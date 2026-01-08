Sports Illustrated Fútbol

Chivas vs Pachuca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Ambos clubes debutarán este sábado en el Clausura 2026, después de un Apertura 2025 donde pudieron haber dado mayor competencia
Benjamín Guerra|
La previa de Chivas vs Pachuca en la Jornada 1 de la Liga MX
La previa de Chivas vs Pachuca en la Jornada 1 de la Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Club Deportivo Guadalajara recibirá al Club Pachuca en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de enero.

El Rebaño Sagrado viene de participar en la Copa Pacífica 2026 en donde fue eliminado en semifinales por Atlas en tanda de penaltis tras empatar en los 90 minutos.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Pachuca?

  • Ciudad: Guadalajara
  • Estadio: Akron
  • Fecha: sábado 10 de enero
  • Horario: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 01:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Pachuca en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

Sin transmisión

Amazon Prime Video

México

Sin transmisión

Amazon Prime Video

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival

Resultadp

Competición

Leones Negros

1-3 V

Amistoso

Atlas

0-0 E

Amistoso

Irapuato

0-4

Amistoso

Cruz Azul

3-2 D

Liga MX

Cruz Azul

0-0 E

Liga MX

Últimos cinco partidos de Pachuca

Rival

Resultado

Competición

Tlaxcala

1-4 v

Amistoso

Juárez

2-1 D

Liga MX

Pumas

3-1 V

Liga MX

Santos

1-0 D

Liga MX

Chivas

0-1 D

Liga MX

Últimas noticias de Chivas

En su tercer juego de preparación rumbo al Torneo Clausura 2026, el conjunto tapatío derrotó a los Leones Negros y con ello quedaron invictos en los partidos amistosos dentro de los 90 minutos reglamentarios.

Además, Alan Pulido y Érick Gutiérrez ya no entrarían en los planes de Milito y se le está buscando una salida en este mercado, aunque de momento siguen formando parte del plantel.

Últimas noticias de Pachuca

Después de seis meses en el Real Oviedo de España, el delantero venezolano Salomón Rondón regresó a los Tuzos para este nuevo año.

Pachuca no acabó el Apertura 2025 de la mejor manera, no pudiendo alcanzar los cuartos de final al caer eliminados previamente frente a Juárez.

Posibles alineaciones

Chivas

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan García.

Centrocampistas: Luis Romo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.

Delanteros: Armando González.

Pachuca

Portero: Carlos Moreno.

Defensas: Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Carlos Sánchez, Efraín Contreras.

Centrocampistas: Alan Bautista, Elías Montiel, Víctor Guzmán.

Delanteros: Oussama Idrissi, Salomón Rondon y Luis Quiñones.

Pronóstico SI

Ningún equipo dará más de lo necesario en la Jornada 1 del certamen, por lo que es muy probable que ambos estén en un nivel muy normal en el arranque de la temporada y ambos podrían marcar y repartirían unidades.

Chivas 1-1 Pachuca.

