Chivas suma su quinta victoria al hilo, pero pierde a Luis Romo por lesión
Chivas continúa firmando un inicio de torneo impecable en el Clausura 2026, aunque no todo fue celebración en su visita a Mazatlán. El Rebaño Sagrado sumó su quinta victoria consecutiva al imponerse 2-1 como visitante, pero terminó la noche con una preocupación importante: la lesión de Luis Romo en el tiempo agregado del partido, que podría convertirse en la primera gran baja del semestre.
El conjunto rojiblanco confirmó su paso perfecto en el arranque del campeonato con una actuación sólida, especialmente en el primer tiempo. Efraín Álvarez abrió el marcador y la llamada “Hormiga” González amplió la ventaja, reflejando el buen momento ofensivo del equipo y la claridad con la que Chivas ha encarado sus partidos en este inicio de torneo. Con cinco triunfos en cinco jornadas, el equipo no solo lidera la tabla, sino que empieza a marcar distancia desde lo anímico y lo futbolístico.
Mazatlán reaccionó en la segunda mitad. Édgar Bárcenas descontó al minuto 56 y devolvió la tensión al encuentro. A partir de ahí, el equipo local empujó con intensidad, obligando a Chivas a replegarse por momentos. La presión fue constante hasta el final y los sinaloenses incluso tuvieron la última jugada del partido, pero el marcador ya no se movió y los tres puntos viajaron a Guadalajara.
El triunfo adquiere mayor dimensión si se observa el contexto histórico. Chivas está a solo tres victorias de igualar su mejor arranque en torneos cortos, logrado en el Bicentenario 2010, cuando ganó sus primeros ocho partidos de liga. La comparación empieza a surgir de forma natural y coloca al equipo en una posición de alta expectativa.
La nota negativa fue la salida de Luis Romo en tiempo de compensación. El mediocampista mostró claros gestos de dolor y todo apunta a un posible desgarro. A la espera del parte médico oficial, su situación genera inquietud en un equipo que ha encontrado equilibrio y continuidad, pero que ahora podría verse obligado a ajustar piezas en una zona clave del campo.
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.