Cinco posibles sustitutos de Enzo Fernández que el Chelsea podría fichar en enero

La incapacidad del Chelsea para encontrar un sustituto adecuado para Enzo Fernández en el último día del mercado de fichajes podría obligarlos a buscar un refuerzo estelar para el centro del campo en la próxima ventana de enero.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Quizás la única mancha en la, por lo demás, excelente gestión del Chelsea durante el mercado de verano fue no haber reemplazado a Fernández. El argentino protagonizó un traspaso al Manchester City que igualó el récord histórico, contribuyendo significativamente a que el Chelsea ingresara la increíble cifra de 700 millones de dólares en ventas de jugadores, la mayor cantidad en la historia del fútbol.

La prolongada saga de Fernández no se resolvió hasta el último día del mercado, dejando al Chelsea con muy poco tiempo para reemplazar a quien fuera su segundo capitán para la temporada 2025/26. Los Blues hicieron el intento, pero finalmente no lograron asegurar ningún refuerzo para el mediocampo antes de que se cerrara la ventana de fichajes.

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La plantilla del Chelsea parecía corta de efectivos en la zona central tras el cierre del mercado, y esos temores se confirmaron cuando el improvisado mediocampo de Xabi Alonso quedó expuesto en la derrota por 2-1 ante el Arsenal. Alonso tendrá que arreglárselas con lo que tiene por ahora, pero incorporar a otro centrocampista en enero podría convertirse en una prioridad.

Incorporar refuerzos en enero suele conllevar un sobrecoste, pero el Chelsea no ha dudado en realizar grandes inversiones en el mercado invernal; de hecho, el propio Fernández llegó al club por una cifra récord durante la ventana de fichajes de enero de 2023.

Ante este vacío evidente, aquí presentamos cinco centrocampistas que el Chelsea podría intentar fichar el próximo mes de enero para sustituir a Fernández.

Frenkie de Jong

FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

Cuando está en plena forma y rindiendo al máximo, Frenkie de Jong es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Que el Chelsea intente fichar al neerlandés puede parecer excesivamente ambicioso, pero tal vez no sea tan irreal como se piensa.

De Jong no ha disputado ni un solo partido desde el Mundial 2026, tras sufrir una rotura parcial del ligamento colateral medial. Al parecer, el Barcelona quiere que se opere, pero el centrocampista se ha negado hasta ahora a pasar por el quirófano, optando en su lugar por un tratamiento conservador.

Si la cirugía resulta inevitable, podría perderse gran parte de la temporada; sin embargo, si el tratamiento actual funciona y regresa antes a los terrenos de juego, Mundo Deportivo apunta a que De Jong tiene previsto volver en octubre, el Chelsea debería considerar seriamente intentar su fichaje.

El Barcelona cuenta, posiblemente, con la plantilla de centrocampistas más completa del mundo. La llegada de Rodri al equipo catalán lo convierte en la opción lógica para acompañar a Pedri, dejando a De Jong sin sitio en el once de gala, incluso estando sano. Además, la presencia de Gavi y Marc Bernal intensifica aún más la competencia.

El club catalán está frustrado con los recurrentes problemas de lesiones de De Jong y, dada la gran cantidad de talento en esa demarcación, podría estar abierto a hacer caja con el neerlandés. El Chelsea ya mostró interés por De Jong en 2022, y retomar dicho interés podría ser una alternativa ambiciosa, pero que merece la pena considerar.

Manu Koné

Manu Kone of AS Roma warms up during the Serie A football | Insidefoto/GettyImages

De no haber sido por el entrenador de la AS Roma, Gian Piero Gasperini, es posible que el internacional francés Manu Koné hubiera fichado por el Chelsea como sustituto de Fernández durante la última jornada del mercado de verano.

Al parecer, los Blues estaban muy interesados ​​en fichar a este centrocampista de gran despliegue físico; se habló de una oferta cercana a los 70,2 millones de dólares más la cesión del extremo Jamie Gittens para llevar a Koné a Stamford Bridge en el último día del mercado. Sin embargo, Gasperini habría bloqueado cualquier posible salida del jugador.

El francés, de 25 años, es un especialista en ganar duelos que actúa como un aspirador en el centro del campo: recupera la posesión y abarca mucho terreno en la zona central, todo ello sin dejar de mostrar una calidad técnica con el balón a menudo subestimada. Es capaz de mantener la posesión bajo presión y destaca conduciendo el balón hacia adelante. Resulta fácil imaginarlo triunfando junto a Moisés Caicedo en el doble pivote de Alonso, otorgando así aún más libertad al ilusionante ataque del Chelsea.

Koné no estuvo disponible en el cierre del mercado, pero podría ser una buena idea interesarse por su situación dentro de cuatro meses. La postura de Gasperini podría suavizarse si la Roma dispone de más tiempo para encontrar un sustituto para el internacional francés, o bien podría endurecerse aún más si el equipo mantiene su gran inicio de temporada.

Adam Wharton

Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026 | Maja Hitij/GettyImages

El centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, ha estado en la órbita de prácticamente todos los grandes equipos de la Premier League durante los dos últimos veranos; incluso se ha señalado al Real Madrid como un posible destino. Tal es la expectación que genera.

Wharton es uno de los centrocampistas más verticales y progresivos de la Premier League, un jugador con gran calidad técnica que siempre busca hacer avanzar el balón desde posiciones retrasadas. Domina todo tipo de pases, pero, lo que es más importante, posee la valentía de no conformarse con la opción fácil: intenta constantemente romper líneas y conectar con los atacantes en posiciones ventajosas.

Sería un complemento magnífico para las cualidades que aporta Caicedo, ya que su perfil se asemeja más al de Fernández. A sus 22 años, Wharton apenas está empezando a desarrollar todo su potencial, y es posible que el Crystal Palace no logre retenerlo frente a los clubes interesados ​​por tercer verano consecutivo.

Sin duda, el Chelsea se enfrentará a una fuerte competencia para hacerse con sus servicios, pero intentar el fichaje de Wharton en enero podría valer la pena, independientemente del coste de la operación.

Lamine Camara

Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season Friendly | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Durante las últimas horas del cierre del mercado de fichajes, la llegada de Lamine Camara a Stamford Bridge como sustituto de Fernández se dio prácticamente por hecha, hasta que el AS Monaco se retiró de la operación, desatando la furia del Chelsea.

El Mónaco aceptó la oferta de 63,7 millones de dólares del Chelsea por Camara, pero se echó atrás en el último momento al creer que había cerrado la venta de Folarin Balogun al Everton. El fallido traspaso de Camara no dejó ganadores: Balogun permaneció en el club, por lo que el club del principado no concretó la venta que necesitaba desesperadamente y el Chelsea se quedó sin un nuevo centrocampista.

Camara es un centrocampista atlético, capaz tanto de frenar los ataques rivales como de ofrecer garantías con el balón en los pies. Apenas unos días después de que se frustrara su fichaje por el Chelsea, regresó a los terrenos de juego con el Monaco y tuvo una actuación omnipresente en la victoria de su equipo ante el Paris Saint-Germain, ganando 12 duelos y realizando ocho intervenciones defensivas.

Aunque la relación entre ambos clubes pueda haberse tensado, el Chelsea sí había acordado las condiciones personales con Camara, quien iba a firmar un contrato de seis años. Es posible que los Blues vuelvan a intentar fichar al jugador de 22 años durante el mercado de invierno.

Alex Scott

Bournemouth v Brighton & Hove Albion - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Según se informa, el Chelsea ofreció al Bournemouth 86 millones de dólares por la joven promesa Alex Scott, incluso antes de que Fernández abandonara el club a principios de verano.

El intento del Chelsea no prosperó, ya que el Bournemouth no estaba dispuesto a dejar marchar al centrocampista, pero los Blues podrían volver a la carga con una oferta considerablemente más alta en enero. Diversas fuentes señalan que Scott encabeza la lista de candidatos del Chelsea para reforzar el centro del campo y sustituir al argentino.

Con apenas 23 años, Scott encarna a la perfección el perfil de centrocampista moderno y es una pieza clave en el sistema de juego del Bournemouth. Es un jugador polifacético: no solo destaca por su entrega defensiva y su capacidad para realizar el trabajo sucio cuando el equipo no tiene el balón, sino que también posee calidad en la distribución y supone una amenaza constante en el último tercio del campo.

Por otro lado, está el caso del Bournemouth: el año pasado se negó a valorar ofertas serias por su extremo estrella, Antoine Semenyo, para acabar traspasándolo al Manchester City en enero. Scott podría ser el próximo jugador por el que los Cherries obtengan un beneficio económico enorme durante el mercado invernal.

Al igual que el ya mencionado Wharton, Scott cuenta con varios pretendientes en Inglaterra, por lo que su fichaje no resultará barato. Es probable que su traspaso le convierta en el próximo jugador de la Premier League por el que se paguen 100 millones de dólares, pero el Chelsea haría bien en realizar una gran inversión por un futbolista con potencial de clase mundial.

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