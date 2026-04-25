Chivas vs Tijuana: previa, predicciones y alineaciones

Se llevará a cabo la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con la correspondiente Jornada 17 y uno de los encuentros será el Club Deportivo Guadalajara recibiendo al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente.

Ninguno de los dos equipos quiere regalar nada y buscarán cerrar la participación en la fase regular con un resultado favorable rumbo a la Fiesta Grande.

De esa manera, les compartimos la información más interesante sobre este compromiso entre ambos clubes que buscan por un lado ser líderes del torneo y del otro ganarse un boleto entre los mejores ocho del certamen.

Pronóstico SI Fútbol

Ambos clubes llegan al último partido de la fase regular con el objetivo de sumar las tres unidades, el conjunto tapatío tiene el objetivo de establecer un récord en torneos cortos y ser superlíder del torneo.

Mientras que, por su cuenta el cuadro fronterizo quiere asegurarse un boleto en la Liguilla, por eso los dos equipos saldrpan con sus mejores armas y posiblemente repartan unidades.

Chivas 2-2 Tijuana

¿A qué hora se juega el Chivas vs Tijuana?

Ciudad : Zapoapn, Jalisco

: Zapoapn, Jalisco Estadio : Akron

: Akron Fecha : miércoles 22 de abril

: miércoles 22 de abril Hora: 21:07 EE.UU (Este), 19:07 MEX

El Estadio Akron será la sede del partido | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Chivas y Tijuana (últimos cinco partidos)

Chivas: 2

2 Empate : 2

: 2 Tijuana: 1

Último partido entre ambos: 22/08/25 - Tijuana 3-3 Chivas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas Tijuana Necaxa 0-0 Chivas 22/04/26 Tijuana 3-1 Pachuca 22/04/26 Chivas 5-0 Puebla 18/04/26 Cruz Azul 1-1 Tijuana 18/04/26 Tigres UANL 4-1 Chivas 11/04/26 Juárez 1-2 Tijuana 10/04/26 Chivas 2-2 Pumas 07/04/26 Tijuana 1-0 Tigres 03/04/26 Atlas 0-1 Chivas 29/03/26 Necaxa 3-0 Tijuana 20/03/26

¿Cómo ver el Chivas vs Tijuana por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo, UNIVERSO y Peacock México Amazon Prime Video

Últimas noticias del Chivas

En la Jornada 16 frente a los Rayos del Necaxa, el mediocampista Luis Romo recibió su quinta tarjeta amarilla en el torneo por hacer tiempo durante el juego y recibió una sanción de un partido.

De esa manera, el elemento no podrá ser elegible para la última fecha de fase regular ante Tijuana y regresará hasta los cuartos de final.

Posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Óscar Whalley; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González; Richard Ledezma, Fernando González, Santiago Sandoval, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.

Últimas noticias del Tijuana

¡3 puntos importantísimos en casa!



Lo ganamos juntos 🐕❤️🖤



¡FUERZA TIJUAS! 💪 pic.twitter.com/rLQxLhMpUT — Xolos (@Xolos) April 23, 2026

Con el triunfo 3-1 frente a Pachuca en la penúltima jornada, el Club Tijuana todavía tiene la esperanza de meterse a la Liguilla. Se ubican en la novena posición con 22 unidades.

De esa manera, se jugarán la vida frente al Rebaño Sagrado para sumar las tres unidades y esperar una combinación de resultados que les dé cupo entre los mejores ocho clubes del certamen.

Posible alineación de Tijuana (4-1-4-1): Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortiz; Ángel Zapata; Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Kevin Castañeda, Adonis Preciado; Mourad El Ghezouani.