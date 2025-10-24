Chivas vs Atlas: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 15 del Apertura 2025 nos regala una nueva edición del Clásico Tapatío, un partido que paraliza a Guadalajara, cuando las Chivas reciban en el Estadio Akron a los Rojinegros del Atlas.

Ambos equipos llegan con realidades distintas. El Guadalajara marcha en el octavo puesto de la tabla con 20 puntos, y a pesar de una derrota en su último partido, ligaba una racha de cuatro victorias consecutivas.

Por su parte, el Atlas es undécimo con 16 unidades, fuera de los puestos de clasificación directa y con la necesidad de un triunfo para meterse a la pelea por un lugar en la siguiente fase.

Con un claro favorito en las casas de apuestas por la localía y el momento anímico, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Momios del partido de Chivas vs Atlas:

Chivas Guadalajara: -176

Empate: +310

Atlas: +460

Las cifras son claras: Chivas es el amplio favorito para llevarse la victoria en el Clásico. La cuota de -176 refleja la alta confianza en el Rebaño Sagrado. Un triunfo del Atlas se considera una sorpresa mayúscula y ofrece un pago muy elevado de +460.

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Chivas Guadalajara: 62% - 64%

Empate: 23% - 25%

Atlas: 17% - 19%

El cálculo de probabilidades consolida a Chivas con más de un 60% de posibilidades de ganar el partido, confirmando su estatus de favorito. Las opciones de que el Atlas dé la campanada en el Akron son estadísticamente bajas.

Doble Oportunidad:

Chivas Guadalajara/Empate: -700

Chivas Guadalajara/Atlas: -550

Atlas/Empate: +135

Las opciones que cubren un resultado positivo para Chivas están muy castigadas y carecen de valor. La única alternativa con un momio atractivo es el "Atlas/Empate" con +135, una apuesta de alto riesgo pero con un pago considerable si se produce la sorpresa.

FBL-MEX-ATLAS-LEON | ULISES RUIZ/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -154

No: +110

La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. El momio de -154 sugiere que, a pesar de la diferencia en la tabla, se espera que la ofensiva del Atlas (23 goles a favor) pueda vulnerar a la defensa de Chivas (19 goles en contra).

Total de goles:

Más de 2.5 goles: -143

Menos de 2.5 goles: +110

En sintonía con el mercado anterior, se anticipa un Clásico con goles. La línea de "Más de 2.5 goles" es la favorita, sugiriendo que veremos un marcador con al menos tres anotaciones totales.

Pronóstico del partido de Chivas vs Atlas:

Se espera un partido donde Chivas tome la iniciativa, impulsado por su afición y su mejor momento anímico. El Atlas, por su parte, sabe que un Clásico es un partido aparte y buscará hacer daño al contragolpe.

Por la fortaleza local y la diferencia de momentos, un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 2-1 a favor de Chivas.