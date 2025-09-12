Cinco pronósticos para el partido Real Sociedad vs Real Madrid en la jornada 4 de LaLiga

El Real Madrid visita San Sebastián en la jornada 4 de LaLiga con un objetivo claro: sumar su cuarta victoria consecutiva y mantenerse en lo más alto de la clasificación. Los de Xabi Alonso han comenzado el curso con paso firme y quieren refrendar su buen momento en uno de los escenarios más exigentes del campeonato, ante una Real Sociedad que tratará de poner en aprietos al líder con el empuje de su afición. El partido promete intensidad, ritmo y calidad, y con él también llegan pronósticos muy interesantes para los aficionados.

1. Anotará Mbappé

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El delantero francés ha comenzado la temporada en modo estelar y es el principal referente ofensivo del Real Madrid. Su capacidad para aparecer en los momentos clave y su buena racha goleadora hacen muy probable que vuelva a ver puerta en Anoeta.

2. Asistirá Güler

Real Madrid v Real Mallorca - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El joven turco está llamado a ser uno de los agitadores ofensivos del Real Madrid. Con su visión de juego y precisión en el último pase, no sería extraño que dejara un balón clave para que un compañero transforme una ocasión en gol.

3. Courtois no encajará

Real Madrid v Real Mallorca - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El conjunto blanco todavía no ha recibido tantos en lo que va de liga, reflejo de una defensa sólida y un bloque bien trabajado. La Real Sociedad genera peligro, pero el Madrid ha demostrado solvencia atrás y buscará mantener su portería imbatida una jornada más.

4. Ambos equipos recibirán tarjeta amarilla

Athletic Club v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Se espera un encuentro de alta intensidad, con presión, transiciones rápidas y duelos constantes en el mediocampo. En este tipo de partidos, lo normal es que tanto locales como visitantes vean alguna tarjeta amarilla, lo que convierte este pronóstico en bastante probable.

5. Más de 5 córners para el Real Madrid

Real Betis Balompie v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El conjunto de Alonso genera mucho en ataque, especialmente por los costados con Vinicius y Alexander-Arnold, lo que se traduce en ocasiones y saques de esquina. La media ofensiva de los blancos invita a pensar que superarán los 5 córners en San Sebastián.

