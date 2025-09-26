Club América: Dagoberto Espinoza fue operado con éxito, pero se perderá el resto del Apertura 2025

Durante la Jornada 9 de la Liga MX, en el enfrentamiento entre Rayados y América, Dagoberto Espinoza sufrió una aparatosa lesión al ir a buscar un balón con Gerardo Arteaga, dejando una imagen desgarradora porque a la brevedad se tiró en el césped esperando la asistencia médica. Al final, el dictamen oficial fue rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El mensaje de Dagoberto Espinoza por el apoyo que ha recibido por su lesión.



Fue operado con éxito. pic.twitter.com/AifGS5aUfH — Jesús Romero (@jesusromeromx_) September 25, 2025

Justamente al día siguiente de la aparatosa lesión, se vio al futbolista azulcrema salir en silla de ruedas, lo que acrecentó la creencia de un daño de gran relevancia. Por tal motivo, el lateral derecho debía ser operado, lo cual ya ocurrió y fue todo un éxito, pues las Águilas dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales.



No obstante, tal como se había especulado, el canterano azulcrema se perderá el resto del campeonato, pero no sólo eso, sino que también estará fuera en gran parte del Clausura 2026. El tiempo de recuperación para el juvenil es de seis a nueve meses, significando una dura baja para el técnico brasileño André Jardine, que lo tenía convertido en pieza clave de la parte baja.

Comunicado



El Club América informa que Dagoberto Espinoza fue operado con éxito de la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



Acompañaremos en todo momento a nuestro jugador en su proceso de recuperación.#DagoEstamosContigo pic.twitter.com/d8Hd4GD8z8 — Club América (@ClubAmerica) September 25, 2025

Ya sin Dagoberto, los de Coapa tendrán que recurrir a Kevin Álvarez para cubrir la lateral derecha, una noticia que seguro no será gratificante para la afición americanista porque desde hace un tiempo el formado en Pachuca está lejos del nivel que tuvo una vez.



El antes mediocampista se suma al hospital que hay en el Nido, ya que el capitán Henry Martín sigue fuera por una lesión de rodilla que no lo ha dejado estar al cien desde el semestre pasado, sin olvidar a Jonathan Dos Santos, que tiene un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha. Por último, el uruguayo Rodrigo Aguirre podría perderse el Clásico Capitalino contra los Pumas de este fin de semana tras el duro golpe recibido en el ojo derecho en el duelo contra San Luis, pese a que se descartó que fuera una fractura de pómulo.