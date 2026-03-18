Chivas vs León: previa, predicciones y alineaciones

Las Chivas de Guadalajara reciben en esta Jornada 9 de media semana al Club León en el Estadio Akron, esto luego de que este partido fuera reprogramado desde el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX debido a que en la fecha que se tenía pactado el encuentro, se haya disputado la Copa de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona.

Los dirigidos por Gabriel Milito llegan a este encuentro con la posibilidad de terminar primeros en la clasificación si sacan tres unidades y están a dos del Cruz Azul con un juego menos. Por su parte los Esmeraldas tienen apenas 10 puntos producto de apenas tres triunfos, un empate y ya seis descalabros para su cuenta, razón por la que Ignacio Ambríz dejó su cargo como director técnico.

Los números actuales ponen a los leoneses como victimas frente a unos rojiblancos que han tenido un muy buen torneo, pero la realidad es que en los últimos cinco enfrentamientos, los Panzas Verdes se han llevado tres victorias a su historial, así que no será un duelo para nada sencillo.

Pronóstico SI Fútbol

Este encuentro enfrenta a dos equipos con mucha disparidad, por su parte el Rebaño Sagrado peleando la cima de la clasificación y del otro lado los Panzas Verdes buscando encontrar el rumbo sin director técnico, así que este encuentro se inclina para los rojiblancos, pero con la posibilidad de una sorpresa leonesa.

Chivas 3-2 León

¿A qué hora se juega el Chivas vs León?

Ciudad : Zapopan, Jalisco

: Zapopan, Jalisco Estadio : Akron

: Akron Fecha : Miércoles 18 de marzo

: Miércoles 18 de marzo Hora : 22:07 EE.UU (Este), 20:07 MEX, 03:07 ESP

: 22:07 EE.UU (Este), 20:07 MEX, 03:07 ESP Árbitro: Jorge Abraham Camacho

Historial de enfrentamientos directos entre Chivas y León (últimos cinco partidos)

Chivas : 2

: 2 Empate : 0

: 0 León: 3

Último partido entre ambos: 18/07/2025 - León 1-0 Chivas Jornada 2 Apertura 2025 Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas León Chivas 3-0 Santos

14/02/2026 León 0-3 Tijuana

15/03/2026 Atlas 1-2 Chivas

07/03/2026 Mazatlán 4-2 León

06/03/2026 Toluca 2-0 Chivas

28/02/2026 León 2-1 Necaxa

28/02/2026 Cruz Azul 2-1 Chivas

21/02/2026 León 2-1 Santos

21/02/2026 Chivas 1-0 América

14/02/2026 Monterrey 1-0 León

14/02/2026

¿Cómo ver el Chivas vs León por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Chivas

Las Chivas de Guadalajara son un equipo por demás intenso dentro del campo, para bien y para mal, ya que en lo que va del certamen han recibido un total de 26 cartones amarillos, razón por la cual Daniel Aguirre ya se fue un partido suspendido por acumulación de tarjetas y no pudo estar en el encuentro frente a Santos Laguna.

Se había especulado si Richard Ledezma entraría en este rol luego de que también vio su quinto cartón preventio frente a los laguneros, pero al ser esta una fecha pendiente, tendrá que cumplir dicha sanción en el duelo frente a Rayados del Monterrey del próximo 21 de marzo, siendo una baja sensible para un duelo de tal envergadura.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posible alineación de Chivas contra León (5-3-2): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González; Roberto Alvarado, Rubén González, Omar Govea; Ángel Sepúlveda, Armando González

Últimas noticias de León

El Club León se ha quedado sin entrenador después de dos descalabros consecutivos en Liga MX frente al Mazatlán y frente a Xolos de Tijuana, siendo este último partido el detonante para que Ignacio 'Nacho' Ambriz tomara la decisión de renunciar de su cargo en una conferencia de prensa en donde ofreció disculpas y aseveró que quedarse provocaría aún más problemas a la larga.

Primero que nada pedirle una disculpa a la afición por el mal torneo. Agradecerles a ustedes que siempre tuve el apoyo de la afición, my apenado de que las cosas no salieran como yo quisiera. Creo que hago más mal quedándome que tomar este paso. Ignacio Ambriz

Posible alineación de León contra Chivas (4-5-1): Jordan Garcia; Valentín Gauthier, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Christopher Mora; Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez, Juan Domínguez, Nicolás Vallejo; Ismael Díaz, Díber Cambindo

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