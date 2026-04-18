¿Cole Palmer en vías de salir del Chelsea?

El mercado de verano se acerca y se espera que luego de la Copa del Mundo e incluso antes de la misma, lluevan fichajes. Uno de los equipos que apunta a tener mucho brillo en el mismo es el Chelsea. El cuadro de Londres está firmando una temporada de horror y se espera que haya muchos cambios en la plantilla.

Uno de los jugadores que más dudas genera es Cole Palmer. Se entiende que el inglés no está del todo cómodo con el presente del club y es por ello que mucho se especula de una posible salida. Sin embargo, el mismo Cole sale al frente a ponerle fin a los rumores dejando en claro que no hay un mañana para él fuera del Chelsea.

🚨💙 Cole Palmer: “I’ve got NO plans to move club, and when I see it I just laugh”.



“Obviously Manchester is my home. All my family are there, but I don’t miss it. When I get home I think there’s nothing there for me anyway”, told The Guardian. pic.twitter.com/tHjEGrkCfD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

No tengo planes de mudarme de Chelsea. Obviamente, Manchester es mi hogar. Toda mi familia está allí, pero no lo echo de menos. Tal vez me lo pierda si no voy durante tres meses o algo así. Pero luego, cuando llego a casa, creo que no hay nada allí para mí de todos modos. Cole Palmer

El jugador sabe que la temporada no ha sido la mejor, sin embargo, el equipo aún tiene algunos pendientes por resolver sobre el cierre de la misma.

Chelsea v Manchester City - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Nosotros (Chelsea) todavía tenemos mucho por lo que jugar. Tenemos la semifinal de la Copa FA [contra Leeds] y si terminamos en un lugar en la Liga de Campeones, nos pone en una buena posición para fichar a los jugadores que necesitamos. Hablamos con los propietarios y están seguros de los jugadores que lo van a hacer. Cole Palmer

Cerró afirmando que ni él, ni sus compañeros tienen dudas del proyecto. Puso como ejemplo al capitán Reece James, quien recién firmó un contrato de muy larga duración.

Hablamos de las cosas que necesitamos, los jugadores que necesitamos firmar y cómo tienen que ser las cosas. (Reece) no firmaría un nuevo contrato si no supiera lo que estaba pasando. Cole Palmer

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