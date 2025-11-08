Chivas vs Monterrey: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 17 del Apertura 2025 nos regala un enfrentamiento de poder a poder entre dos de los equipos más importantes de la Liga MX, cuando las Chivas Rayadas del Guadalajara reciban a los Rayados de Monterrey.

Ambos equipos llegan a este compromiso en puestos de Liguilla directa. El Guadalajara, sexto con 26 puntos, buscará hacer valer su localía para recortar distancias.

Enfrente estará un Monterrey que es quinto con 31 unidades y que, a pesar de su reciente racha de un empate y una derrota, se mantiene como uno de los planteles más peligrosos del torneo.

En un partido con momios muy parejos y pronóstico reservado, a continuación te dejamos el análisis detallado de probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Momios del partido de Chivas vs Monterrey:

Chivas Guadalajara: +128

Empate: +240

Monterrey: +205

Las cuotas reflejan un partido sumamente equilibrado. Chivas parte como el ligero favorito por su condición de local, pero el momio positivo de +128 demuestra que no hay un claro dominador. Un triunfo de Monterrey, que está por encima en la tabla, ofrece un atractivo pago de +205.

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Chivas Guadalajara: 41% - 44%

Empate: 28% - 30%

Monterrey: 31% - 33%

El cálculo de probabilidades confirma la ligera ventaja de Chivas por jugar en casa, pero el margen es mínimo. Las posibilidades de un empate o una victoria de Rayados suman casi el 60%, lo que anticipa un duelo donde cualquier detalle podría definir el resultado.

Doble oportunidad:

Chivas Guadalajara/Empate: -275

Chivas Guadalajara/Monterrey: -400

Monterrey/Empate: -167

La opción de "Monterrey/Empate" con un momio de -167 se presenta como la de mayor valor. Si confías en que el equipo regiomontano pueda sumar puntos en el Akron, esta apuesta cubre dos de los tres resultados posibles con un pago decente.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -163

No: +115

La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. Se espera un partido abierto, con dos ofensivas de calidad (25 goles de Chivas, 31 de MTY) frente a frente, lo que respalda la cuota de -163.

Total de goles:

Más de 2.5 goles: -120

Menos de 2.5 goles: -106

En sintonía con la expectativa de que ambos anoten, la línea de goles se inclina ligeramente hacia un partido con tres o más anotaciones totales. La cuota de -120 para el "Más de 2.5 goles" sugiere que veremos un encuentro entretenido y con varias celebraciones.

Pronóstico del partido de Chivas vs Monterrey:

Se anticipa un partido muy disputado en el medio campo, con Chivas buscando imponer su localía y Monterrey intentando hacer valer su mayor poder ofensivo. Por el momento de ambos y la paridad de las cuotas, un empate 1-1 o una victoria 2-1 para Chivas son los resultados más probables.