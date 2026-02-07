Chivas suma su quinta victoria al hilo, pero pierde a Luis Romo por lesión

Chivas continúa firmando un inicio de torneo impecable en el Clausura 2026, aunque no todo fue celebración en su visita a Mazatlán. El Rebaño Sagrado sumó su quinta victoria consecutiva al imponerse 2-1 como visitante, pero terminó la noche con una preocupación importante: la lesión de Luis Romo en el tiempo agregado del partido, que podría convertirse en la primera gran baja del semestre.

5 de 5 para el 'Rebaño' ⚽️✅



Con sufrimiento al final, Chivas derrota a Mazatlán y mantiene el paso perfecto. La mala noticia, Luis Romo salió lesionado 🤕🐐🔻#Clausura2026 pic.twitter.com/jgQpAw2Xqi — AS México (@ASMexico) February 7, 2026

El conjunto rojiblanco confirmó su paso perfecto en el arranque del campeonato con una actuación sólida, especialmente en el primer tiempo. Efraín Álvarez abrió el marcador y la llamada “Hormiga” González amplió la ventaja, reflejando el buen momento ofensivo del equipo y la claridad con la que Chivas ha encarado sus partidos en este inicio de torneo. Con cinco triunfos en cinco jornadas, el equipo no solo lidera la tabla, sino que empieza a marcar distancia desde lo anímico y lo futbolístico.

Mazatlán reaccionó en la segunda mitad. Édgar Bárcenas descontó al minuto 56 y devolvió la tensión al encuentro. A partir de ahí, el equipo local empujó con intensidad, obligando a Chivas a replegarse por momentos. La presión fue constante hasta el final y los sinaloenses incluso tuvieron la última jugada del partido, pero el marcador ya no se movió y los tres puntos viajaron a Guadalajara.

El triunfo adquiere mayor dimensión si se observa el contexto histórico. Chivas está a solo tres victorias de igualar su mejor arranque en torneos cortos, logrado en el Bicentenario 2010, cuando ganó sus primeros ocho partidos de liga. La comparación empieza a surgir de forma natural y coloca al equipo en una posición de alta expectativa.

La nota negativa fue la salida de Luis Romo en tiempo de compensación. El mediocampista mostró claros gestos de dolor y todo apunta a un posible desgarro. A la espera del parte médico oficial, su situación genera inquietud en un equipo que ha encontrado equilibrio y continuidad, pero que ahora podría verse obligado a ajustar piezas en una zona clave del campo.

