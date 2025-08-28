Chivas vs Cruz Azul: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 7 de la Liga MX

Estamos por presenciar uno de los partidos más dispares del Apertura 2025 de la Liga MX y es que las Chivas de Guadalajara reciben al Cruz Azul en el Estadio Akron como parte de la Jornada 7 este sábado 30 de agosto siendo antepenúltimos del campeonato regular.

El presente no es de lo mejor para el Rebaño Sagrado y es que apenas han conseguido un triunfo en este certamen y fue contra el Atlético San Luis en la Jornada 3. Mientras que la Máquina Celeste se mantiene invicta con cuatro triunfos y dos empates, situación que los tiene en la tercera plaza momentáneamente.

Los duelos entre estas escuadras suelen ser de lo más parejos, ya que se tiene un registro de que en los pasados cinco partidos en Zapopan, el chiverío ha conseguido dos triunfos, por un empate y dos descalabros. Así que podríamos presenciar un encuentro cerrado, aunque el presente de ambos conjuntos nos diga otra cosa.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Cruz Azul?

Ciudad: Zapopan

Estadio: Akron

Fecha: 30 de agosto

Horario: 21:00hs (Costa Este de Estados Unidos) y 19:00hs (México)

¿Dónde se podrá ver el Chivas vs Cruz Azul en TV y streaming online?

México: Sin transmisión por TV

Estados Unidos: Telemundo

Streaming: Prime Video, PeacockTV y Univisión Now

Últimos 5 partidos de Chivas

Rival Resultado Competición Xolos 3-3 E Liga MX Juárez 1-2 D Liga MX Santos 1-0 D Liga MX Cincinnati 1-2 V Leagues Cup Charlotte FC 2-2 (4-2 p) V Leagues Cup

Últimos 5 partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición Toluca 1-0 V Liga MX Santos 3-2 V Liga MX San Luis 1-2 V Liga MX Colorado Rapids 2-2 (5-4 p) V Leagues Cup LA Galaxy 1-1 (7-8 p) V Leagues Cup

Últimas noticias de Chivas

El Guadalajara encarará esta séptima fecha del Apertura 2025 con un considerable número de bajas, entre las cuales se encuentran: Raúl Rangel, Diego Campillo, Bryan González, Luis Romo y Armando González, quienes fueron convocados al microciclo del Tri, mientras que Richard Ledezma y Daniel Aguirre entrenaron por separado y podrían perderse el duelo frente al Azul por lesión.

Posibles alineaciones de Cruz Azul vs Toluca

Chivas: Oscar Whalley; Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, José Castillo; Omar Govea, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado; Alan Pulido y Efraín Álvarez.

Cruz Azul: Kevin Mier; Mateusz Bogusz, Willer Ditta, Erik Lira, Gilberto Orozco, Carlos Rotondi; César Rivero, Carlos Rodríguez, José Paradela; Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda.

Pronóstico SI

Chivas 1-2 Cruz Azul

