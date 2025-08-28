Chivas vs Cruz Azul: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 7 de la Liga MX
Estamos por presenciar uno de los partidos más dispares del Apertura 2025 de la Liga MX y es que las Chivas de Guadalajara reciben al Cruz Azul en el Estadio Akron como parte de la Jornada 7 este sábado 30 de agosto siendo antepenúltimos del campeonato regular.
El presente no es de lo mejor para el Rebaño Sagrado y es que apenas han conseguido un triunfo en este certamen y fue contra el Atlético San Luis en la Jornada 3. Mientras que la Máquina Celeste se mantiene invicta con cuatro triunfos y dos empates, situación que los tiene en la tercera plaza momentáneamente.
Los duelos entre estas escuadras suelen ser de lo más parejos, ya que se tiene un registro de que en los pasados cinco partidos en Zapopan, el chiverío ha conseguido dos triunfos, por un empate y dos descalabros. Así que podríamos presenciar un encuentro cerrado, aunque el presente de ambos conjuntos nos diga otra cosa.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Cruz Azul?
- Ciudad: Zapopan
- Estadio: Akron
- Fecha: 30 de agosto
- Horario: 21:00hs (Costa Este de Estados Unidos) y 19:00hs (México)
¿Dónde se podrá ver el Chivas vs Cruz Azul en TV y streaming online?
México: Sin transmisión por TV
Estados Unidos: Telemundo
Streaming: Prime Video, PeacockTV y Univisión Now
Últimos 5 partidos de Chivas
Rival
Resultado
Competición
Xolos
3-3 E
Liga MX
Juárez
1-2 D
Liga MX
Santos
1-0 D
Liga MX
Cincinnati
1-2 V
Leagues Cup
Charlotte FC
2-2 (4-2 p) V
Leagues Cup
Últimos 5 partidos de Cruz Azul
Rival
Resultado
Competición
Toluca
1-0 V
Liga MX
Santos
3-2 V
Liga MX
San Luis
1-2 V
Liga MX
Colorado Rapids
2-2 (5-4 p) V
Leagues Cup
LA Galaxy
1-1 (7-8 p) V
Leagues Cup
Últimas noticias de Chivas
El Guadalajara encarará esta séptima fecha del Apertura 2025 con un considerable número de bajas, entre las cuales se encuentran: Raúl Rangel, Diego Campillo, Bryan González, Luis Romo y Armando González, quienes fueron convocados al microciclo del Tri, mientras que Richard Ledezma y Daniel Aguirre entrenaron por separado y podrían perderse el duelo frente al Azul por lesión.
Posibles alineaciones de Cruz Azul vs Toluca
Chivas: Oscar Whalley; Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, José Castillo; Omar Govea, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado; Alan Pulido y Efraín Álvarez.
Cruz Azul: Kevin Mier; Mateusz Bogusz, Willer Ditta, Erik Lira, Gilberto Orozco, Carlos Rotondi; César Rivero, Carlos Rodríguez, José Paradela; Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda.
Pronóstico SI
Chivas 1-2 Cruz Azul
