Claudio Echeverri puede volver al Manchester City en el mercado de invierno

El romance entre Claudio Echeverri y el Bayer Leverkusen parece haber durado muy poco, con el Manchester City de por medio.

Efectivamente, lo que se perfilaba como una cesión ilusionante ha tenido un recorrido breve, ya que Fabrizio Romano adelantó que el joven mediapunta argentino regresará en los próximos días al City de Guardiola para volver a salir de inmediato, esta vez con destino al Girona, club que durante el pasado verano ya había mostrado interés en hacerse con los servicios del surgido en River Plate.

Lo cierto del caso es que el papel secundario que ha tenido Echeverri bajo las órdenes de Kasper Hjulmand en el Leverkusen ha sido determinante para replantear la operación. El atacante de 19 años apenas ha participado en 11 encuentros oficiales con el conjunto alemán entre Bundesliga y Champions League; sólo tres de ellos como titular, y su aportación se ha reducido a una asistencia; balance escaso para un futbolista en plena etapa de crecimiento y que necesita continuidad y minutos para explotar su potencial.

🚨🇦🇷 Bayer Leverkusen and Man City have agreed to terminate Claudio Echeverri’s loan deal from January.



The Argentinian talent returns to Man City for new loan with Girona and River Plate both keen. 👀 pic.twitter.com/9OdDaKT4PM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025

En este contexto, todas las partes implicadas han coincidido en la obligación de buscar una alternativa. Pues tal y como avanzó recientemente otro periodista, Nil Solà, Girona y Manchester City comenzaron a acercar posturas en vías de cerrar una cesión que permita al Diablito disputar la segunda mitad de la campaña con la escuadra que entrena Míchel.

Por su parte, Hjulmand reveló en la rueda de prensa previa al duelo frente al Leipzig que su Leverkusen había tomado la decisión conjunta con los Citizens para que el jugador argentino regresara al citado cuadro inglés, motivo por el cual no entraría en la convocatoria. Eso sí, el preparador danés de las Aspirinas quiso subrayar que la salida del sudamericano no responde a problemas de actitud ni rendimiento en entrenamientos, sino a la elevada competencia en su demarcación.

En definitiva, Echeverri verá romper su cesión en Alemania en pro de volver al Etihad Stadium de Manchester y posteriormente poner rumbo al Girona para integrarse en el proyecto de los catalanes hasta final de curso.

