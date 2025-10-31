Chivas ya tiene en la mira al sustituto de Chicharito Hernández en la delantera

El Club Deportivo Guadalajara tendría pensado recibir de regreso a su jugador Ricardo Marín, el delantero mexicano se encuentra cedido con Club Puebla y estaría retornando para el Torneo Clausura 2026, por lo que la segunda etapa de Javier 'Chicharito' Hernández estaría llegando a su fin tras un rotundo fracaso.

El préstamo del atacante de 27 años llegaría a su fin en la Angelópolis, luego de un año y el conjunto tapatío lo recibiría con los brazos abiertos tras una buena rodada con la Franja en donde en el último semestre ha disputado 17 partidos, marcado cinco goles y dado tres asistencias entre la Liga MX y la Leagues Cup.

De esa manera, el máximo goleador histórico de la selección mexicana se quedaría sin un lugar en la ofensiva rojiblanca tomando en cuenta que desde su regreso solo ha podido marcador dos goles en 32 partidos jugados.

El adiós de Puebla



Mañana Ricardo Marin jugará su último juego como enfranjado en el Estadio Cuauhtémoc. Y es que Chivas desde un principio dejó en claro que NO IBA EXISTIR venta alguna.



Apuntar que el 4K estuvo cerca de regresar en verano, pero Guadalajara respetó el préstamo. pic.twitter.com/NgYwGEc61Z — Manolo Rodríguez (@manuelistiko) October 30, 2025

Chivas rumbo al Play-In y Puebla eliminado

Chivas jugará el Play-In | Simon Barber/GettyImages

Las realidades de ambos clubes son diferentes, la franja ha sido el peor equipo del certamen y se la vive oculto en el fondo de la tabla con únicamente 9 puntos, por lo que ya está fuera de la posibilidad de por lo menos un lugar de Play-In.

El equipo de Ricardo Marín ha mostrado un bajo rendimiento en donde apenas han conseguido dos victorias, tres empates y 10 derrotas en todo el torneo. El equipo de la franja recibirá en su casa al Cruz Azul y terminará un triste torneo enfrentando al equipo de León que también ha sido una decepción.

Por su parte, el cuadro rojiblanco está jugando de manera decente bajo las órdenes de Diego Milito y está en zona de Play-In con 23 puntos en el sexto sitio y disputará sus últimos dos compromisos de la fase regular ante Club Pachuca y el Club de Fútbol Monterrey.