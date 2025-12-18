El Manchester City ya tendría sustituto para Pep Guardiola si se marcha del equipo en 2026

En el fútbol de élite pocas cosas suceden por azar. Apenas unos días después de que la prensa inglesa interpretara como un desafío interno las declaraciones de Enzo Maresca, cuando reconocía haber vivido sus peores horas como entrenador del Chelsea, Pep Guardiola se cuela de nuevo en el camino del italiano, recordando que ya fue su "maestro" en el Manchester City.

Ahora que la continuidad del técnico catalán está en duda, ha surgido con fuerza el rumor de una posible llegada del italiano al banquillos citizen.

Maresca no es un desconocido para la estructura del City, recordando que fue uno de los discípulos más cercanos de Guardiola a comienzos de la actual década, aunado a entrenar al filial sub-21 de los Sky Blues en la temporada 2020/2021. Semejante recorrido le ha permitido empaparse del modelo y estilo que han marcado una era en el norte de Inglaterra, lo que convertiría su hipotética llegada al club en una transición natural.

🚨 Chelsea head coach Enzo Maresca is high among the candidates Manchester City are considering in case Pep Guardiola exits the Etihad Stadium next summer.



According to numerous well-placed sources outside the club — speaking on the condition of anonymity to protect… pic.twitter.com/qgy2VZQSOF — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 18, 2025

Es cierto que Pep renovó su contrato en noviembre de 2024 y hasta junio de 2027, pero también lo es que el legendario DT español ha dado síntomas de agotamiento en los meses recientes, tras casi una década encabezando un proyecto que ha gozado de innumerables títulos, incluyendo seis de Premier League entre 2018 y 2024, y la anhelada UEFA Champions League que completó el Triplete de la 2022/2023.

Por su parte y pese a sus citadas e inquietantes palabras, Maresca ha reiterado públicamente su felicidad en un Chelsea al que guio en el ejercicio anterior (su primero allí) a la conquista de la Conference League y el Mundial de Clubes FIFA. El preparador transalpino tiene pacto laboral en Stamford Bridge hasta 2029, con opción de ampliarlo otro año; sin embargo, es consciente que su proyecto quizás no encaje tan a la perfección con la filosofía del club en el Oeste de Londres, a diferencia de la inevitable conexión de la que gozaría regresando a Manchester.