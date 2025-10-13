Cinco equipos a los que podría ir Robert Lewandowski si sale del FC Barcelona

Robert Lewandowski tuvo, y aún tiene, una grandísima carrera. El veterano delantero está disfrutando de su vigencia en el último tramo de la misma, en el que es uno de los referentes del plantel del FC Barcelona.

Todo parecería indicar que está jugando los últimos meses con la camiseta blaugrana, y el club presidido por Joan Laporta ya puso el ojo en Etta Eyong. Por ello, el polaco empieza a barajar opciones de cara a lo que será su futuro más inmediato.

A continuación, les dejamos cinco clubes a los que podría ir Robert Lewandowski.

1. Borussia Dortmund

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-GER-ESP-DORTMUND-REAL MADRID | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Su paso por el BVB fue increíble, aunque su salida para ir al Bayern Múnich rompió muchos corazones en el muro amarillo del Signal Iduna Park. Los de Dortmund le podrían abrir las puertas para un segundo ciclo, en el que se recomponga la relación con los fans.

2. Al-Nassr

Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro League Previews | Michael Regan/GettyImages

El club saudí es conocido por atraer grandes figuras y por armar un plantel en función a Cristiano Ronaldo, algo que pulieron en los últimos mercados de fichajes. El inicio de la campaña fue promisorio para ellos, y sin dudas la llegada de Lewandowski sería un golpe de efecto muy importante para el club.

3. MLS

DC United v Colorado Rapids - MLS | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La liga de los Estados Unidos está atrayendo cada vez más figuras y sus clubes están al acecho de grandes nombres que busquen cambiar de aires y seguir compitiendo en un certamen distinto a casi todos.

4. Lech Poznań

Robert Lewandowski (R) of Lech Poznan fi | DIETER NAGL/GettyImages

Volver al club polaco donde saltó al estrellato sería sinónimo de abrazar un retiro casi inminente, pero en estos casos nunca se le puede dejar afuera como opción.

5. Galatasaray

Galatasaray A.S. v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

Si bien es un tanto más descabellado, el club turco sorprendió fichando a Ilikay Gundogan y armó un plantel excelente de cara a la nueva temporada, en la que ya logró vencer al Liverpool.

