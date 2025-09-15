Chivas vs Tigres: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 1 de la Liga MX

Después de muchas semanas de espera las Chivas de Guadalajara y los Tigres de la UANL disputarán la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX, partido que estaba pendiente debido a la instalación de la nueva cancha del Estadio Akron. Este encuentro se disputará este miércoles 17 de septiembre en punto de las 19:05 horas del Centro de México.

El Rebaño Sagrado viene con el ánimo a tope luego de derrotar dos goles por uno al Club América en el Clásico Nacional, resultado que no era para nada esperado pero que los hizo escalar algunas posiciones para salir del fondo de la clasificación general. Por su parte los de La U empataron a cero goles frente al León y siguen sin encontrar un rumbo fijo.

La última ocasión que se vieron las caras en territorio rojiblanco fue el 25 de enero es este mismo año, ahí terminaron empatados a un tanto gracias a los goles de Teun Wilke para los locales y Juan Brunetta para la visita.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Tigres?

Ciudad: Zapopan

Estadio: Akron

Fecha: miércoles 17 de septiembre

Horario: 21:05hs (Costa Este de Estados Unidos) y 19:05hs (México)

¿Dónde se podrá ver el Chivas vs Tigres en TV y streaming online?

México: Sin transmisión por TV

Estados Unidos: Telemundo

Streaming: Prime Video, PeacockTV y Univisión Now

Últimos 5 partidos de Chivas

Rival Resultado Competición América 1-2 V Liga MX León 2-1 V Amistoso Cruz Azul 1-2 D Liga MX Xolos 3-3 E Liga MX Juárez 1-2 D Liga MX

Últimos 5 partidos de Tigres

Rival Resultado Competición León 1-1 E Liga MX Santos 0-1 V Liga MX Mazatlán 2-2 E Liga MX Inter Miami 2-1 D Leagues Cup América 1-3 D Liga MX

Últimas noticias de Chivas

El Rebaño Sagrado cortó un racha de cuatro partidos sin triunfo en el certamen liguero luego de derrotar dos goles por uno al Club América, situación que los sacó del sótano de la clasificación todavía a falta de disputar el encuentro frente a los felinos.

¡Por el equipo, por la afición y por todo lo que representa este escudo!#ELCLÁSICODEMÉXICO ES ROJIBLANCO 🔴⚪️



Nos vemos en casa, ChivaHermanos 🐐 pic.twitter.com/3nlgVubIbc — CHIVAS (@Chivas) September 14, 2025

Posibles alineaciones de Chivas vs Tigres

Chivas: Raúl Rangel; Miguel Gómez, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González; Luis Romo, Fernando González, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez; Roberto Alvarado y Cade Cowell.

Tigres: Nahuél Guzmán; Javier Aquino, Romulo, Joaquim, Diego Lainez; Marco Farfán, Juan Brunetta, Bernardo Parra, Ozziel Herrera; Ángel Correa e Iván López

Pronóstico SI

Chivas 1-1 Tigres

