lo más posible al líder Nashville.
Pronóstico SI Fútbol
Se enfrentaron el mes pasado justo en la llegada de Robert Lewandowski al equipo, sin embargo, el cudro rosado contó con varias ausencias en ese encuentro como la de Lionel Messi y Rodrigo De Paul que estaban de vacaciones tras el Mundial 2026.
En este nuevo enfrentamiento se espera de nuevo un partido muy combatido y reñido con varios goles dabas que ambas defensas son muy irregulares.
Chicago Fire 2-2 Inter Miami
¿A qué hora se juega el Chicago Fire vs Inter Miami?
- Ciudad: Chicago, Illinois
- Estadio: Soldier Field
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 20:30 EE.UU. (Este), 18:30 MX, 01:30 ESP
Historial de enfrentamientos directos entre el Chicago Fire y Inter Miami (últimos 5 enfrentamientos)
- Chicago Fire: 1
- Empate: 1
- Inter Miami: 3
- Último partido entre ambos: 22/07/26 - Inter Miami 3-2 Chicago Fire - MLS
Últimos 5 partidos
Chicago Fire
Inter Miami
Toronto 4-4 Chicago Fire
Inter Miami 2-2 Atlanta United 09/09/26
Seattle 2-2 Chicago Fire
Inter Miami 7-1 Montréal
Monterrey 2-1 Chicago Fire
Inter Miami 1-2 Toronto FC
NY RB 1-1 Chicago Fire
Philadelphia Union 2-2 Inter Miami
Orlando 1-2 Chicago Fire
Nashville SC 4-1 Inter Miami
¿Cómo ver el Chicago Fire vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?
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Últimas noticias de Chicago Fire
Chicago Fire anunció que ha adquirido en calidad de préstamo al natural del sur de la Florida Noah Allen, procedente del Inter Miami CF, con opción de transferencia permanente tras la temporada 2026. Allen ocupará una plaza de Iniciativa Sub-22. El acuerdo se completó antes de la culminación de la segunda ventana de transferencias.
“Como joven defensa que ha evolucionado en la MLS, Noah ha demostrado constantemente que puede competir en los más altos niveles de la Major League Soccer”, dijo Gregg Berhalter, Director de Fútbol y Director Técnico del Chicago Fire FC.
La posible alineación de Chicago Fire (4-3-3): Christopher Brady; Jonatha Dean, Samuel Rodgers, Jack Elliott, Andrew Gutman; Anton Jönsson Salétros, Djé D'Avilla, Maren Haile-Selassie; Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Puso Dithejane.
Últimas noticias de Inter Miami
Inter Miami obtuvo un punto esta noche al empatar 2-2 en casa contra Atlanta United FC en la temporada regular de la MLS y se mantienen como sublídere generales de la Conferencia Este.
El mediocampista Casemiro y el delantero Luis Suárez anotaron los goles del equipo en el Nu Stadium para rescatar una unidad.
La posible alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Ian Fray, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Casemiro, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.