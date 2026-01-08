Chivas vs Pachuca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Club Deportivo Guadalajara recibirá al Club Pachuca en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de enero.
El Rebaño Sagrado viene de participar en la Copa Pacífica 2026 en donde fue eliminado en semifinales por Atlas en tanda de penaltis tras empatar en los 90 minutos.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Pachuca?
- Ciudad: Guadalajara
- Estadio: Akron
- Fecha: sábado 10 de enero
- Horario: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 01:00 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Pachuca en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
Amazon Prime Video
México
Sin transmisión
Amazon Prime Video
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Chivas
Rival
Resultadp
Competición
Leones Negros
1-3 V
Amistoso
Atlas
0-0 E
Amistoso
Irapuato
0-4
Amistoso
Cruz Azul
3-2 D
Liga MX
Cruz Azul
0-0 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Pachuca
Rival
Resultado
Competición
Tlaxcala
1-4 v
Amistoso
Juárez
2-1 D
Liga MX
Pumas
3-1 V
Liga MX
Santos
1-0 D
Liga MX
Chivas
0-1 D
Liga MX
Últimas noticias de Chivas
En su tercer juego de preparación rumbo al Torneo Clausura 2026, el conjunto tapatío derrotó a los Leones Negros y con ello quedaron invictos en los partidos amistosos dentro de los 90 minutos reglamentarios.
Además, Alan Pulido y Érick Gutiérrez ya no entrarían en los planes de Milito y se le está buscando una salida en este mercado, aunque de momento siguen formando parte del plantel.
Últimas noticias de Pachuca
Después de seis meses en el Real Oviedo de España, el delantero venezolano Salomón Rondón regresó a los Tuzos para este nuevo año.
Pachuca no acabó el Apertura 2025 de la mejor manera, no pudiendo alcanzar los cuartos de final al caer eliminados previamente frente a Juárez.
Posibles alineaciones
Chivas
Portero: Raúl Rangel.
Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan García.
Centrocampistas: Luis Romo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.
Delanteros: Armando González.
Pachuca
Portero: Carlos Moreno.
Defensas: Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Carlos Sánchez, Efraín Contreras.
Centrocampistas: Alan Bautista, Elías Montiel, Víctor Guzmán.
Delanteros: Oussama Idrissi, Salomón Rondon y Luis Quiñones.
Pronóstico SI
Ningún equipo dará más de lo necesario en la Jornada 1 del certamen, por lo que es muy probable que ambos estén en un nivel muy normal en el arranque de la temporada y ambos podrían marcar y repartirían unidades.
Chivas 1-1 Pachuca.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.