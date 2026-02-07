Clubes de la MLS interesados en Cristiano Ronaldo: cuatro destinos potenciales - rankeados

El futuro de Cristiano Ronaldo con el club Al-Nassr de la Saudi Pro League está en el aire, y la Major League Soccer ha aparecido como una posible ruta de escape para que el legendario portugués encuentre un nuevo hogar.

El anteriormente enfático partidario y cara de la Saudi Pro League ha dejado muy en claro su frustración por lo que considera un favoritismo hacia sus acérrimos rivales, el Al Hilal, que recientemente ficharon a su ex compañero de equipo en el Real Madrid, Karim Benzema, del Al Ittihad, lo que ha desatado la furia de 'CR7'.

No todo el mundo ha mostrado simpatía por Ronaldo, quien se unió a Al-Nassr luego de una turbulenta segunda despedida del Manchester United en diciembre de 2022. Aún así, la salida de Ronaldo de la Saudi Pro League sigue siendo un asunto puramente especulativo en este momento, pero los informes sugieren que el legendario atacante de 41 años al menos está considerando su futuro.

Además, los equipos de la MLS ya han comenzado a hacer consultas iniciales con el equipo de Ronaldo sobre una posible mudanza a los Estados Unidos, según The Times.

Si bien no hay nada concreto hasta el momento, y cualquier movimiento potencial probablemente requeriría que Cristiano acepte un recorte salarial significativo, aquí hay cuatro posibles clubes de la MLS que podrían fichar a uno de los mejores de la historia, clasificados en orden de probabilidad.

4. Inter de Miami

¿Es posible un reencuentro entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el sur de Florida? | Rich Storry/GettyImages

No podría ser... ¿o sí?



Compartir vestuario con Ronaldo, su eterno rival Lionel Messi, ha sido durante mucho tiempo una fantasía compartida por millones de aficionados en todo el mundo. La imagen de los dos jugadores que marcaron una época celebrando juntos en el mismo equipo parecía irreal durante décadas, pero ¿podría ser el Inter Miami el lugar donde la fantasía se hace realidad?



Si el reciente berrinche de Ronaldo, que le infundió incertidumbre sobre su futuro, hubiera ocurrido hace apenas unas semanas, Miami habría estado mucho más arriba en la lista. Las Garzas tenían una plaza vacante de jugador franquicia tras las retiradas de Jordi Alba y Sergio Busquets, pero esa plaza ya la ha ocupado el delantero de la selección mexicana, Germán Berterame.



Esta incorporación deja a los actuales campeones de la MLS con poco margen de maniobra a la hora de intentar incorporar a Ronaldo o a cualquier otro jugador de alto perfil.



Sin embargo, David Beckham y el resto de la jerarquía de Miami son conocidos por idear formas creativas de construir y reforzar su plantel desde que Messi se unió al club en 2023, y esta podría ser una oportunidad demasiado tentadora como para simplemente dejarla pasar sin explorar todas las alternativas potenciales para hacerla realidad.



Aun así, ¿estarían ambos jugadores abiertos a la idea de jugar juntos y compartir el protagonismo? Probablemente no. Eso, sumado a las limitaciones existentes que las Garzas tendrían que sortear, haría que esta jugada absolutamente fantástica se quedara en el terreno de la fantasía por ahora.

3. Sporting Kansas City

El Sporting Kansas City intentó fichar a Cristiano Ronaldo la última vez que estuvo disponible | Jeremy Olson/ISI Photos/GettyImages

Cuando Ronaldo buscaba su próximo club tras su paso por el Manchester United en 2022, el Sporting Kansas City lo persiguió activamente antes de que finalmente fichara por el Al Nassr. Cuatro años después, podrían reavivar ese interés en un intento por recuperar la fama.



Sporting Kansas City es una de las franquicias más emblemáticas y folclóricas de la MLS, pero viene de un terrible 2025 que lo vio terminar último en la clasificación de la Conferencia Oeste.



Recientemente, el club experimentó un cambio histórico de propietario y el plan es que el equipo recupere el éxito de principios de la década de 2010. Kansas City posee los derechos de descubrimiento de Ronaldo tras intentar ficharlo en 2022-23, y qué mejor manera para el nuevo propietario mayoritario, Peter Mallouk, de dejar claras sus intenciones que fichando a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.



Aunque Kansas City tiene una vacante en el puesto de DP, necesita urgentemente una reconstrucción sustancial, lo que podría frustrar cualquier intento de fichar a Ronaldo. Además, la idea de que la estrella, ávida de fama y glamour, pase el último acto de su carrera en Missouri es demasiado surrealista para siquiera expresarla con palabras.

2. San Diego FC

El San Diego FC lideró la Conferencia Oeste durante la temporada regular de 2025 | Orlando Ramirez/GettyImages

A pesar de tener solo una temporada en la MLS, San Diego FC ya es un destino muy atractivo para jugadores de todo el mundo debido a su próspera y floreciente ubicación y sus ya sólidos resultados.



Bajo la dirección de Mikey Varas, San Diego llegó a la final de la Conferencia Oeste en lo que fue una temporada inaugural de la MLS muy impresionante en 2025. El equipo ya está repleto de potencial y Ronaldo podría ser la pieza final necesaria para desatar un gigante de la MLS de la era moderna.



Además, el fichaje récord y el primer jugador de DP de San Diego, Hirving "Chucky" Lozano, no está en los planes de cara al futuro. La salida de Lozano parece ser cuestión de tiempo, lo que deja aún más espacio (San Diego ya tiene una vacante de DP) para una adquisición importante.



El nombre de Mohamed Salah ha sonado en el pasado , lo que indica que San Diego busca un pez gordo. Si Ronaldo estuviera disponible, el joven club fronterizo de la MLS podría convertirse en un jugador clave en la carrera por fichar al legendario portugués.

1. LAFC

Cristiano Ronaldo podría unirse a Denis Bouanga y Son Heung-min en el LAFC | Rich Lam/GettyImages

El LAFC se ha convertido en un imán para superestrellas desde su fundación hace casi una década. ¿Podría Ronaldo unirse a figuras como Gareth Bale, Hugo Lloris y Giorgio Chiellini en la lista de ex estrellas del fútbol europeo que aterrizan en el BMO Stadium? Es muy posible.





El LAFC tiene una plaza de DP disponible si quisiera fichar a Ronaldo, y es fácil imaginarlo liderando el ataque del equipo, flanqueado por Denis Bouanga y Son Heung-min. Sin duda, esto convertiría al LAFC en el mejor ataque de toda la MLS, y contar con ese equipo de apoyo aumentaría las posibilidades de Ronaldo de alcanzar los 1000 goles, una cifra que parece obsesionado con conseguir antes del final de su carrera.



Luego está el factor Los Ángeles y Hollywood. Es una ciudad que anhela estrellas como él, y es un entorno donde fácilmente podrías verlo prosperar.



El aterrizaje de Ronaldo en el LAFC podría abrir un escenario de ensueño para la MLS. Una vez allí, la perspectiva de una final de la Copa MLS contra el Miami de Messi se haría muy real. Dos de los mercados más grandes de la liga, en conferencias opuestas, encabezados por los protagonistas de la mayor rivalidad individual de la historia del fútbol, ​​luchando por el título de la MLS... La culminación de lo que la MLS ha anhelado.



Simplemente tiene mucho sentido que LAFC sea el club de la MLS que mejor se adapta a Ronaldo, y no sería para nada sorprendente que el canto del cisne del mejor goleador de todos los tiempos llegue con él vistiendo la camiseta negra y dorada en la Ciudad de los Ángeles.

