Chivas vs Pachuca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Club Deportivo Guadalajara recibirá al Club Pachuca en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de enero.

El Rebaño Sagrado viene de participar en la Copa Pacífica 2026 en donde fue eliminado en semifinales por Atlas en tanda de penaltis tras empatar en los 90 minutos.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Pachuca?

Ciudad: Guadalajara

Estadio: Akron

Fecha: sábado 10 de enero

Horario: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 01:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Pachuca en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión Amazon Prime Video México Sin transmisión Amazon Prime Video España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival Resultadp Competición Leones Negros 1-3 V Amistoso Atlas 0-0 E Amistoso Irapuato 0-4 Amistoso Cruz Azul 3-2 D Liga MX Cruz Azul 0-0 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Pachuca

Rival Resultado Competición Tlaxcala 1-4 v Amistoso Juárez 2-1 D Liga MX Pumas 3-1 V Liga MX Santos 1-0 D Liga MX Chivas 0-1 D Liga MX

Últimas noticias de Chivas

En su tercer juego de preparación rumbo al Torneo Clausura 2026, el conjunto tapatío derrotó a los Leones Negros y con ello quedaron invictos en los partidos amistosos dentro de los 90 minutos reglamentarios.

🇦🇹 Termina nuestro partido en el Jalisco.



Gran actuación de la cantera para este triunfo en nuestro tercer partido de pretemporada.



Chivas 3-1 Leones Negros pic.twitter.com/2TpaLZmhmZ — CHIVAS (@Chivas) January 4, 2026

Además, Alan Pulido y Érick Gutiérrez ya no entrarían en los planes de Milito y se le está buscando una salida en este mercado, aunque de momento siguen formando parte del plantel.

Últimas noticias de Pachuca

Después de seis meses en el Real Oviedo de España, el delantero venezolano Salomón Rondón regresó a los Tuzos para este nuevo año.

🔙 | Vuelve a casa:



¡Salomón Rondón es refuerzo de Pachuca para el Clausura 2026! pic.twitter.com/aVlzrZQVMq — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) December 30, 2025

Pachuca no acabó el Apertura 2025 de la mejor manera, no pudiendo alcanzar los cuartos de final al caer eliminados previamente frente a Juárez.

Posibles alineaciones

Chivas

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan García.

Centrocampistas: Luis Romo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.

Delanteros: Armando González.

Pachuca

Portero: Carlos Moreno.

Defensas: Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Carlos Sánchez, Efraín Contreras.

Centrocampistas: Alan Bautista, Elías Montiel, Víctor Guzmán.

Delanteros: Oussama Idrissi, Salomón Rondon y Luis Quiñones.

Pronóstico SI

Ningún equipo dará más de lo necesario en la Jornada 1 del certamen, por lo que es muy probable que ambos estén en un nivel muy normal en el arranque de la temporada y ambos podrían marcar y repartirían unidades.

Chivas 1-1 Pachuca.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX