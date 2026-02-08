Chistian Ebere debutó con Cruz Azul en el empate 1-1 frente al Toluca, ¿cómo le fue?

La Máquina Celeste volvió a enfocarse en el Clausura 2026, de la Liga MX, luego de haber tenido actividad entre la semana para la Copa Campeones de la CONCACAF, donde goleó 0-3 al discreto Vancouver FC de Canadá. A los cementeros les tocó salir de visita para medirse al actual campeón, Toluca, en el Estadio Nemesio Diez, choque correspondiente a la Jornada 5.

Christian Ebere debuta con Cruz Azul ⚽️🆕🇳🇬



Con menos de 48 horas en México, el extremo nigeriano tienes sus primeros minutos con la 'Máquina' e intervino en el tanto del empate ☝️🚂 pic.twitter.com/P9zvNRUIEO — AS México (@ASMexico) February 8, 2026

Sin embargo, las cosas no fueron sencillas para los celestes, ya que de entrada no tuvieron en el banquillo a su técnico, el argentino Nicolás Larcamón, porque fue expulsado la fecha pasada frente a Juárez, lo mismo que su auxiliar técnico, su compatriota Javier Bergés. A ellos se sumó el uruguayo Gabriel Fernández, aunque a estos dos últimos les tocaron dos juegos de castigo.



Sin El Toro, Cruz Azul tuvo que jugar este choque con Mateo Levy como su ‘9’, pero esperando su oportunidad en el banco de suplentes estaba el nigeriano Christian Ebere, reciente fichaje del club, quien apenas fue anunciado el viernes como la nueva contratación. Sin tener que esperar tiempo para adaptarse, el romperredes fue convocado y sumó sus primeros minutos del campeonato.

Sus primeros minutos como Celeste.



🛩Llegó a las 4 de la mañana al aeropuerto de la CDMX el día de ayer.



🆚Hoy viajó con el equipo para enfrentar al Toluca



✅Y ya entró de cambio para tener su primer partido con La Máquina.



Tremendo lo de Christian Ebere. 👏💙🚂 pic.twitter.com/Ne2jRvSiqT — Esto en Línea (@estoenlinea) February 8, 2026

Fue al minuto 64 cuando los auxiliares técnicos, el uruguayo Carlos Nicola y el colombiano Miguelangel Vasquez, recibieron la indicación de lanzar al africano al campo en lugar de Levy. Y justamente, gracias a las ganas que mostró el nigeriano, La Máquina pudo encontrar el empate.



Al 76, Ebere tenía la pelota con la intención de sacar un disparo antes de ingresar al área, mas la defensiva lo evitó, posteriormente, el argentino Carlos Rotondi recuperó la posesión para mandar una diagonal al africano, quien sacó un disparo que fue tapado por la zaga escarlata, pero la pelota quedó en el aire, sin que el arquero Hugo González se pudiera quedar con ella debido a la presión del nigeriano, ocasionando que la redonda le quedara al argentino José Paradela. Este sacó un remate que fue tapado por la humanidad del recién fichado, pero el rebote le volvió a quedar para mandar a guardar la pelota a las redes.

LOS PRIMEROS MINUTOS DE EBERE CON CRUZ AZUL:



-Remató machucado y pegó en un defensa.

-No se rindió y fue a pelear el balón contra Hugo González y Pereira.

-Provocó que Paradela rematara, pero le pegó en su espalda.

-Aún así, José corrió con suerte de que le volviera a quedar y… pic.twitter.com/nEbZdWZMja — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 8, 2026

Y aunque se checó en el VAR si Ebere no cometió una falta previa al gol, ya que en su afán por ir a buscar el esférico en el aire fue a chocar contra el uruguayo Federico Pereira, al final, la acción no se echó para atrás y se dio por válida la anotación con la cual Cruz Azul evitó la derrota en el Infierno.



Es así que desde el primer instante el campeón del mundo sub-17 con Nigeria ya mostró su gran compromiso con la institución, pues este viernes llegó a las cuatro de la mañana al Aeropuerto de la Ciudad de México, luego viajó con el equipo para enfrentar este compromiso, ingresando de cambio, mostrando una gran actitud y ganas de contribuir, cambiando el ritmo del encuentro y dejando buenas sensaciones para los aficionados, que lo resaltaron en las redes sociales.