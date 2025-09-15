Cinco pronósticos para el partido Real Madrid vs Olympique Marsella por la jornada 1 de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League está de regreso y este martes se dará el debut de uno de los candidatos al título: el Real Madrid jugará en el Santiago Bernabéu contra el Olympique Marsella por la primera jornada de la etapa de liguilla.

El Merengue viene de ganarle 2-1 a la Real Sociedad en Anoeta, mientras que los franceses aplastaron al Lorient 4-0 por la Ligue 1 y se ilusionan con poder darle pelea al PSG en la competencia doméstica.

1. Victoria del Real Madrid

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Merengue se impondrá a su rival gracias a su brutal plantilla, llena de futbolistas de la más alta jerarquía y calidad internacional. Si bien es cierto que tiene bajas, el once que podrá plantar Xabi Alonso en el campo de juego es realmente temible.

2. Ambos equipos anotarán

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LORIENT | CHRISTOPHE SIMON/GettyImages

Si bien el Madrid dominará y triunfará en su primera presentación rumbo a la décimo sexta UEFA Champions League de su historia, la habilidad y explosión del Olympique Marsella de Roberto De Zerbi en las contras le abrirá la puerta para romper la valla de Thibaut Courtois.

3. Gol o asistencia de Kylian Mbappé

Real Sociedad v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El astro francés está inspirado desde que porta la camiseta #10 del Merengue y sin dudas intentará que esta sea su UEFA Champions League, con la ilusión de romper el maleficio y poder levantar la Orejona por primera vez en su gran carrera.

4. Tarjetas amarillas

FBL-EUR-C3-ATALANTA-MARSEILLE | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Como todo buen partido de UEFA Champions League, se espera que la pierna fuerte diga presente y los dos equipos reciban cartulinas, en el afán por frenar los ataques rivales.

5. Más de 2.5 goles

Club Brugge v Rangers - UEFA Champions League Play-offs Round Second Leg | Alex Bierens de Haan/GettyImages

Con el panorama goleador ya planteado, no suena nada aventurado decir que este será un encuentro con, al menos, tres tantos. El potencial del Real Madrid ya es conocido, mientras que el Olympique Marsella viene de aplastar 4-0 al Lorient por la Ligue 1 el pasado fin de semana.

