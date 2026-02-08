Chivas, a un paso de cerrar a su último refuerzo para el Clausura 2026

Chivas de Guadalajara ha tenido un arranque prácticamente perfecto en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto dirigido por Gabriel Milito marcha como líder absoluto de la tabla general, luego de sumar cinco victorias en cinco jornadas, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del certamen.

De cara a este semestre, la directiva rojiblanca reforzó el plantel con las incorporaciones de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín. En particular, el futbolista mexicoamericano, exjugador del Chicago Fire, se ha convertido rápidamente en una pieza clave dentro del esquema de Milito gracias a su rendimiento y versatilidad.

Sin embargo, el mercado de fichajes aún no estaría cerrado para el Rebaño Sagrado. De acuerdo con los reportes más recientes, Chivas podría sumar un último refuerzo antes del cierre de la ventana de transferencias. El nombre que aparece en el radar es el de Jonathan Alexander Pérez, actual jugador del Nashville SC de la MLS.

El periodista César Luis Merlo informó a través de sus redes sociales que Chivas de Guadalajara mantiene negociaciones avanzadas con el Nashville SC para concretar el fichaje del extremo, nacido en California.

Aunque hasta el momento no se han revelado los términos de la operación, el movimiento parece estar bien encaminado, ya que el futbolista no fue considerado para el partido de este fin de semana con el conjunto estadounidense, precisamente ante la posibilidad de que el traspaso se cierre en las próximas horas.

El mercado de fichajes de la Liga MX cerrará este lunes 9 de febrero, por lo que Chivas y Nashville SC deberán acelerar las negociaciones y cerrar la operación a contrarreloj si desean concretar el traspaso a tiempo.

¿Quién es Jonathan Pérez, el posible refuerzo de Chivas?

Pérez, de 23 años, puede desempeñarse en el frente de ataque como extremo por ambas bandas, además de actuar como mediocampista ofensivo, una versatilidad que lo vuelve un elemento atractivo para el esquema rojiblanco. El delantero se formó en las fuerzas básicas del LA Galaxy, equipo con el que apenas disputó 20 partidos oficiales en el primer equipo.

Desde mediados de 2024, el futbolista mexicoamericano milita en el Nashville SC, donde ha encontrado mayor continuidad, regularidad y protagonismo, consolidándose como una opción recurrente dentro del plantel.

El joven delantero ha tenido la oportunidad de representar tanto a México como a Estados Unidos en selecciones juveniles; sin embargo, su mayor recorrido internacional ha sido con el Tricolor, donde ha sumado minutos con las categorías Sub-18, Sub-20 y Sub-23.