Club Brugge vs FC Barcelona: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

El FC Barcelona le ganó al Elche por 3-1 en Montjuic y visitará al Club Brugge en Bélgica por la UEFA Champions League, donde intentará volver a sumar de a tres para terminar la jornada de la etapa de liguilla en zona de clasificación directa a los octavos de final del campeonato.

Basado en datos actuales de casas de apuestas, el FC Barcelona es claro favorito por su buen momento por UEFA Champions League, además de que cuenta con una plantilla extraordinaria y Hansi Flick recuperó variantes en la última semana.

A continuación, te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que puedas tomar una mejor opción.

Momios del partido Club Brugge vs FC Barcelona

Club Brugge: 5.50

Empate: 5.00

FC Barcelona: 1.48

El Barcelona tiene un 67.6% de posibilidades de ganar el encuentro, mientras que el empate ronda el 20% de chances y la victoria del Club Brugge el 18.2%

Otras cuotas destacadas del Club Brugge vs FC Barcelona

Doble oportunidad:

Barcelona o Empate: 1.14 – La opción más segura, casi sin riesgo.

Empate o Club Brugge: 2.62 – Interesante para los que confíen en un tropiezo culé.

Barcelona o Club Brugge: 1.16 – Cubre prácticamente todos los escenarios menos el empate.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.33 – Alta probabilidad por la necesidad del FC Barcelona de subir posiciones en la tabla.

Menos de 2 goles: 7.00 – Solo para quienes esperan un duelo cerrado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.44 – Ligeramente probable.

No: 2.62 – Confía en la solidez defensiva de los dos equipos.

Pronóstico SI

El FC Barcelona tendrá un buen partido frente al Club Brugge en condición de visitante y sumará de a tres gracias a su brillante plantilla y dinámico estilo de juego.

Club Brugge 0-2 FC Barcelona

