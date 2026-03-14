Chivas vs Santos: previa, predicciones y alineaciones

Después de su visita y triunfo en el Clásico Tapatío, las Chivas de Guadalajara volverán a jugar en casa y en esta ocasión el rival en turno es Santos Laguna, equipo con el que se verán las caras este sábado 14 de marzo en el Estadio Akron como parte de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los rojiblancos vienen con el corazón encendido luego de ganar dos tantos por uno al Atlas y así terminar en la tercera posición de la clasificación general, mientras que los Guerreros también sumaron de a tres luego de dejar en el camino a los Xolos de Tijuana también por 1-2 en el Estadio Caliente.

Visitar Zapopan no es nada sencillo para los de Torreón y es que desde el Apertura 2018 no sacan tres puntos en suelo ajeno, a tal grado de que en siete enfrentamientos entre liga y Copa MX, el Rebaño Sagrado lleva mano con cinco triunfos y dos empates en estos duelos.

¿A qué hora se juega el Chivas vs Santos?

Ciudad : Zapopan, Jalisco

: Zapopan, Jalisco Estadio : Akron

: Akron Fecha : sábado 14 de marzo

: sábado 14 de marzo Hora : 19:07 EE.UU (Este), 17:07 MEX, 00:07 ESP

: 19:07 EE.UU (Este), 17:07 MEX, 00:07 ESP Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre Chivas y Santos (últimos cinco partidos)

Chivas : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Santos: 2

Último partido entre ambos: 10/08/2025 - Santos 1-0 Chivas - Liga MX Jornada 4 Apertura 2025

Últimos 5 partidos

Chivas Santos Atlas 1-2 Chivas

07/03/2026 Tijuana 1-2 Santos

08/03/2026 Toluca 2-0 Chivas

28/02/2026 Santos 1-2 Cruz Azul

03/03/2026 Cruz Azul 2-1 Chivas

21/02/2026 Querétaro 2-2 Santos

27/02/2026 Chivas 1-0 América

14/02/2026 León 2-1 Santos

21/02/2026 Mazatlán 1-2 Chivas

06/02/2026 Santos 1-2 Mazatlán

15/02/2026

¿Cómo ver el Chivas vs Santos por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Telemundo, Universo y peacock.tv México Prime Video España ChivasTV

Últimas noticias de Chivas

Con la victoria de dos goles por uno en el Clásico Tapatío frente al Atlas, Gabriel Milito hizo historia al conseguir cuatro triunfos en los últimos cuatro Clásicos que ha disputado, contabilizando también en los que se ha enfrentado al Club América.

Efraín Flores fue el último entrenador que llevó a Chivas a ganar cuatro duelos consecutivos entre el Clausura y el Apertura 2008. La racha comenzó con un triunfo 0-2 sobre Atlas en el Jalisco y continuó con una victoria ante las Águilas. En el Apertura 2008, el Rebaño volvió a imponerse a los Zorros por la mínima y completó la histórica seguidilla al vencer 1-2 al conjunto azulcrema en el Azteca.

Houston Chronicle | Houston Chronicle/Hearst Newspapers/GettyImages

Posible alineación de Chivas contra Santos (4-5-1): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Miguel Gómez, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González; Roberto Alvarado, Rubén González, Omar Govea, Efraín Álvarez; Armando González

Últimas noticias de Santos

Santos Laguna por fin rompió su larga sequía de derrotas como visitante en la Liga MX al vencer a Xolos este fin de semana, sumando así sus primeros tres puntos en el Clausura 2026, aunque todavía se está posicionado en el fondo de la tabla general con apenas cinco unidades conseguidas.

Tuvieron que pasar 737 días y 39 encuentros disputados para que los de Torreón volvieran a conocer el triunfo fuera de casa. En este lapso de tiempo acumularon 31 derrotas y ocho empates, una racha que provocó varios cambios en el proyecto deportivo y que recientemente derivó en una reestructuración dentro de la organización ante la falta de resultados.

Tijuana v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Posible alineación de Santos contra Chivas (4-5-1): Carlos Acevedo; Kevin Picón, Haret Ortega, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría; Fran Villalba, Carlos Gruezo, Javier Güemez, Luis Gómez, Ezequiel Bullaude; Lucas Di Yorio

Pronóstico SI Fútbol

Si bien los Guerreros consiguieron su primer triunfo como visitantes desde hace más de 700 días, enfrente tienen al Rebaño Sagrado, un equipo que ha tenido mucha regularidad en este Clausura 2026 y que es firme candidato a clasificar a liguilla, por lo que se vaticina que para este encuentro se lleven los tres puntos y además lo hagan por diferencia de dos goles.

Chivas 2-0 Santos