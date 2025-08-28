Cinco pronósticos para el partido Puebla vs Monterrey de la Jornada 7 del Apertura 2025

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Puebla la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Cuauhtémoc este viernes 29 de agosto a las 21:05 horas (Centro de México) y 23:05 horas (Este de Estados Unidos).

A continuación, te dejamos con cinco pronósticos de este compromiso entre la Pandilla y el cuadro camotero que buscará mantener su invicto en el certamen.

1. Monterrey gana el partido

Monterrey ganará el juego | Azael Rodriguez/GettyImages

Monterrey lidera la tabla del Apertura 2025 con 15 puntos tras seis jornadas, con cinco victorias consecutivas, incluyendo un 3-0 ante Necaxa y un 3-2 contra Mazatlán. En contraste, Puebla está en el último lugar (18) con solo 4 puntos y 10 goles en contra, mostrando una defensa frágil y falta de contundencia. La superioridad del plantel de Monterrey, con jugadores como Lucas Ocampos, Sergio Canales, Germán Berterame, entre otros los hace claros favoritos.



2. Más de dos goles en el partido

El poder ofensivo de Rayados se vería reflejado | Jam Media/GettyImages

Monterrey ha sido un equipo goleador, con 12 goles en seis jornadas (promedio de dos goles por partido), mientras que Puebla ha recibido 10 goles en contra, mostrando vulnerabilidad defensiva. La ofensiva de Monterrey, liderada por Berterame (4 goles) y Ocampos (3 goles), probablemente aprovechará los errores defensivos de Puebla.





3. Ambos equipos anotan

Monterrey v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

A pesar de su mal momento, Puebla ha logrado marcar en cuatro de sus seis partidos del Apertura 2025. Por su parte, Monterrey ha recibido siete goles en seis jornadas, lo que indica que su defensa no es impenetrable. La necesidad de Puebla de sumar puntos en casa podría llevarlos a generar alguna oportunidad de gol, especialmente en jugadas a balón parado o contragolpes.





4. Lucas Ocampos contribuirá en el marcador

Lucas Ocampos | Azael Rodriguez/GettyImages

Lucas Ocampos ha sido clave en el ataque de Monterrey, con 3tres goles y una asistencia en cuatro partidos del Apertura 2025. Marcó un doblete contra Mazatlán (Jornada 5) y un golazo contra Necaxa (Jornada 6), demostrando su capacidad para desequilibrar. Contra una defensa como la de Puebla, que permitió 7 goles en un solo partido ante Tigres, Ocampos tiene grandes chances de contribuir directamente al marcador, ya sea anotando o concediendo una asistencia.



5. Germán Berterame anotará

Germán Berterame pasa por buen momento | Azael Rodriguez/GettyImages

Antes de su primera convocatoria con la selección mexicana el argentino naturalizado mexicano querrá llegar en su mejor momento y dará todo para lucirse previo a su llamado con el 'Vasco' que lo puede contemplar para la Copa del Mundo del 2026.

