Club Brugge vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La etapa de liguilla de la UEFA Champions League está de regreso y el FC Barcelona será uno de los protagonistas de la actividad del miércoles visitando al Club Brugge de Bélgica.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Club Brugge vs FC Barcelona?
Ciudad: Brujas, Bélgica
Fecha: miércoles 5 de noviembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Jan Breydel Stadion
¿Cómo se podrá ver el Club Brugge vs FC Barcelona en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN
Amazon Prime Video
México
Caliente TV
Amazon Prime Video
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Club Brugge
Rival
Resultado
Competición
FCV Dender
2-1 V
Belgian Pro League
Eendracht Aalst
6-1 V
Copa de Bélgica
Royal Antwerp
1-0 V
Belgian Pro League
Bayern Múnich
4-0 D
UEFA Champions League
Leuven
1-0 V
Belgian Pro League
Últimos cinco partidos del FC Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Elche
3-1 V
LaLiga
Real Madrid
2-1 D
LaLiga
Olympiacos
6-1 V
UEFA Champions League
Girona
2-1 V
LaLiga
Sevilla
4-1 D
LaLiga
Últimas noticias del Club Brugge
El segundo de la liga belga ganó uno y perdió dos en lo que va de etapa de liguilla, y eso le representa, al menos en este arranque de competencia, estar entre los que clasificarían al repechaje para entrar en octavos de final. Vienen de perder sin atenuantes frente al Bayern Múnich por 4-0.
Últimas noticias del FC Barcelona
El FC Barcelona perdió confianza al caer en el Clásico, pero su andar en la UEFA Champions League es aplastante: vienen de golear 6-1 en Montjuic al Olympiacos de Grecia y están a las puertas de la zona de clasificación directa a los octavos de final, afuera por poca diferencia.
Posibles alineaciones
Club Brugge
Portero: Nordin Jackers
Defensas: Bjorn Meijer, Brandon Mechele, Joel Ordoñez, Kyriani Sabbe
Mediocampista: Aleksandar Stankovic
Volantes ofensivos: Christos Tzolis, Hans Vanaken, Lynnt Audoor, Carlos Forbs
Delantero: Nicolò Tresoldi.
FC Barcelona
Portero: Wojciech Szczesny
Defensas: Alejandro Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Jules Koundé
Mediocampistas: Pedri, Frenkie de Jong
Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Fermín López, Lamine Yamal
Delantero: Ferran Torres
Pronóstico SI
El FC Barcelona sacará a relucir toda su jerarquía y dominará el encuentro sin mayores inconvenientes, llevándose la victoria a Cataluña.
Club Brugge 0-2 FC Barcelona
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo