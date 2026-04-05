Chivas vs Pumas: previa, predicciones y alineaciones
Con el regreso de sus seleccionados nacionales y después de disputar un encuentro amistoso frente al Atlas en territorio norteamericano, las Chivas de Guadalajara vuelven a las acciones en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX con un partido de poder a poder contra los Pumas de la UNAM, quienes no le harán la vida sencilla a los actuales líderes.
La escuadra dirigida por Gabriel Milito viene de cuatro triunfos al hilo en el campeonato regular, mientras que los felinos no han perdido desde hace tres fechas, razón suficiente para que uno tenga 30 puntos y otro 23 hasta el momento.
La última ocasión en que estas escuadras se vieron las caras fue en el Apertura 2025 en Ciudad Unviersitaria, ahí el Rebaño Sagrado ganó dos goles por uno gracias a los tantos de Armando González y Daniel Aguirre, mientras que para la causa universitaria pudo descontar Pedro Vite.
Pronóstico SI Fútbol
Los tapatíos llegan a este encuentro con ligera ventaja por ser superlíderes del campeonato regular, sin embargo, los universitarios no han aflojado el paso y son cuartos momentáneamente, posiciones con las que se augura un partido de mucha intensidad y probablemente goles, estando arriba de los dos por equipo.
Chivas 2-2 Pumas
¿A qué hora se juega el Chivas vs Pumas?
- Ciudad: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Fecha: Domingo 5 de abril
- Hora: 22:07 EE.UU (Este), 20:07 MEX, 04:07 ESP
- Árbitro:
Historial de enfrentamientos directos entre Chivas y Pumas (últimos cinco partidos)
- Chivas: 3
- Empate: 1
- Pumas: 1
- Último partido entre ambos: 05/10/2025 - Pumas 1-2 Chivas Jornada 12 Apertura 2025 Liga MX
Últimos 5 partidos
Chivas
Pumas
Chivas 1-0 Atlas
Pumas 1-0 América
Monterrey 2-3 Chivas
Pumas 2-2 Cruz Azul
Chivas 5-0 León
Necaxa 0-1 Pumas
Chivas 3-0 Santos
Pumas 2-3 Toluca
Atlas 1-2 Chivas
Tijuana 1-1 Pumas
¿Cómo ver el Chivas vs Pumas por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Telemundo, Universo y peacock.tv
México
Prime Video
España
ChivasTV
Últimas noticias de Chivas
Gabriel Milito tendrá que volver a hacer algunos ajustes en su planteamiento inicial, ya que tal y como sucedió cotra el Club León, los rojiblancos no podrán contar con Omar Govea por acumulación de tarjetas y es así que jugarán con línea de cuatro al fondo para tener un medio campo más sólido dándole paso a un juvenil para aparecer.
El exjugador de los Rayados del Monterrey llegó a su quinta tarjeta amarilla justo contra su anterior equipo, esto luego de trastavillar a Jorge Rodríguez apenas a los 37 minutos de arrancado el encuentro.
Posible alineación de Chivas contra Pumas (4-4-2): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, José Castillo, Diego Campillo, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Rubén González, Santiago Sandoval; Brian Gutiérrez, Armando González
Últimas noticias de Pumas
En los últimos días comenzó a sonar el rumor de que Andrés Guardado se uniría al cuerpo técnico de Efraín Juárez, esto después de que salieran a la luz algunas imágenes en donde se ve al exjugador del Club León muy atento a los análisis tácticos de los Pumas de la UNAM.
Sin embargo, trascendió que el 'Principito' simplemente estuvo de visita con Efra para buscar aprender conceptos de futbol y así poder especializarse como director técnico para el futuro. De igual manera Andrés pudo charlar con el presidente del club, el Dr. Luis Raúl González.
Posible alineación de Pumas contra Chivas (4-4-2): Keylor Navas; Alan Medina, Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Roberto Morales, Pedri Vite, Adalberto Carrasquilla; Guillermo Martínez, Juninho
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.