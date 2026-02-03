Cinco clubes a los que podría ir Cristiano Ronaldo si se va del Al-Nassr

El traspaso de Karim Benzema del Al-Ittihad al Al-Hilal ha hecho enfurecer a Cristiano Ronaldo, que acusa un tratamiento desigual por parte del fondo público saudí para con los clubes, y esgrime que este beneficia a los rivales directos.

Esto llevó al Bicho a tomar la decisión de no jugar el último partido con el Al-Nassr y su destino en el club de la capital es incierto, por lo que se abre un gran abanico de posibilidades para que el astro portugués se marche del mundo árabe para continuar su carrera en otro lado.

A continuación, cinco posibles clubes a los que podría ir Cristiano Ronaldo.

1. Manchester United

Manchester United v Fulham - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Su último paso por el United, bajo el mando de Erik Ten Hag, fue flojo y el Bicho podría estar interesado en llegar a un United que se encuentra en reconstrucción, con un Michael Carrick que le encontró la mano al equipo y está en condiciones de volver a clasificarlo a la UEFA Champions League.

2. Sporting de Lisboa

FBL-EUR-C1-SPORTING-PSG | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Volver a casa siempre es una gran idea, y el Sporting de Lisboa es el club que vio nacer al Bicho. Actualmente, los campeones portugueses están en octavos de final de la UEFA Champions League y están segundos en la liga local. Su vuelta podría ser un grandísimo golpe de efecto.

3. Real Madrid

Real Madrid v Rayo Vallecano - La Liga | Anadolu/GettyImages

La Casa Blanca ha sido su hogar durante sus mejores años y es donde terminó de consagrarse como uno de los mejores de la historia. Es el ídolo de Kylian Mbappé, su figura actual, y este necesita ayuda para el ataque de un equipo que no termina de despegar.

4. Flamengo

Los Angeles Football Club v CR Flamengo: Group D - FIFA Club World Cup 2025 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El Mengao es el equipo más poderoso económicamente a nivel sudamericano y han contratado a Lucas Paquetá en el último mercado, con la posibilidad de seguir incorporando gracias a su inmensa billetera. Si el Bicho quiere hacer una experiencia en América del Sur, su destino podría ser Rubro-Negro.

5. LAFC

Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Rich Lam/GettyImages

Es uno de los equipos más seductores de la MLS, y volver a enfrentarse con Leo Messi, 10 y capitán del actual campeón de la liga norteamericana, podría ser un golpe de efecto para la carrera de ambos de los más grandes de la historia.

