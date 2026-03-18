Chivas vs León: previa, predicciones y alineaciones
Las Chivas de Guadalajara reciben en esta Jornada 9 de media semana al Club León en el Estadio Akron, esto luego de que este partido fuera reprogramado desde el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX debido a que en la fecha que se tenía pactado el encuentro, se haya disputado la Copa de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona.
Los dirigidos por Gabriel Milito llegan a este encuentro con la posibilidad de terminar primeros en la clasificación si sacan tres unidades y están a dos del Cruz Azul con un juego menos. Por su parte los Esmeraldas tienen apenas 10 puntos producto de apenas tres triunfos, un empate y ya seis descalabros para su cuenta, razón por la que Ignacio Ambríz dejó su cargo como director técnico.
Los números actuales ponen a los leoneses como victimas frente a unos rojiblancos que han tenido un muy buen torneo, pero la realidad es que en los últimos cinco enfrentamientos, los Panzas Verdes se han llevado tres victorias a su historial, así que no será un duelo para nada sencillo.
Pronóstico SI Fútbol
Este encuentro enfrenta a dos equipos con mucha disparidad, por su parte el Rebaño Sagrado peleando la cima de la clasificación y del otro lado los Panzas Verdes buscando encontrar el rumbo sin director técnico, así que este encuentro se inclina para los rojiblancos, pero con la posibilidad de una sorpresa leonesa.
Chivas 3-2 León
¿A qué hora se juega el Chivas vs León?
- Ciudad: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Hora: 22:07 EE.UU (Este), 20:07 MEX, 03:07 ESP
- Árbitro: Jorge Abraham Camacho
Historial de enfrentamientos directos entre Chivas y León (últimos cinco partidos)
- Chivas: 2
- Empate: 0
- León: 3
- Último partido entre ambos: 18/07/2025 - León 1-0 Chivas Jornada 2 Apertura 2025 Liga MX
Últimos 5 partidos
Chivas
León
Chivas 3-0 Santos
León 0-3 Tijuana
Atlas 1-2 Chivas
Mazatlán 4-2 León
Toluca 2-0 Chivas
León 2-1 Necaxa
Cruz Azul 2-1 Chivas
León 2-1 Santos
Chivas 1-0 América
Monterrey 1-0 León
¿Cómo ver el Chivas vs León por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Telemundo, Universo y peacock.tv
México
Prime Video
España
ChivasTV
Últimas noticias de Chivas
Las Chivas de Guadalajara son un equipo por demás intenso dentro del campo, para bien y para mal, ya que en lo que va del certamen han recibido un total de 26 cartones amarillos, razón por la cual Daniel Aguirre ya se fue un partido suspendido por acumulación de tarjetas y no pudo estar en el encuentro frente a Santos Laguna.
Se había especulado si Richard Ledezma entraría en este rol luego de que también vio su quinto cartón preventio frente a los laguneros, pero al ser esta una fecha pendiente, tendrá que cumplir dicha sanción en el duelo frente a Rayados del Monterrey del próximo 21 de marzo, siendo una baja sensible para un duelo de tal envergadura.
Posible alineación de Chivas contra León (5-3-2): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González; Roberto Alvarado, Rubén González, Omar Govea; Ángel Sepúlveda, Armando González
Últimas noticias de León
El Club León se ha quedado sin entrenador después de dos descalabros consecutivos en Liga MX frente al Mazatlán y frente a Xolos de Tijuana, siendo este último partido el detonante para que Ignacio 'Nacho' Ambriz tomara la decisión de renunciar de su cargo en una conferencia de prensa en donde ofreció disculpas y aseveró que quedarse provocaría aún más problemas a la larga.
Primero que nada pedirle una disculpa a la afición por el mal torneo. Agradecerles a ustedes que siempre tuve el apoyo de la afición, my apenado de que las cosas no salieran como yo quisiera. Creo que hago más mal quedándome que tomar este paso.Ignacio Ambriz
Posible alineación de León contra Chivas (4-5-1): Jordan Garcia; Valentín Gauthier, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Christopher Mora; Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez, Juan Domínguez, Nicolás Vallejo; Ismael Díaz, Díber Cambindo
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Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.