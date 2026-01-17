Chivas vs Querétaro: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La actividad de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 continúa este sábado por la tarde en Zapopan. Las Chivas de Guadalajara, que han tenido un arranque de ensueño este semestre, reciben en el Estadio Akron a los Gallos Blancos de Querétaro.

Es un duelo de realidades opuestas: el Guadalajara marcha invicto y sin recibir gol, peleando el liderato, mientras que la visita llega urgida de puntos tras un inicio titubeante que los tiene en la parte baja de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

FC Juarez v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Querétaro?

Ciudad : Zapopan, Jalisco (Guadalajara)

: Zapopan, Jalisco (Guadalajara) Fecha : sábado 17 de enero de 2026

: sábado 17 de enero de 2026 Horario : 17:00 (hora de EE.UU. ET), 16:00 horas (México), 23:00 horas (España)

: 17:00 (hora de EE.UU. ET), 16:00 horas (México), 23:00 horas (España) Estadio: Estadio Akron

¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Querétaro en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online México - Amazon Prime Video, Chivas TV Estados Unidos Telemundo, Universo Telemundo Internacional - Bet365

Últimos partidos de Chivas

Rival Resultado Competición FC Juárez 1-0 V Liga MX Pachuca 2-0 V Liga MX Atlas 0-0 E (3-5 p) Amistoso Cruz Azul 0-0 E Liga MX Cruz Azul 2-3 D Liga MX

Últimos partidos de Querétaro

Rival Resultado Competición Tijuana 1-2 D Liga MX Pumas UNAM 1-1 E Liga MX Mazatlán 1-0 V Liga MX FC Juárez 2-1 V Liga MX Santos Laguna 1-3 D Liga MX

Queretaro v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Últimas noticias de Chivas

El Guadalajara vive un momento dulce. Ubicados en la segunda posición de la tabla general con 6 puntos de 6 posibles, el equipo rojiblanco ha mostrado una solidez defensiva envidiable, siendo el único equipo que no ha recibido gol en el torneo. Vienen de una victoria trabajada de 1-0 en la frontera ante FC Juárez y previamente despacharon 2-0 a Pachuca en casa.

El portero Raúl Rangel ha sido fundamental para colgar el cero en ambos encuentros. En ataque, la conexión entre Roberto 'Piojo' Alvarado y el joven Armando González promete seguir dando frutos. La alineación sugiere un esquema dinámico de 3-4-2-1, incorporando a Richard Ledezma en funciones defensivas/carrilero, una variante interesante del técnico.

Últimas noticias de Querétaro

El panorama para los Gallos es gris. Ocupan la posición 15 con apenas un punto. Vienen de caer en casa 1-2 ante los Xolos de Tijuana, un resultado que dolió tras haber rescatado un empate en CU ante Pumas en la jornada inaugural.

El equipo dirigido por su cuerpo técnico actual busca encontrar equilibrio, ya que han recibido tres goles en dos partidos. Su esperanza ofensiva recae en Ali Ávila, quien deberá luchar en solitario o acompañado por Lucas Rodríguez para perforar la muralla tapatía. Necesitan sumar para no rezagarse temprano en el torneo.

Chivas v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Posibles alineaciones

Chivas (3-4-2-1)

Un esquema que prioriza la posesión y el ataque por bandas, con Alvarado y Gutiérrez flotando detrás del '9'.

Portero : Raúl Rangel

: Raúl Rangel Defensas : José Castillo, Luis Romo. Bryan González

: José Castillo, Luis Romo. Bryan González Mediocampistas : Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Omar Govea, Efraín Álvarez

: Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Omar Govea, Efraín Álvarez Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez.

Querétaro (4-1-4-1)

Los Gallos intentarán poblar el medio campo para cortar el circuito de juego de Chivas.

Portero : Guillermo Allison

: Guillermo Allison Defensas : Jaime Gómez, Diego Reyes, Lucas Nicolás Abascia, Francisco Venegas

: Jaime Gómez, Diego Reyes, Lucas Nicolás Abascia, Francisco Venegas Pivote : Santiago Homenchenko

: Santiago Homenchenko Mediocampistas : J. Unjanque, Michael Carcelén, Lucas Rodríguez, Fernando González

: J. Unjanque, Michael Carcelén, Lucas Rodríguez, Fernando González Delantero: Ali Ávila.

Pronóstico SI

Chivas llega con la inercia ganadora, jugando en casa y con una defensa que no ha concedido libertades. Querétaro, aunque combativo, ha mostrado fragilidad atrás. La calidad individual de jugadores como Alvarado y la pegada de Armando González deberían ser suficientes para que el Guadalajara mantenga su paso perfecto.

Chivas 2-0 Querétaro