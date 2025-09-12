Cinco pronósticos para el partido Tigres UANL vs León de la Jornada 8 en el Apertura 2025

El próximo sábado 13 de septiembre, en punto de las 19:00 hrs (tiempo de México), los Tigres de la UANL recibirán la visita de los Panzas Verdes del León, para el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025.

La fecha FIFA puso un pausa el campeonato mexicano. Antes de esto, los Tigres de la UANL derrotaron 1-0 al Santos Laguna, en Torreón, Coahuila, por lo que seguramente intentarán volver a sumar de a tres, para así mantenerse en la parte alta de la tabla general.

🤯🇦🇷 El GOL de ÁNGEL CORREA para que TIGRES le GANE 1 a 0 a SANTOS LAGUNA en el TORNEO APERTURA DE MÉXICO.



Es su OCTAVO TANTO en el club mexicano.pic.twitter.com/LyvsVm2Wmz — DAT (@DeportesAlTacok) August 31, 2025

Como rival tendrán a los Panzas Verdes de León, no obstante, que saben cómo hacerle partido a los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Sin lugar a dudas, el del sábado será uno de esos encuentros de pronóstico reservado.

Sin embargo, en este artículo nos atreveremos a compartir con ustedes cinco cosas que creemos pueden ocurrir en el duelo correspondiente a la jornada número cinco, entre Tigres UANL y León FC.

5. No habrá futbolistas expulsados

Leon v Tigres UANL - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Si bien es cierto que nos espera un partido de mucho contacto, ninguno de los dos equipos cuentan con elementos mal intencionados. Difícilmente el árbitro se vea obligado a mostrar una tarjeta roja.

4. Tigres comienza ganando

Tigres UANL v Leon - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Al jugar como locales, la escuadra dirigida por Guido Pizarro seguramente saltará a la cancha con la intención de herir al rival. Y es altamente probable que lo logren, incluso que se vayan al descanso ganando por uno o dos goles.

3. Gignac jugará como titular

FBL-MEX-TIGRES-LEON | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

En los últimos entrenamientos, Guido Pizarro ha tomado la decisión de poner a trabajar en equipo a André-Pierre Gignac con Ángel Correa. Tomando en cuenta la baja cuota goleadora de Nicolás Ibáñez y de Édgar: el 'Gacelo' López, no sería nada descabellado pensar en que el francés pudiera jugar como titular.

2. André-Pierre Gignac marca gol

FBL-MEX-TIGRES-PUEBLA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Si bien es cierto que las estadísticas son solo número que no necesariamente te indican lo ocurrirá dentro del terreno de juego, la cantidad de goles que Gignac le ha marcado al León desde que su llegada al equipo de Tigres UANL, nos hace pensar que al menos logrará convertir en una ocasión.

1. El partido acaba en empate

Tigres UANL v Leon - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El encuentro del próximo sábado entre Tigres UANL y los Panzas Verdes del León, pinta para ser uno de esos partidos en los que el conjunto auriazul arrancará muy bien, pero al final la visita sabrá sacar provecho de lo débil que pueden llegar a ser al momento de intentar proteger una ventaja.

