Chivas vs Tigres: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 1 de la Liga MX

Ambos equipos tenían un partido pendiente que se jugará este miércoles
Carlos Reyes|
Chivas v Tigres UANL - Torneo Clausura 2025 Liga MX
Chivas v Tigres UANL - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Después de muchas semanas de espera las Chivas de Guadalajara y los Tigres de la UANL disputarán la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX, partido que estaba pendiente debido a la instalación de la nueva cancha del Estadio Akron. Este encuentro se disputará este miércoles 17 de septiembre en punto de las 19:05 horas del Centro de México.

El Rebaño Sagrado viene con el ánimo a tope luego de derrotar dos goles por uno al Club América en el Clásico Nacional, resultado que no era para nada esperado pero que los hizo escalar algunas posiciones para salir del fondo de la clasificación general. Por su parte los de La U empataron a cero goles frente al León y siguen sin encontrar un rumbo fijo.

La última ocasión que se vieron las caras en territorio rojiblanco fue el 25 de enero es este mismo año, ahí terminaron empatados a un tanto gracias a los goles de Teun Wilke para los locales y Juan Brunetta para la visita.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Tigres?

  • Ciudad: Zapopan
  • Estadio: Akron
  • Fecha: miércoles 17 de septiembre
  • Horario: 21:05hs (Costa Este de Estados Unidos) y 19:05hs (México)

¿Dónde se podrá ver el Chivas vs Tigres en TV y streaming online?

México: Sin transmisión por TV
Estados Unidos: Telemundo
Streaming: Prime Video, PeacockTV y Univisión Now

Últimos 5 partidos de Chivas

Rival

Resultado

Competición

América

1-2 V

Liga MX

León

2-1 V

Amistoso

Cruz Azul

1-2 D

Liga MX

Xolos

3-3 E

Liga MX

Juárez

1-2 D

Liga MX

Últimos 5 partidos de Tigres

Rival

Resultado

Competición

León

1-1 E

Liga MX

Santos

0-1 V

Liga MX

Mazatlán

2-2 E

Liga MX

Inter Miami

2-1 D

Leagues Cup

América

1-3 D

Liga MX

Últimas noticias de Chivas

El Rebaño Sagrado cortó un racha de cuatro partidos sin triunfo en el certamen liguero luego de derrotar dos goles por uno al Club América, situación que los sacó del sótano de la clasificación todavía a falta de disputar el encuentro frente a los felinos.

Posibles alineaciones de Chivas vs Tigres

Chivas: Raúl Rangel; Miguel Gómez, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González; Luis Romo, Fernando González, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez; Roberto Alvarado y Cade Cowell.

Tigres: Nahuél Guzmán; Javier Aquino, Romulo, Joaquim, Diego Lainez; Marco Farfán, Juan Brunetta, Bernardo Parra, Ozziel Herrera; Ángel Correa e Iván López

Pronóstico SI

Chivas 1-1 Tigres

Más noticias sobre la Liga MX

