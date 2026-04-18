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Sports Illustrated

¿Cole Palmer en vías de salir del Chelsea?

El extremo del cuadro de Londres deja en claro que no tiene planes de salir en el verano.
Gerardo Cardenas|
Chelsea v Manchester City - Premier League
Chelsea v Manchester City - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El mercado de verano se acerca y se espera que luego de la Copa del Mundo e incluso antes de la misma, lluevan fichajes. Uno de los equipos que apunta a tener mucho brillo en el mismo es el Chelsea. El cuadro de Londres está firmando una temporada de horror y se espera que haya muchos cambios en la plantilla.

Uno de los jugadores que más dudas genera es Cole Palmer. Se entiende que el inglés no está del todo cómodo con el presente del club y es por ello que mucho se especula de una posible salida. Sin embargo, el mismo Cole sale al frente a ponerle fin a los rumores dejando en claro que no hay un mañana para él fuera del Chelsea.

No tengo planes de mudarme de Chelsea. Obviamente, Manchester es mi hogar. Toda mi familia está allí, pero no lo echo de menos. Tal vez me lo pierda si no voy durante tres meses o algo así. Pero luego, cuando llego a casa, creo que no hay nada allí para mí de todos modos.
Cole Palmer

El jugador sabe que la temporada no ha sido la mejor, sin embargo, el equipo aún tiene algunos pendientes por resolver sobre el cierre de la misma.

Cole Palmer
Chelsea v Manchester City - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages
Nosotros (Chelsea) todavía tenemos mucho por lo que jugar. Tenemos la semifinal de la Copa FA [contra Leeds] y si terminamos en un lugar en la Liga de Campeones, nos pone en una buena posición para fichar a los jugadores que necesitamos. Hablamos con los propietarios y están seguros de los jugadores que lo van a hacer.
Cole Palmer

Cerró afirmando que ni él, ni sus compañeros tienen dudas del proyecto. Puso como ejemplo al capitán Reece James, quien recién firmó un contrato de muy larga duración.

Hablamos de las cosas que necesitamos, los jugadores que necesitamos firmar y cómo tienen que ser las cosas. (Reece) no firmaría un nuevo contrato si no supiera lo que estaba pasando.
Cole Palmer

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Published | Modified
Gerardo Cardenas
GERARDO CARDENAS

Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.

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