Chile vs Uruguay: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico

La doble fecha de Eliminatorias llega a su fin y con ella se empiezan a definir esos puestos restantes de quién clasifica al Mundial 2026 y quien queda en el camino. Ese fue el caso de Uruguay, quien en el encuentro ante Perú consiguió el triunfo que le permitió sacar su pasaje a Estados Unidos el próximo año, y en el último encuentro deberá enfrentarse a un ya eliminado Chile.

A continuación todo lo que tenes que saber del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Chile vs Uruguay?

Ciudad: Santiago de Chile, Chile

Fecha: 9 de septiembre

Horario: 21.30 (EEUU), 01.30 (ESP), 17.30 (México)

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

¿Cómo se podrá ver Chile vs Uruguay en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar +. Mientras que en Argentina por TyC Sports Play.

Últimos cinco partidos de Chile

Rival Resultado Competición Brasil 3-0 D Eliminatorias Bolivia 2-0 D Eliminatorias Argentina 1-0 D Eliminatorias Ecuador 0-0 E Eliminatorias Paraguay 1-0 D Eliminatorias

Últimos cinco partidos de Uruguay

Rival Resultado Competición Perú 3-0 V Eliminatorias Venezuela 2-0 V Eliminatorias Paraguay 2-0 D Eliminatorias Bolivia 0-0 E Eliminatorias Argentina 1-0 D Eliminatorias

Últimas noticias sobre Chile

Canada v Chile - CONMEBOL Copa America USA 2024 | Julio Aguilar/GettyImages

Chile sigue sin encontrar el rumbo. A pesar de las expectativas habidas en estas Eliminatorias, el sueño para ellos de clasificar al Mundial finalizó en la doble fecha anterior. Ahora, solo juegan para completar el calendario sabiendo que están últimos en la tabla de posiciones.

Últimas noticias de Uruguay

Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ernesto Ryan/GettyImages

Uruguay consiguió el pasaje a Estados Unidos 2026 en el último encuentro ante Perú. La victoria lo aseguró con 27 puntos ya adentro de lo que será el Mundial del año que viene. A pesar de algunas controversias e idas y vueltas entre el plantel y Marcelo Bielsa, el seleccionado consiguió el objetivo y llega a la última fecha con la tranquilidad de ya estar clasificado.

Posibles alineaciones

Chile: Vigoroux; Román, Díaz, Maripán; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Brerenton, Aravena.

Uruguay: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Piquerez; Valverde, Bentancour, De Arrascaeta; Pellistri, Rodríguez, Aguirre.

Pronóstico SI

Chile 0-3 Uruguay