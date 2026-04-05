Chivas vs Pumas: previa, predicciones y alineaciones

Con el regreso de sus seleccionados nacionales y después de disputar un encuentro amistoso frente al Atlas en territorio norteamericano, las Chivas de Guadalajara vuelven a las acciones en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX con un partido de poder a poder contra los Pumas de la UNAM, quienes no le harán la vida sencilla a los actuales líderes.

La escuadra dirigida por Gabriel Milito viene de cuatro triunfos al hilo en el campeonato regular, mientras que los felinos no han perdido desde hace tres fechas, razón suficiente para que uno tenga 30 puntos y otro 23 hasta el momento.

La última ocasión en que estas escuadras se vieron las caras fue en el Apertura 2025 en Ciudad Unviersitaria, ahí el Rebaño Sagrado ganó dos goles por uno gracias a los tantos de Armando González y Daniel Aguirre, mientras que para la causa universitaria pudo descontar Pedro Vite.

Pronóstico SI Fútbol

Los tapatíos llegan a este encuentro con ligera ventaja por ser superlíderes del campeonato regular, sin embargo, los universitarios no han aflojado el paso y son cuartos momentáneamente, posiciones con las que se augura un partido de mucha intensidad y probablemente goles, estando arriba de los dos por equipo.

Chivas 2-2 Pumas

¿A qué hora se juega el Chivas vs Pumas?

Ciudad : Zapopan, Jalisco

: Zapopan, Jalisco Estadio : Akron

: Akron Fecha : Domingo 5 de abril

: Domingo 5 de abril Hora : 22:07 EE.UU (Este), 20:07 MEX, 04:07 ESP

: 22:07 EE.UU (Este), 20:07 MEX, 04:07 ESP Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre Chivas y Pumas (últimos cinco partidos)

Chivas : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Pumas: 1

Último partido entre ambos: 05/10/2025 - Pumas 1-2 Chivas Jornada 12 Apertura 2025 Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas Pumas Chivas 1-0 Atlas

29/03/2026 Pumas 1-0 América

21/03/2026 Monterrey 2-3 Chivas

21/03/2026 Pumas 2-2 Cruz Azul

14/03/2026 Chivas 5-0 León

18/03/2026 Necaxa 0-1 Pumas

06/03/2026 Chivas 3-0 Santos

14/03/2026 Pumas 2-3 Toluca

03/03/2026 Atlas 1-2 Chivas

07/03/2026 Tijuana 1-1 Pumas

27/02/2026

¿Cómo ver el Chivas vs Pumas por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Telemundo, Universo y peacock.tv México Prime Video España ChivasTV

Últimas noticias de Chivas

Gabriel Milito tendrá que volver a hacer algunos ajustes en su planteamiento inicial, ya que tal y como sucedió cotra el Club León, los rojiblancos no podrán contar con Omar Govea por acumulación de tarjetas y es así que jugarán con línea de cuatro al fondo para tener un medio campo más sólido dándole paso a un juvenil para aparecer.

El exjugador de los Rayados del Monterrey llegó a su quinta tarjeta amarilla justo contra su anterior equipo, esto luego de trastavillar a Jorge Rodríguez apenas a los 37 minutos de arrancado el encuentro.

Posible alineación de Chivas contra Pumas (4-4-2): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, José Castillo, Diego Campillo, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Rubén González, Santiago Sandoval; Brian Gutiérrez, Armando González

Últimas noticias de Pumas

En los últimos días comenzó a sonar el rumor de que Andrés Guardado se uniría al cuerpo técnico de Efraín Juárez, esto después de que salieran a la luz algunas imágenes en donde se ve al exjugador del Club León muy atento a los análisis tácticos de los Pumas de la UNAM.

Sin embargo, trascendió que el 'Principito' simplemente estuvo de visita con Efra para buscar aprender conceptos de futbol y así poder especializarse como director técnico para el futuro. De igual manera Andrés pudo charlar con el presidente del club, el Dr. Luis Raúl González.

Posible alineación de Pumas contra Chivas (4-4-2): Keylor Navas; Alan Medina, Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Roberto Morales, Pedri Vite, Adalberto Carrasquilla; Guillermo Martínez, Juninho