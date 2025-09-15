Chivas vs Tigres: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 1 de la Liga MX
Después de muchas semanas de espera las Chivas de Guadalajara y los Tigres de la UANL disputarán la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX, partido que estaba pendiente debido a la instalación de la nueva cancha del Estadio Akron. Este encuentro se disputará este miércoles 17 de septiembre en punto de las 19:05 horas del Centro de México.
El Rebaño Sagrado viene con el ánimo a tope luego de derrotar dos goles por uno al Club América en el Clásico Nacional, resultado que no era para nada esperado pero que los hizo escalar algunas posiciones para salir del fondo de la clasificación general. Por su parte los de La U empataron a cero goles frente al León y siguen sin encontrar un rumbo fijo.
La última ocasión que se vieron las caras en territorio rojiblanco fue el 25 de enero es este mismo año, ahí terminaron empatados a un tanto gracias a los goles de Teun Wilke para los locales y Juan Brunetta para la visita.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Tigres?
- Ciudad: Zapopan
- Estadio: Akron
- Fecha: miércoles 17 de septiembre
- Horario: 21:05hs (Costa Este de Estados Unidos) y 19:05hs (México)
¿Dónde se podrá ver el Chivas vs Tigres en TV y streaming online?
México: Sin transmisión por TV
Estados Unidos: Telemundo
Streaming: Prime Video, PeacockTV y Univisión Now
Últimos 5 partidos de Chivas
Rival
Resultado
Competición
América
1-2 V
Liga MX
León
2-1 V
Amistoso
Cruz Azul
1-2 D
Liga MX
Xolos
3-3 E
Liga MX
Juárez
1-2 D
Liga MX
Últimos 5 partidos de Tigres
Rival
Resultado
Competición
León
1-1 E
Liga MX
Santos
0-1 V
Liga MX
Mazatlán
2-2 E
Liga MX
Inter Miami
2-1 D
Leagues Cup
América
1-3 D
Liga MX
Últimas noticias de Chivas
El Rebaño Sagrado cortó un racha de cuatro partidos sin triunfo en el certamen liguero luego de derrotar dos goles por uno al Club América, situación que los sacó del sótano de la clasificación todavía a falta de disputar el encuentro frente a los felinos.
Posibles alineaciones de Chivas vs Tigres
Chivas: Raúl Rangel; Miguel Gómez, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González; Luis Romo, Fernando González, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez; Roberto Alvarado y Cade Cowell.
Tigres: Nahuél Guzmán; Javier Aquino, Romulo, Joaquim, Diego Lainez; Marco Farfán, Juan Brunetta, Bernardo Parra, Ozziel Herrera; Ángel Correa e Iván López
Pronóstico SI
Chivas 1-1 Tigres
Más noticias sobre la Liga MX
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.