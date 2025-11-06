Chivas vs Rayados: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este fin de semana llega a su fin la fase regular del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, incluso ya se conoce a los seis clubes que calificaron de forma directa a la Liguilla, entre ellos, justamente están las Chivas y Rayados, sexto y quinto de la clasificación, con 26 y 31 puntos, respectivamente, quienes jugarán este sábado 8 de noviembre en el Estadio Akron.

🔴⚪️ ¡GANARON LAS CHIVAS! ⚪️🔴



CON UN GOLAZO DE ARMANDO GONZÁLEZ Y 10 HOMBRES EN EL TERRENO DE JUEGO EN PACHUCA…



🇦🇹 ¡EL REBAÑO DA UN PASO FIRME RUMBO A LIGUILLA! 🐐 pic.twitter.com/FHXo2Htm7N — CHIVAS (@Chivas) November 3, 2025

El Rebaño Sagrado selló su arribo a la Fiesta Grande gracias a la victoria sobre Pachuca en el Estadio Hidalgo por la mínima de Armando González, que sigue encendido y está empatado en la cima del liderato de goleo con el portugués Paulinho Dias del Toluca y el brasileño Joao Pedro de San Luis. No obstante, no contarán con Luis Romo en esta última fecha porque vio la tarjeta roja. Aun cuando los rojiblancos salgan triunfadores en casa, ya no pueden aspirar más allá del sexto peldaño y de perder, solamente podrían ser bajados si perdieran por una diferencia de cinco goles o más y que Juárez derrote Querétaro.



Por otro lado, Monterrey se estancó en el quinto escalón al empatar 1-1 con los Tigres en el Clásico Regio, celebrado en el Estadio BBVA. El español Sergio Canales había adelantado a los locales a través de un penal, pero el argentino Ángel Correa apareció para poner la igualada. Sumado a ello, desde el minuto 32 los albiazules se quedaron con diez hombres por la expulsión del argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez. Si La Pandilla gana, puede quitarle su puesto a su odiado rival en el cuarto sitio, siempre y cuando este no gane. Asimismo, aunque pierda, ya nadie le quita el quinto lugar.

El último enfrentamiento entre Rayados y Chivas acabó con los primeros pegando 3-1 en El Gigante de Acero, gracias a las anotaciones de Roberto de la Rosa, el argentino Germán Berterame y el colombiano Nelson Deossa, mientras Roberto Alvarado descontó. Ya de los últimos cinco cotejos, han existido dos triunfos por bando y un empate.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Rayados?

Ciudad: Zapopan, Jalisco



Estadio: Akron



Fecha: sábado, 8 de noviembre



Horario: 19:07 h (Este EEUU), 18:07 h (Central EEUU), 17:07 h (México)

¿Dónde se podrá ver el Chivas vs Rayados por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo ViX Premium México Sin transmisión Amazon Prime y Chivas TV

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival Resultado Competición Pachuca 0-1 V Liga MX Atlas 4-1 V Liga MX Querétaro 1-0 P Liga MX Mazatlán 2-0 V Liga MX Pumas 1-2 V Liga MX

Últimos cinco partidos de Rayados

Rival Resultado Competición Tigres 1-1 E Liga MX Cruz Azul 2-0 P Liga MX Juárez 4-2 V Liga MX Pumas 1-1 E Liga MX Xolos 2-2 E Liga MX

Últimas noticias de Chivas

El técnico argentino Gabriel Milito no pudo negar su alegría por estar casi calificado a la Liguilla, a menos que hagan una vergüenza nacional al caer por un marcador abultado sumado a un triunfo de Bravos. Por ello, buscarán redondear su buen momento con una victoria sobre los regios.



“El equipo hace lo propio y es fundamental, tenemos claro, en este tiempo juntos, cómo atacar y defender, con cuatro o cinco atrás, eso es trabajo y tiempo, en ese camino estamos, la recompensa de ganar es importante, contento por el rendimiento, queda un partido contra un gran rival, a ver si podemos hacerlo bien y asegurar la clasificación”, comentó.



Del mismo modo, el estratega habló sobre el gran presente que atraviesa La Hormiga González, quien tiene una mentalidad ganadora.



“Celebró el gol de Hormiga, está pasando un momento de mucha contundencia no sólo marcando, también teniendo opciones de gol, el equipo lo ayuda con el nivel futbolístico, había errado goles que no falla, pero bueno, tiene una gran mentalidad, esa mentalidad le permitió estar preparado, tiene una fortaleza mental, si otro delantero falla lo que falló se viene abajo, él, su mentalidad, es importante, sabe que las opciones las va a tener, las condiciones son respaldadas para hacer gol, lo quiero destacar, jugó gran partido, en labores defensivas, retener el balón, es buen partido”, exclamó.

Gabriel Milito abrazando a Armando González | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias de Rayados

Tras lo ocurrido en el Clásico Regio, el técnico español Domènèc Torrent, visiblemente molesto por el resultado, aseguró que esta no fue la primera vez que pasan desatenciones que les impiden manejar mejor la ventaja para poder quedarse con los tres puntos.



“No nos alcanza si no controlamos los pequeños detalles. Fíjate que en Toluca nos marcan seis, pero pasamos el 0-2 dominado el partido y jugando muy bien y en dos minutos nos dan vuelta y dos minutos después se ponen 4-2. Estos pequeños detalles no nos pueden pasar”, soltó.



“La conclusión que me llevó es que no nos alcanza y lo hablamos con los jugadores abiertamente, no nos alcanza si no controlamos todo. Nos volvemos a quedar con diez en la primera parte como el día de Cruz Azul, recomponemos un poco y con el 1-0 queríamos tener dos contenciones pero nos hemos desordenado antes del 1-1 porque es el clásico y por ir a ganar”, culminó.

Domènèc Torrent | Jam Media/GettyImages

POSIBLES ALINEACIONES

Chivas (4-2-3-1)

Portero: Raúl Rangel

Defensas: José Castillo, Daniel Aguirre, Bryan González, Richard Ledezma

Mediocampistas: Rubén González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado

Delanteros: Santiago Sandoval, Armando González

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Rayados (4-2-3-1)

Portero: Santiago Mele

Defensas: Sergio Ramos, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, Ricardo Chávez

Mediocampistas: Fidel Ambriz, Sergio Canales, Óliver Torres

Delanteros: Lucas Ocampos, ‘Tecatito’ Corona, Germán Berterame

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Pronóstico SI

Chivas tiene la localía de su parte, sin embargo, Rayados tiene un equipo con muchas armas ofensivas que puede cambiar el rumbo del encuentro en cualquier instante. A lo largo del semestre, el Guadalajara sufrió mucho en el tema defensivo, pero pudo componerlo, sin embargo, la sensible baja de Diego Campillo por lesión y ahora Luis Romo, por expulsión, podrían debilitarlos en la zaga. Por otro lado, si el Rebaño sigue apostando por su estilo ofensivo, posiblemente pueda hacerle daño a los regios. Al final, un empate parece lo más viable.

Chivas 2-2 Rayados

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX