Club Brugge vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Blaugrana buscarán volver a ganar por la UEFA Champions League tras la goleada ante Olympiacos.
Bruno Pernigotti|
FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Judit Cartiel/GettyImages

La etapa de liguilla de la UEFA Champions League está de regreso y el FC Barcelona será uno de los protagonistas de la actividad del miércoles visitando al Club Brugge de Bélgica.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Club Brugge vs FC Barcelona?

Ciudad: Brujas, Bélgica

Fecha: miércoles 5 de noviembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Jan Breydel Stadion

Cercle Brugge v OH Leuven: Jupiler Pro League
Cercle Brugge v OH Leuven: Jupiler Pro League | Plumb Images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Club Brugge vs FC Barcelona en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN

Amazon Prime Video

México

Caliente TV

Amazon Prime Video

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Club Brugge

Rival

Resultado

Competición

FCV Dender

2-1 V

Belgian Pro League

Eendracht Aalst

6-1 V

Copa de Bélgica

Royal Antwerp

1-0 V

Belgian Pro League

Bayern Múnich

4-0 D

UEFA Champions League

Leuven

1-0 V

Belgian Pro League

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Elche

3-1 V

LaLiga

Real Madrid

2-1 D

LaLiga

Olympiacos

6-1 V

UEFA Champions League

Girona

2-1 V

LaLiga

Sevilla

4-1 D

LaLiga

Últimas noticias del Club Brugge

SOCCER CUP 1/16 FINAL CLUB BRUGGE VS AALST LEDE
SOCCER CUP 1/16 FINAL CLUB BRUGGE VS AALST LEDE | KURT DESPLENTER/GettyImages

El segundo de la liga belga ganó uno y perdió dos en lo que va de etapa de liguilla, y eso le representa, al menos en este arranque de competencia, estar entre los que clasificarían al repechaje para entrar en octavos de final. Vienen de perder sin atenuantes frente al Bayern Múnich por 4-0.

Últimas noticias del FC Barcelona

FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Pedro Salado/GettyImages

El FC Barcelona perdió confianza al caer en el Clásico, pero su andar en la UEFA Champions League es aplastante: vienen de golear 6-1 en Montjuic al Olympiacos de Grecia y están a las puertas de la zona de clasificación directa a los octavos de final, afuera por poca diferencia.

Posibles alineaciones

Club Brugge

Portero: Nordin Jackers

Defensas: Bjorn Meijer, Brandon Mechele, Joel Ordoñez, Kyriani Sabbe

Mediocampista: Aleksandar Stankovic

Volantes ofensivos: Christos Tzolis, Hans Vanaken, Lynnt Audoor, Carlos Forbs

Delantero: Nicolò Tresoldi.

FC Barcelona

Portero: Wojciech Szczesny

Defensas: Alejandro Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Jules Koundé

Mediocampistas: Pedri, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Fermín López, Lamine Yamal

Delantero: Ferran Torres

Pronóstico SI

El FC Barcelona sacará a relucir toda su jerarquía y dominará el encuentro sin mayores inconvenientes, llevándose la victoria a Cataluña.

Club Brugge 0-2 FC Barcelona

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

