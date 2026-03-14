Chivas vs Santos: previa, predicciones y alineaciones
Después de su visita y triunfo en el Clásico Tapatío, las Chivas de Guadalajara volverán a jugar en casa y en esta ocasión el rival en turno es Santos Laguna, equipo con el que se verán las caras este sábado 14 de marzo en el Estadio Akron como parte de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Los rojiblancos vienen con el corazón encendido luego de ganar dos tantos por uno al Atlas y así terminar en la tercera posición de la clasificación general, mientras que los Guerreros también sumaron de a tres luego de dejar en el camino a los Xolos de Tijuana también por 1-2 en el Estadio Caliente.
Visitar Zapopan no es nada sencillo para los de Torreón y es que desde el Apertura 2018 no sacan tres puntos en suelo ajeno, a tal grado de que en siete enfrentamientos entre liga y Copa MX, el Rebaño Sagrado lleva mano con cinco triunfos y dos empates en estos duelos.
¿A qué hora se juega el Chivas vs Santos?
- Ciudad: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Hora: 19:07 EE.UU (Este), 17:07 MEX, 00:07 ESP
- Árbitro:
Historial de enfrentamientos directos entre Chivas y Santos (últimos cinco partidos)
- Chivas: 1
- Empate: 2
- Santos: 2
- Último partido entre ambos: 10/08/2025 - Santos 1-0 Chivas - Liga MX Jornada 4 Apertura 2025
Últimos 5 partidos
Chivas
Santos
Atlas 1-2 Chivas
Tijuana 1-2 Santos
Toluca 2-0 Chivas
Santos 1-2 Cruz Azul
Cruz Azul 2-1 Chivas
Querétaro 2-2 Santos
Chivas 1-0 América
León 2-1 Santos
Mazatlán 1-2 Chivas
Santos 1-2 Mazatlán
¿Cómo ver el Chivas vs Santos por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Telemundo, Universo y peacock.tv
México
Prime Video
España
ChivasTV
Últimas noticias de Chivas
Con la victoria de dos goles por uno en el Clásico Tapatío frente al Atlas, Gabriel Milito hizo historia al conseguir cuatro triunfos en los últimos cuatro Clásicos que ha disputado, contabilizando también en los que se ha enfrentado al Club América.
Efraín Flores fue el último entrenador que llevó a Chivas a ganar cuatro duelos consecutivos entre el Clausura y el Apertura 2008. La racha comenzó con un triunfo 0-2 sobre Atlas en el Jalisco y continuó con una victoria ante las Águilas. En el Apertura 2008, el Rebaño volvió a imponerse a los Zorros por la mínima y completó la histórica seguidilla al vencer 1-2 al conjunto azulcrema en el Azteca.
Posible alineación de Chivas contra Santos (4-5-1): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Miguel Gómez, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González; Roberto Alvarado, Rubén González, Omar Govea, Efraín Álvarez; Armando González
Últimas noticias de Santos
Santos Laguna por fin rompió su larga sequía de derrotas como visitante en la Liga MX al vencer a Xolos este fin de semana, sumando así sus primeros tres puntos en el Clausura 2026, aunque todavía se está posicionado en el fondo de la tabla general con apenas cinco unidades conseguidas.
Tuvieron que pasar 737 días y 39 encuentros disputados para que los de Torreón volvieran a conocer el triunfo fuera de casa. En este lapso de tiempo acumularon 31 derrotas y ocho empates, una racha que provocó varios cambios en el proyecto deportivo y que recientemente derivó en una reestructuración dentro de la organización ante la falta de resultados.
Posible alineación de Santos contra Chivas (4-5-1): Carlos Acevedo; Kevin Picón, Haret Ortega, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría; Fran Villalba, Carlos Gruezo, Javier Güemez, Luis Gómez, Ezequiel Bullaude; Lucas Di Yorio
Pronóstico SI Fútbol
Si bien los Guerreros consiguieron su primer triunfo como visitantes desde hace más de 700 días, enfrente tienen al Rebaño Sagrado, un equipo que ha tenido mucha regularidad en este Clausura 2026 y que es firme candidato a clasificar a liguilla, por lo que se vaticina que para este encuentro se lleven los tres puntos y además lo hagan por diferencia de dos goles.
Chivas 2-0 Santos
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.