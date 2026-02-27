Chicharito omite a Chivas y reaviva la herida con el club que lo vio nacer

La relación entre Javier Hernández y Chivas volvió a tensarse tras un gesto que no pasó desapercibido. En una dinámica realizada a través de sus redes sociales, el delantero mexicano fue cuestionado sobre los clubes donde se sintió más cómodo a lo largo de su carrera profesional.

La respuesta del atacante sorprendió a buena parte de la afición rojiblanca. Hernández mencionó al Manchester United, al Real Madrid, al Bayer Leverkusen y al LA Galaxy como las instituciones donde encontró mayor plenitud, dejando fuera al Guadalajara, equipo que lo formó y proyectó al futbol europeo.

¡NO MENCIONÓ A LAS CHIVAS! 😟🐐



En una dinámica en Instagram, Chicharito reveló en qué clubes se sintió más cómodo en su carrera 👀



Manchester United

Real Madrid

Bayer Leverkusen

LA Galaxy



Las Chivas no estuvieron en su lista… 😬



¿Te sorprendió su respuesta? 🤔 pic.twitter.com/QmxcPDqMCI — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 27, 2026

El gesto fue interpretado por muchos seguidores como una señal de distanciamiento definitivo. Chivas no solo fue el club que le dio la oportunidad de debutar en Liga MX, sino también la plataforma que le permitió consolidarse como figura internacional antes de emigrar al viejo continente.

La omisión cobra mayor relevancia por el contexto reciente. La segunda etapa de Hernández en el Rebaño terminó de manera abrupta este invierno, luego de un rendimiento que estuvo lejos de las expectativas generadas con su regreso. Las lesiones y la falta de continuidad marcaron su última etapa.

En el plano deportivo, su aportación fue cuestionada y el equipo tampoco logró estabilidad colectiva. La narrativa de un regreso soñado terminó diluyéndose entre resultados irregulares y una desconexión evidente entre el futbolista y el entorno competitivo que lo rodeaba.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Para un sector de la afición, el silencio hacia Chivas representa un desdén hacia la institución que lo vio nacer. Otros consideran que simplemente respondió con base en experiencias personales, priorizando etapas donde se sintió respaldado y con mayor protagonismo dentro del campo.

Lo cierto es que la historia entre ambas partes no concluyó en los mejores términos. La salida del jugador dejó un sabor amargo y la reconstrucción deportiva del club siguió sin él, mientras el delantero buscó nuevos horizontes lejos de Guadalajara.

Con este nuevo episodio, la herida parece reabrirse. El vínculo emocional que alguna vez fue símbolo de identidad hoy luce fracturado. La omisión en redes sociales alimenta la percepción de una ruptura que, más allá de lo contractual, también terminó por romper el lazo sentimental entre 'Chicharito' y Chivas.

