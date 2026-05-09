Chivas vs Tigres: previa, predicciones y alineaciones

El pasado fin de semana se disputó la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre el Club Tigres UANL y el Club Deportivo Guadalajara desde 'El Volcán' y el cuadro felino se quedó con el triunfo 3-1 y se llevará dos goles de ventaja al territorio rojiblanco.

Por lo tanto, el Rebaño Sagrado tendrpa que ganar por al emnos dos anotaciones para evitar la eliminación y avanzar a la ronda de semifinales.

A continuaión, les dejamos la información más importante sobre este compromiso entre ambos clubes que buscan continuar en la competencia por el título del campeonato mexicano de Primera División.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto tapatío está sumamente debilitado con los jugadores que fueron convocados a selección mexicana para el Mundial 2026, el no disponer de esos elementos le baja mucho el nivel al equipo y hace muy complicado que se puedan sobre poner a un equipo plagado de figuras como el de los felinos.

A eso hay que añadirle que el equipo local no le ha ganado a los universitarios en los últimos cinco compromisos entre sí y los dos más recientes han recibido goleadas. Vemos un posible triunfo para el Rebaño, pero muy cerrado no mayor a un gol de diferencia.

Chivas 2-1 Tigres

¿A qué hora se juega el Chivas vs Tigres?

Ciudad : Zapoapn, Jalisco

: Zapoapn, Jalisco Estadio : Akron

: Akron Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora: 21:07 EE.UU (Este), 19:07 MEX

El Estadio Akron será la sede | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Chivas y Tigres (últimos cinco partidos)

Chivas: 0

0 Empate : 3

: 3 Tigres: 2

Último partido entre ambos: 02/05/26 - Tigres 3-1 Chivas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas Tigres Tigres 3-1 Chivas 02/05/26 Tigres 1-0 Nashville 05/05/26 Chivas 0-0 Tijuana 25/04/26 Tigres 3-1 02/05/26 Necaxa 0-0 Chivas 22/04/26 Nashville 0-1 Chivas 28/04/26 Chivas 5-0 Puebla 18/04/26 Tigres 5-1 Mazatlán 25/04/26 Tigres UANL 4-1 Chivas 11/04/26 Atlas 0-0 Tigres 22/04/26

¿Cómo ver el Chivas vs Tigres por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo, UNIVERSO y Peacock México Amazon Prime Video

Últimas noticias de Chivas

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

Después de conocerse que Toluca haría uso de sus seleccionados Alexis Vega y Jesús Gallardo para su partido de Concacaf Champions Cup 2026 frente a Los Angeles Football Club.

El presidente de Chivas, Amaury Vergara solicitó a sus cinco seleccionados (Rangel, Romo, Gutiérrez, Alvarado y González) para reportar con el club y preparar el juego de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026.

Posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Óscar Whalley; Diego Campillo, Miguel Tapias, José Castillo; Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez; Ricardo Marín.

Últimas noticias de Tigres

"Sentí una pequeña molestia y preferí salir por precaución", dice Gorriarán. pic.twitter.com/UrALZoBa1M — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) May 6, 2026

El conjunto auriazul se clasificó a la final de la Concacaf Champions Cup 2026 al eliminar 2-0 por marcador global al Nashville.

Desafortunadamente para el equipo azteca, sufrieron la lesión de uno de sus referentes en el mediocampo, Fernando Gorriarán y es duda para jugar la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026 este fin de semana.

Posible alineación de Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rómulo, Jesús Angulo, Vladimir Loroña; César Araujo, Juan Pablo Vigón; Diego Lainez, Ángel Correa, Juan Brunetta; Rodrigo Aguirre.