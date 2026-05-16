Chivas vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Chivas y Cruz Azul se verán las caras en el Estadio Jalisco, inmueble que volverá a fungir como casa del equipo rojiblanco tras algunos años debido a que el Estadio Akron ya fue entregado a la FIFA para irlo preparando de cara al Mundial.



En el primer choque, celebrado en el Estadio Banorte Azteca, el marcador quedó 2-2, pero de mantenerse así al finalizar el cotejo, los rojiblancos tendrían el boleto a las semifinales por su mejor posición en la tabla.



Tal como en los cuartos de final, Santiago Sandoval apareció para abrir la pizarra al minuto 29 aprovechando el 'oso' del arquero colombiano Kevin Mier que dio un rebote tras un disparo, pero al 37’ Carlos Rodríguez encontró el empate tras un centro que se terminó metiendo a la portería. En el complemento, Ángel Sepúlveda aplicó la ‘Ley del ex’ al anotar de cabeza tras una asistencia de Miguel Gómez, sin embargo, cinco minutos después, el nigeriano Osinachi Ebere igualó desde el manchón penal tras una infracción bastante dudosa marcada por Maximiliano Quintero, ya que el africano parecía ser quien contactaba a Bryan González. Eso encendió la polémica porque antes de eso el atacante debió haberse ido expulsado por una fuerte plancha sobre el tobillo de Diego Campillo, mas el VAR hizo mutis.

Richard Ledezma y Omar Campos | Agustin Cuevas/GettyImages

Pronóstico SI

Tras lo visto en el Estadio Banorte Azteca, se espera que de nueva cuenta sea un encuentro muy parejo, con los dos equipos abiertos buscando hacer daño al rival, aunque Cruz Azul tendrá más apuro al tener la desventaja del criterio de la posición de la tabla general. Posiblemente vuelve a haber polémica, pero veremos un juego de ida y vuelta con llegadas peligrosas al área. A la espera de ver que pasa con Efraín Álvarez y Richard Ledezma de Chivas, ya que sumado a las bajas de selección y Daniel Aguirre, ya sería demasiado tener otras dos ausencias, sobre todo porque son titulares. Todo se inclina para un empate acalorado en el Estadio Jalisco.



Chivas 2-2 Cruz Azul (Chivas avanza por posición en la tabla)

¿A qué hora se juega el Chivas vs Cruz Azul?

Ciudad: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Fecha: sábado, 16 de mayo

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Árbitro:

Historial de sus últimos 5 enfrentamientos

Chivas: 0

Empate: 2

Cruz Azul: 3

Último partido entre ambos: 13/5/26 - Cruz Azul 2-2 Chivas - Semifinales de Ida, Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas Cruz Azul Cruz Azul 2–2 Chivas 13/5/26 Cruz Azul 2–2 Chivas 13/5/26 Chivas 2-0 Tigres 9/5/26 Cruz Azul 1-0 Atlas 9/5/26 Tigres 3-1 Chivas 2/5/26 Atlas 2-3 Cruz Azul 2/5/26 Chivas 0-0 Xolos 25/4/26 Cruz Azul 4-1 Necaxa 26/4/26 Necaxa 0-0 Chivas 22/4/26 Querétaro 1-1 Cruz Azul 21/4/26

¿Cómo ver Chivas vs Cruz Azul por TV y Streaming Online?

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Últimas noticias de Chivas

Si el Rebaño Sagrado ya estaba mermado por los cinco convocados a la selección y la dura baja de Daniel Aguirre, la cosa se puede poner peor porque en el transcurso del duelo de ida se vio salir a Efráin Álvarez y a Richard Ledezma, ambos siendo atendidos por el cuerpo médico, que les colocó hielo cerca de la zona que les molestaba.



El extremo izquierdo ya no volvió para el complemento, mientras el interior derecho recibió al minuto 88 una dura barrida por detrás de parte de Amaury García que sólo fue amarilla, ocasionando que sufriera un dolor en el tobillo.



Ya en conferencia de prensa, Gabriel Milito dejó a un lado la polémica pese a que se le cuestionó sobre el trabajo de Maximiliano Quintero, dejando en claro que a él no le gusta hablar sobre temas de arbitraje, además advirtió que no especularán en casa y tratarán de seguir fieles a su estilo.



“Me gustaría dar una opinión, ya sabe que pienso en relación a los arbitrajes, no es mi costumbre hablar y tampoco lo voy a hacer ahora porque no va a modificar nada, prefiero mejor centrarme en el juego de vuelta”, contestó.



“La serie está abierta, nosotros no lo hicimos hoy y no lo haremos de especular con el empate. Seremos fiel a nuestro estilo y nuestra manera que nos llevaron hasta acá. La serie está abierta. Quedan muchos minutos todavía”, añadió.



Por último habló del gran rival que es Cruz Azul: “Fue un partido parejo, y así será la vuelta, siempre han sido partidos muy disputados, porque los dos queremos tener el dominio de la pelota, los jugadores hicieron un gran desgaste. Nos hubiera gustado terminar ganando el partido pero tenemos un gran rival enfrente y considero que el empate estuvo bien”.

El once titular de Chivas ante Cruz Azul | Agustin Cuevas/GettyImages

La posible alineación de Chivas (3-5-2): Óscar Whalley; Bryan González, Diego Campillo, José Castillo; Yael Padilla, Omar Govea, Rubén González, Santi Sandoval, Miguel Gómez; Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín.

Últimas noticias de Cruz Azul

Pese a lo parejo que estuvo la serie, el técnico Joel Huiqui sigue creyendo que su equipo está para ser campeón, asegurando que le agrada mucho cómo se juega la Liguilla, sin dejar de lado los comentarios positivos hacia su rival.



“La Liguilla es así, siempre hay este tipo de complicaciones como las lesiones. A mí me encanta la Liguilla y que sean juegos tan abiertos como este, sobre todo ante un equipo tan increíble como Chivas que propone y va a presionar. La serie está abierta y yo estoy muy feliz con mi equipo. Es un equipo que se ha levantado de muchos golpes duros y este Cruz Azul está para campeonar. Falta la vuelta en Jalisco y esperemos que todo salga bien y podamos avanzar a la final”, dijo.



“Yo veo a un equipo como Chivas, que trabaja muy bien con los jóvenes y el futuro de México son los jóvenes. Hoy creo que todos como mexicanos estamos orgullosos de ver lo que hecho el Guadalajara y nuestra institución va para allá. Estamos trabajando con jóvenes de cantera y que hemos encontrado de otros clubes. Me gustaría reconocer eso de ambas partes, dos equipos muy importantes que le dan peso a las básicas y eso es reflejo de los clubes”, finalizó.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul (5-4-1): Andrés Gudiño; Omar Campos, Gonzalo Piovi, Amaury García, Willer Ditta, Jeremy Márquez; Carlos Rotondi, Agustín Palavecino, Charly Rodríguez, José Paradela; Osinachi Ebere.